Prominenter Neukunde an Bord

Jan Oelker | Klub- und Markenkommunikation unterstützt Stuttgarter Kickers in der Öffentlichkeitsarbeit

Die Hamburger PR-Agentur Jan Oelker | Klub- und Markenkommunikation freut sich über einen namhaften Neukunden. Ab sofort unterstützt die 2022 gegründete Agentur mit Fokus auf Sport den SV Stuttgarter Kickers e. V. bei redaktionellen Angelegenheiten in der Öffentlichkeitsarbeit. Im Fokus der Partnerschaft steht dabei die Kommunikation rund um die erste Fußball-Herrenmannschaft, die aktuell in der Oberliga Baden-Württemberg spielt.

Bei der Etatvergabe spielte vor allem die Agentur-Expertise im Bereich der Unternehmenskommunikation eine ausschlaggebende Rolle. Speziell die Kommunikation rund um das Thema Sponsoring, das für die Stuttgarter Kickers wichtig ist, soll durch die Zusammenarbeit einen weiteren Schub erhalten.

"Wir sind stolz, mit den Stuttgarter Kickers einen Verein an Bord begrüßen zu dürfen, der in Fußball-Deutschland nach wie vor eine riesige Strahlkraft besitzt", so Jan Oelker, Gründer und Inhaber. "Mit derselben Leidenschaft wie die Blauen ihre sportlichen Ziele angehen, wollen wir dabei unterstützen, den Klub auch kommunikativ aufs nächste Level zu bringen."

"Mit Jan Oelker | Klub- und Markenkommunikation haben wir nicht nur einen Partner gefunden, der uns fachlich überzeugt hat, sondern darüber hinaus auch unseren Enthusiasmus für den Sport teilt", ergänzt Matthias Becher, Geschäftsführer SV Stuttgarter Kickers e. V. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Über Jan Oelker | Klub- und Markenkommunikation

Die 2022 gegründete und inhabergeführte PR-Agentur mit Sitz in Hamburg orchestriert für Vereine im Amateur- und Profisport alle Facetten einer reichweitenstarken Öffentlichkeitsarbeit. Angetrieben von der Vision, dass jeder Klub die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient, betreut Jan Oelker | Klub- und Markenkommunikation Sportvereine in den Disziplinen Medienarbeit, Redaktion & Text und Sponsoring-Kooperationen.

Über SV Stuttgarter Kickers e. V.

Der SV Stuttgarter Kickers e. V. wurde 1899 gegründet und zählt mehr als 2.500 Mitglieder. Insgesamt betreiben die Blauen sechs Abteilungen: Fußball, Handball, Leichtathletik, Tischtennis, Fans und Schiedsrichter. Die erste Fußball-Herrenmannschaft spielt aktuell in der Oberliga Baden-Württemberg und trägt ihre Heimspiele im GAZi-Stadion auf der Waldau aus. Das älteste Stadion Deutschlands, das heute die Anforderungen der 3. Liga erfüllt, verfügt über knapp 11.500 Plätze. Als einziger Oberligist sind die Kickers seit 2014 als offizielles Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des DFB zertifiziert. Präsident des Vereins ist Prof. Dr. Rainer Lorz.

