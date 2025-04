UmweltBank AG

UmweltBank AG setzt im ersten Quartal 2025 weitere Impulse für nachhaltigen Wachstumskurs

UmweltBank AG erzielt ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 10,3 Mio. Euro

Weitere Steigerung der Kundeneinlagen um 140 Mio. Euro auf nun 3,6 Mrd. Euro

Wachstum der Kundenanzahl mit +4.500 netto fortgesetzt.

Gesamtkapitalquote aufgrund von CRR III um rund 0,8 Prozentpunkte auf 15,6% gesunken

Die UmweltBank ist dynamisch in das neue Jahr gestartet. Die Skalierung und das Wachstum des Privatkundengeschäftes der Bank entwickeln sich planmäßig. Das Firmenkundengeschäft war durch die anhaltend hohe Nachfrage im Bereich der Erneuerbaren Energien und Wohnimmobilien geprägt, die die Bank für selektives Neugeschäft genutzt hat. Der Verwaltungsaufwand ist weiterhin durch Investitionen in die Digitalisierung und Prozessoptimierung der Bank beeinflusst. Das positive Ergebnis von 10,3 Mio. Euro im ersten Quartal war durch die Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft geprägt.

Die Gesamtkapitalquote reduzierte sich erwartungsgemäß per 31.03.2025 in Folge von CRR III um rund 0,8 Prozentpunkte auf vorläufige 15,6 %.

"Wir freuen uns sehr, dass trotz der aktuell turbulenten weltpolitischen Lage das ökologische Bewusstsein in Deutschland zunimmt und dabei auch nachhaltiges Banking auf breites Interesse stößt. Das zeigt sich unter anderem auch in dem weiteren Kundenzuwachs der UmweltBank. Mit der Ausweitung unseres Produktangebots im Wertpapierbereich sowie mit der Einführung des Girokontos kommen wir nicht nur dem Wunsch unserer Kundinnen und Kunden nach, sondern entfalten weitere spürbare Wachstumsimpulse insbesondere im zweiten Halbjahr", kommentiert Vorstandssprecher Dietmar von Blücher

Privatkundengeschäft weiterhin mit Wachstum

Im Privatkundengeschäft verzeichnete die UmweltBank weiterhin eine solide Nachfrage. Die Kundenzahl wuchs in den ersten drei Monaten des Jahres um 4.500 auf insgesamt über 159.500 Kunden. Die Kundeneinlagen konnten im gleichen Zeitraum um 140 Mio. Euro auf insgesamt 3,6 Mrd. Euro zulegen.

Das UmweltBank Girokonto ist planmäßig im April in die Friends-Phase gestartet. Seitdem können Mitarbeitende das Girokonto eröffnen und die Funktionalitäten wurden bereits erfolgreich getestet. Die Einführung am Markt ist unverändert Mitte des Jahres 2025 geplant.

Im Wertpapierbereich ist der neue UmweltBank-ETF (WKN: A3EV2A) weiterhin gut nachgefragt, wodurch das Fondsvolumen bis Ende März 2025 auf über 40 Mio. Euro gesteigert werden konnte. Bemerkenswert ist die Auszeichnung als "Finanzprodukt des Jahres" vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ). Der konsequente Nachhaltigkeitsansatz, die globale Diversifikation und die klare Ausrichtung an den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) haben das DISQ überzeugt.

Firmenkundengeschäft mit selektivem Kredit-Neugeschäft im 1. Quartal 2025

Im Kreditgeschäft bleibt die Nachfrage im Bereich der Erneuerbaren Energien und Wohnimmobilien weiterhin hoch. Wie im Vorjahr 2024 ist die Bank im 1. Quartal 2025 mit nur selektivem Neugeschäft in Höhe von 30 Mio. Euro in das neue Geschäftsjahr gestartet (Vorjahr: 25 Mio. Euro). Insgesamt plant der Vorstand weiterhin mit einem Neukreditvolumen in Höhe von 250 - 350 Mio. Euro für das Jahr 2025.

Ergebnis und Ausblick

Das Vorsteuerergebnis der UmweltBank belief sich zum Ende des ersten Quartals auf 10,3 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 10,2 Mio. Euro und ist beeinflusst durch die Nutzung von steuerlichen Verlustvorträgen. Wie avisiert, wird der überwiegende Anteil des Jahresergebnisses im ersten Quartal 2025 realisiert.

Die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert: Der Vorstand erwartet weiterhin ein Ergebnis vor Steuern für die UmweltBank AG zwischen 5 Mio. Euro und 10 Mio. Euro. In Abhängigkeit des Geschäftsverlaufs wird die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung auf geringem Niveau für das Geschäftsjahr 2025 angestrebt.

Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB). Die Zahlenangaben zum Q1 2025 sind untestiert.

Weiterführende Informationen und die Präsentation zum ersten Quartal 2025 befinden sich auf der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank

UmweltBank ETF: www.umweltbank.de/etf

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren 385 Mitarbeitenden betreut die grüne Bank rund 159.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialen Bauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren über 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüber hinaus bietet die Bank nachhaltige Sparkonten und Wertpapiere an. Mit dem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrer Vision bei, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form von Erwartungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf vergangene Daten und Fakten beziehen, sondern auf Annahmen und Schätzungen basieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Vorstands der UmweltBank hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wider.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, wie insbesondere Markt- und Zinsentwicklungen, kann dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Szenarien enthaltenen Angaben abweichen.

Sollten diese oder andere Risiken oder Ungewissheiten sich verwirklichen oder sich die den in der Pressemitteilung getroffenen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als nicht korrekt herausstellen, so können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse oder Leistungsdaten wesentlich von denjenigen abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargestellt oder impliziert werden.

Unbeschadet bestehender kapitalmarktrechtlicher Pflichten übernimmt die UmweltBank keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen bei Vorliegen neuer Informationen oder aufgrund zukünftiger Ereignisse bzw. abweichender Rahmenbedingungen zu aktualisieren.

Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

