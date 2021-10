Amundi Asset Management

Amundi legt Klima-ETF im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen auf

Zugrundeliegender Index erfüllt PAB EU-Klima-Index-Standard

Erster Klima-ETF mit äußerst striktem Österreichischem Umweltzeichen

München (ots)

Amundi, der größte europäische Vermögensverwalter[1], hat sein Angebot nachhaltiger Anlagen mit dem Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB Umweltzeichen UCITS ETF DR weiter ausgebaut. Der Fonds bildet den MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select Index Index ab und richtet sich an Anleger, die Klimarisiken meiden und weitere unerwünschte Aktivitäten ausschließen möchten. Die sehr wettbewerbsfähigen laufenden Kosten des auf Xetra gelisteten ETFs betragen 0,25 % p.a.[2]

Der dem ETF zugrundeliegende Index erfüllt den PAB-Standard (Paris Aligned Benchmark). Dabei handelt es sich um den anspruchsvolleren der beiden Indexstandards, die die EU im Rahmen des Aktionsplans für ein nachhaltiges Finanzwesen formuliert hat, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Konkret werden bei PAB-Indizes die Halbierung der Kohlenstoffintensität gegenüber den Standardindizes sowie weitere jährliche Senkungen der CO2-Intensität von sieben Prozent gefordert. Gleichzeitig werden weitere unerwünschte Aktivitäten in den Bereichen Kohle, Öl, Erdgas und Stromerzeugung ausgeschlossen. Zudem kommt das "no-harm"-Prinzip zum Tragen. Im Fokus stehen unter anderem der Ausschluss kontroverser Waffen, Tabak oder Unternehmen, die erheblich gegen den UN Global Compact verstossen.

Als erster Klima-ETF mit Österreichischem Umweltzeichen, das vom österreichischen Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vergeben wird, erfüllt der ETF sehr strenge Nachhaltigkeitskriterien.

"Anleger können mit Klima-ETFs die Kohlenstoffintensität ihres Portfolios erheblich senken und zukunftsweisend investieren", sagt Thomas Wiedemann, Leiter Amundi ETF, Indexing & Smart Beta - Deutschland, Österreich und Osteuropa. "Als erster Klima-ETF mit dem anerkannten Österreichischen Umweltzeichen bietet er Anlegern eine innovative Investmentlösung zur Finanzierung der Energiewende. Zudem profitieren Anleger auch von der konsequenten Engagement- und Abstimmungspolitik von Amundi."

Verantwortungsbewusstes Investieren ist seit der Gründung von Amundi einer der Strategiepfeiler. 2018 hat Amundi zudem mit einem ambitionierten Dreijahresplan sein Engagement bekräftigt, die treuhänderische und soziale Verantwortung in Einklang zu bringen und Bedürfnisse nachhaltig handelnder Investoren zu erfüllen. Zudem erkennt Amundi als Pionier im Bereich klimafreundlicher Anlagen die Verantwortung der Finanzbranche an, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

[1]Quelle: IPE "Top 500 asset managers" veröffentlicht im Juni 2021, auf Basis verwalteter Vermögen per 31.12.2020

[2] Laufende Kosten (Ongoing Charges - OGC) - jährlich, inklusive Steuern. Die laufenden Kosten werden im Jahresverlauf aus dem Fonds abgeführt. Bis zum ersten Jahresabschluss werden sie geschätzt. Beim Handel von ETFs können zusätzlich Transaktionskosten und Kommissionen anfallen.

Weitere Informationen zu den Amundi ETFs sind auf amundietf.com verfügbar.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen wurden ausschließlich für die Informationsbedürfnisse von Journalisten und Medienvertretern mit dem Ziel erstellt, diesen für ihre unabhängigen redaktionellen Zwecke einen Überblick über die Amundi ETFs zu verschaffen. Amundi Asset Management übernimmt weder direkt noch indirekt eine Haftung, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben könnte. Unter keinen Umständen kann Amundi Asset Management für Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden, haftbar gemacht werden.

Über Amundi: Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top-10 Global Player[1], bietet seinen 100 Millionen Kunden - Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen - ein umfassendes Angebot an aktiven sowie passiven Spar- und Anlagelösungen sowohl in traditionellen Vermögenswerten als auch in Sachwerten. Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren[2], den Research-Kapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management. Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 35 Ländern. Amundi ist eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe, börsennotiert und betreut aktuell ein verwaltetes Vermögen von annähernd 1.800 Milliarden Euro[3].

Über Amundi ETF, Indexing & Smart Beta: Amundi ETF, Indexing & Smart Beta ist mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 184 Mrd. Euro[4] eine strategische Geschäftseinheit von Amundi. Dank der mehr als 30-jährigen Erfahrung in den Bereichen Benchmark-Konstruktion und -Replikation hat sich Amundi den Ruf eines innovativen und kosteneffizienten Anbieters von UCITS-ETFs und Index-Management-Lösungen erworben. Das Team ist zudem für seine Expertise im Bereich Smart Beta & Faktor-Investing sowie ESG- und Klimastrategien bekannt.

Mehr Informationen auf www.amundi.de

[1] Quelle IPE "Top 500 Asset Managers", veröffentlicht im Juni 2021 auf Basis der verwalteten Vermögen per Ende Dezember 2020

[2] Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio

[3] Amundi Zahlen zum 30.06.2021

[4] Amundi Zahlen zum 30.06.2021

Original-Content von: Amundi Asset Management, übermittelt durch news aktuell