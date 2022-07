Jan Oelker | Klub- und Markenkommunikation

Kommunikativer Boost im Amateur- und Profisport

Jan Oelker | Klub- und Markenkommunikation orchestriert Öffentlichkeitsarbeit für Vereine

Ob im Amateur- oder Profisport: Jan Oelker | Klub und Markenkommunikation bringt Vereine ab sofort kommunikativ aufs nächste Level. Mit ihren Leistungen stellt die Hamburger PR-Agentur sicher, dass alle, die einem Klub eng verbunden sind, sich langfristig in höchstem Maße mit ihm identifizieren können - ob Mitglied, Spieler, Mitarbeiter oder Fan.

"Wir sind davon überzeugt, dass Herzblut und Leidenschaft in der Öffentlichkeit maximal wahrgenommen und honoriert werden sollten", so Jan Oelker, Gründer und Inhaber. "Diese Vision treibt uns tagtäglich dazu an, Sportvereine und ihre Protagonisten kanalübergreifend in allen zielgruppenrelevanten Medien zu platzieren - von Print über Online bis hin zu Hörfunk und TV."

Ein Portfolio, das jeden Matchplan aufgehen lässt

Neben Medienarbeit, die unter anderem die Redaktion und den Versand von Pressemitteilungen, die Koordination von Interviews sowie die Durchführung von Pressekonferenzen umfasst, unterstützt Jan Oelker | Klub- und Markenkommunikation bei der Erstellung von redaktionellen Inhalten für Touchpoints wie Blog, Vereinszeitschrift oder Website. Komplettiert wird der Service durch das Zusammenführen von Vereinen und Marken oder Unternehmen in Form von für beide Seiten Erfolg versprechende Sponsoring-Partnerschaften.

Über Jan Oelker | Klub- und Markenkommunikation

Die 2022 gegründete und inhabergeführte PR-Agentur mit Sitz in Hamburg orchestriert für Vereine im Amateur- und Profisport alle Facetten einer reichweitenstarken Öffentlichkeitsarbeit. Angetrieben von der Vision, dass jeder Klub die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient, betreut Jan Oelker | Klub- und Markenkommunikation Sportvereine in den Disziplinen Medienarbeit, Redaktion & Text und Sponsoring-Kooperationen.

