Ford Mustang California Special: Neues Editionsmodell bringt kalifornisches Lebensgefühl nach Europa

Mustang California Special greift mit einzigartigen Design-Details den Geist des originalen US-Sondermodells von 1968 auf

Exklusiv als Cabriolet mit 330 kW (449 PS) starkem V8-Motor lieferbar

10-Gang-Automatik und mechanisches Sperrdifferenzial serienmäßig

Das neue Modell erweitert die Mustang-Familie

Der lässige, coole Lebensstil der Kalifornier kommt nun auch in Form des Editionsmodells Ford Mustang California Special nach Europa. Das exklusiv als Cabriolet (Convertible) erhältliche Fahrzeug verkörpert das freigeistige Ethos des originalen Sondermodells aus dem Jahre 1968, das seinerzeit mit dem Slogan "California made it happen" beworben wurde und für die Vermarktung im US-Bundesstaat Kalifornien vorgesehen war. Das neue Editionsmodell basiert auf dem aktuellen Ford Mustang GT mit dem 5,0-Liter-V8-Benzinmotor und einer Leistung von 330 kW (449 PS)*. Der Mustang California Special ist ab sofort bestellbar. Verkaufspreis: ab 60.800 Euro.

Ein Video, das Ford heute veröffentlicht hat, markiert die Ankunft des Mustang California Special in Europa, indem es den Geist des Ford Mustang feiert und zeigt, dass man typischen Westcoast-Lifestyle überall genießen kann: https://youtu.be/WtKU2C-v4pk

"Das Mustang California Special-Editionsmodell symbolisiert in großartiger Weise, wofür der Mustang steht, nämlich für Freiheit und Fahrvergnügen. Diese Ideale finden bei automobilen Enthusiasten europaweit großen Anklang. Es ist also an der Zeit, dass unsere Kunden mit dem California Special die perfekte Symbiose aus Style, Performance und Fahrspaß erleben können", sagt Matthias Tonn, Mustang Chief Programme Engineer, Ford of Europe.

Klassisches Design neu erfunden

Als der inzwischen ikonische Ford Mustang im Jahre 1964 zum ersten Mal auf die Straße kam, entstanden in ganz Amerika Besitzerclubs und viele regionale Händler kreierten ihre eigenen personalisierten Mustang-Designs. Eines dieser Sondermodelle - inspiriert vom Mustang Shelby GT Stufenheck-Prototyp aus dem Jahre 1967 - wurde "California Special" genannt. Diese ursprüngliche Version hatte einen dunklen Kühlergrill, Nebelscheinwerfer und einen seitlichen Rennstreifen sowie einen von Shelby inspirierten Spoiler. Angeregt von diesem Design, produzierte Ford 1968 selbst eine begrenzte Zahl von California Special-Fahrzeugen.

Die neueste Interpretation des "California Special" - ein Cabriolet als Hommage an das sonnige Klima des "Golden State" und den relaxten Lebensstil der Kalifornier - greift mit dem wabenförmigen Kühlergrill in Ebenholzschwarz und einem GT (für Mustang GT) /CS-Abzeichen (für California Special) in Race-Red sowie unteren Seitenstreifen in Schwarz, Rot und Grau Design-Elemente des Originals auf. Die mit GT/CS-Logos verzierten Seitenstreifen haben zudem einen "California Special"-Schriftzug, der bei schlechten Lichtverhältnissen fast unsichtbar bleibt, jedoch bei stärkerem Sonnenlicht gut erkennbar hervortritt.

Wie beim Original wird der dynamische Auftritt durch Aerodynamik-Details wie etwa dem größeren Frontsplitter oder den optionalen seitlichen Lufthutzen im Heckbereich unterstrichen. Fünf-Speichen-Leichtmetallräder tragen ebenfalls zur Exklusivität des Ford Mustang California Special bei. Die Felgen (9 x 19 vorne und 9,5 x 19 hinten) sind in Dunkelgrau gehalten.

Zu den lieferbaren Außenfarben gehören unter anderem "Grabber-Blue" und "Cyber-Orange", die im Kontrast zum schwarzen Stoff-Faltverdeck stehen, das sich elektrisch innerhalb von acht Sekunden verstauen lässt, und das Coupé-Profil in ein schlankes Cabriolet verwandelt.

Serienmäßig kühl- und beheizbare Vordersitze

Weitere Design-Elemente und Komfort-Merkmale im Innenraum des Mustang California Special unterstreichen seinen Status als Editionsmodell: Serienmäßig kühl- und beheizbare Vordersitze helfen den Insassen, sich bei unterschiedlichen Temperaturen mit offenem Verdeck wohl zu fühlen. Die Premium-Polsterung "Miko" in Wildlederoptik wirkt auch dank der roten Nähte besonders edel. Sitze und Fußmatten tragen das GT/CS-Logo und ein Mustang California Special-Abzeichen ziert die Instrumententafel.

Das sprachgesteuerte Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 ermöglicht es dem Fahrer, die Smartphone-, Audio-, Navigations- und Klimafunktionen mittels Sprachbefehlen sowie einem zentralen 8-Zoll-Touchscreen zu steuern. Das System ist mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel, die Konnektivität wird unterwegs durch das serienmäßige FordPass Connect-Modem sichergestellt. Moderne Fahrer-Assistenzsysteme wie die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Pre-Collision Assist und der Spurhalte-Assistent tragen ebenso zum stressfreien Fahrerlebnis bei.

Kraftvoller Antrieb für maximales Fahrvergnügen

Die Kraft und der Sound des Ford Mustang California Special entsprechen genau dem, was Enthusiasten von einem reinrassigen Ford Mustang erwarten: Der 5,0-Liter-V8-Motor entfaltet eine Leistung von 330 kW (449 PS)*, das bullige Drehmoment von 529 Nm liegt bei 4.600 U/min an. In Kombination mit dem serienmäßigen 10-Gang-Automatikgetriebe beschleunigt das Sondermodell in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Vierfach-Endrohre sorgen auf Wunsch auch akustisch für einen kraftvollen Auftritt. Aber dank der "Gute-Nachbarschaft"-Funktion kann der Fahrer das aktive Motorsound-Design zu programmierbaren Uhrzeiten automatisch drosseln.

Vier Fahrmodi, Sperrdifferenzial serienmäßig

Der Fahrer kann zwischen vier Fahrmodi wählen: Normal, Sport, Rennstrecke und Rutschig. Traktion und Fahrdynamik werden durch das serienmäßige mechanische "Limited-Slip"-Sperrdifferenzial an der Hinterachse und ein auf Wunsch verfügbares MagneRide®-Fahrwerk maximiert. Dieses innovative Dämpfersystem reagiert mithilfe von Sensoren auf Straßen- und Fahrtbedingungen. Die Sensoren steuern in Echtzeit ein variables elektro-magnetisches Feld, das in den Dämpfern erzeugt wird. Da die Hydraulik-Flüssigkeit der Dämpfer feine metallische Partikel enthält, wird darüber hinaus die Viskosität der Hydraulikflüssigkeit beeinflusst und damit die Dämpferrate nahezu augenblicklich stufenlos angepasst.

California Special-Editionsmodell erweitert die bestehende Mustang-Familie

Das neue California Special-Editionsmodell erweitert die bestehende Mustang-Familie, zu der bereits die vollelektrischen Mustang Mach-E und Mustang Mach-E GT gehören sowie der Mustang GT und der Mustang Mach 1.

*Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Mustang California Special in l/100 km: 11,6 - 11,2 (kombiniert); CO2-Emissionen 265 - 256 g/km (kombiniert)#)

#) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

