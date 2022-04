REWE Group

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 im In- und Ausland

REWE Group wächst weiter um rund zwei Milliarden Euro

Köln (ots)

Positive organische Umsatzentwicklung im Lebensmittelhandel national und international

Erneut überdurchschnittliches Wachstum bei selbständigen REWE-Kaufleuten in Deutschland

Modernisierung und Innovationen mit Investitionen von 2,3 Milliarden Euro

Konzernjahresergebnis deutlich verbessert

DER Touristik erreicht 41 Prozent des Umsatzes des Jahres 2019 vor der Corona-Pandemie und halbiert die Verluste

Mit einem kräftigen Umsatzwachstum von rund 2 Milliarden Euro hat die REWE Group das Geschäftsjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen und damit erneut ihre Leistungsstärke unter den herausfordernden Bedingungen der Corona-Pandemie unter Beweis gestellt. Der Gesamtaußenumsatz aus fortzuführendem Geschäft stieg um 2,5 Prozent von 74,6 Milliarden auf 76,5 Milliarden Euro.

Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group erklärte anlässlich der Veröffentlichung der noch nicht testierten Geschäftszahlen für das Jahr 2021: "Wir sind sehr zufrieden mit der starken wirtschaftlichen Entwicklung unseres Handels- und Touristikunternehmens im In- und Ausland. Leider war auch das zurückliegende Jahr geprägt von zahlreichen Belastungen durch die Corona-Pandemie. Darunter hat erneut unsere Touristik-Sparte gelitten; und leider blieb der Lockdown zu Beginn des Jahres 2021 auch nicht ohne negative Folgen für die Umsätze in unserer Baumarkt-Sparte. Umso erfreulicher ist es, dass wir die 2020 außerordentlich stark gewachsenen Umsatzerlöse im Lebensmittelhandel sowohl in Deutschland als auch in unseren europäischen Auslandsmärkten nicht nur halten sondern teilweise nochmals steigern konnten. Dies war für uns bei den Planungen für das Geschäftsjahr 2021 keine Selbstverständlichkeit. Umso erfreulicher, dass wir unsere geplanten Budgets übertroffen haben. Wir sind und bleiben auf einem dynamischen Kurs des profitablen Wachstums. Sehr herzlich möchte ich mich bei den 380.000 Mitarbeitenden im In- und Ausland bedanken, die der Schlüssel zum Erfolg unserer Gruppe sind und die einmal mehr Hervorragendes geleistet haben."

Erneut überdurchschnittlich positiv entwickelte sich das Geschäft der selbständigen REWE-Kaufleute in Deutschland, die nach einem Umsatzzuwachs von 20,5 Prozent im Jahr 2020 nochmals ein Plus von 4,8 Prozent im zurückliegenden Geschäftsjahr erreichten.

Souque betonte zugleich die operative Stärke und Innovationskraft der genossenschaftlichen Unternehmensgruppe. "Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie haben wir bewiesen, dass unsere Geschäftsmodelle im In- und Ausland sehr robust sind und wir trotz aller Herausforderungen weiter aus eigener Kraft organisch wachsen. Beeindruckend war unter anderem die Entwicklung des Convenience-Geschäfts von Lekkerland, das sich sehr positiv entwickelt hat. Gleichzeitig arbeiten wir national und international an der kontinuierlichen Modernisierung unseres Geschäfts, an neuen Geschäftsmodellen und an der umfassenden Digitalisierung unseres Unternehmens. Beispiele des vergangenen Jahres dafür sind die Umstellung von MERKUR auf BILLA Plus, der Roll out des Markthallenkonzepts bei PENNY, die zahlreichen Tests mit Innovationen wie dem ersten Pick&Go-Markt von REWE und die neue Generation von Green Building-Märkten ebenso wie die strategische Beteiligung an FLINK oder die Beteiligungen unserer DER Touristik Gruppe an Aldiana und DSR Hotels."

Die Investitionen des Kölner Handels- und Touristikunternehmens stiegen von rund 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 2,3 Milliarden Euro im zurückliegenden Geschäftsjahr. Für das laufende Jahr plant die REWE Group Investitionen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro.

REWE-Konzern

Der Umsatz des REWE-Konzerns - ohne selbständigen Einzelhandel und At-Equity-Gesellschaften - aus fortzuführendem Geschäft stieg im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent (wechselkursbereinigt + 2,4 Prozent) von 67,7 Milliarden auf 69,4 Milliarden Euro. Dabei wuchs der REWE-Konzern in Deutschland um 1,2 Prozent auf 47,2 Milliarden Euro und im Ausland um 5,5 Prozent (wechselkursbereinigt + 5,2 Prozent) auf 22,2 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis EBITA erhöhte sich von 1,22 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 1,49 Milliarden Euro.

Das Konzernjahresergebnis EAT stieg von 415 Millionen auf 756 Millionen Euro.

Das EBITDA des REWE-Konzerns belief sich auf 4,4 Milliarden Euro nach 4,3 Milliarden Euro im Jahr 2020.

Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte betrugen 2,3 Milliarden Euro und damit rund 400 Millionen Euro mehr als im Geschäftsjahr zuvor.

Das Eigenkapital stieg von 7,6 Milliarden auf 8,6 Milliarden Euro. Die Nettofinanzverschuldung ohne Leasingverbindlichkeiten lag zum Stichtag 31.12.2021 bei 2,2 Milliarden Euro

Umsatzentwicklung in den Geschäftsfeldern und Sparten des REWE-Konzerns

Das Vollsortiment National erzielte ein Umsatzplus von 0,9 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro. Darin enthalten sind der Einzelhandelsumsatz der REWE-Filialen und der Großhandelsumsatz mit den Kaufleuten sowie sonstigen Partnern.

Im Vollsortiment International wurde im vergangenen Geschäftsjahr BILLA Russland veräußert. Damit verblieben die Supermarkt- und Drogeriemarkt-Aktivitäten in Österreich, Tschechien, der Slowakei, Bulgarien, Kroatien und Litauen.

Der Umsatz stieg insgesamt um 2,6 Prozent (wechselkursbereinigt um 2,2 Prozent) von 9,8 auf 10 Milliarden Euro.

Dabei erreichte der Umsatz im Vollsortiment Österreich mit BILLA, BIPA und ADEG ein Plus von 2,3 Prozent auf 7 Milliarden Euro.

Beim Vollsortiment CEE wuchs der Umsatz um 3,2 Prozent (wechselkursbereinigt um 2 Prozent) auf 3,1 Milliarden Euro.

Im Discount National erreichte PENNY Deutschland 2021 Umsatzerlöse in der Höhe des Vorjahres von 8 Milliarden Euro.

Im Discount International erreichte PENNY in den Ländern Italien, Österreich, Ungarn, Rumänien und Tschechien zusammen ein Umsatzplus von 1,8 Prozent (wechselkursbereinigt + 1,6 Prozent) auf 5,6 Milliarden Euro.

Das Geschäftsfeld Convenience mit dem nationalen und internationalen Geschäft der Lekkerland Gruppe wuchs um 4,4 Prozent von 13,1 Milliarden auf 13,7 Milliarden Euro.

Die Umsätze im Geschäftsfeld Baumarkt mit u.a. toom Baumarkt reduzierten sich gegenüber dem sehr starken Vorjahr um 11,4 Prozent von 2,7 Milliarden auf 2,4 Milliarden Euro.

Dagegen stiegen die Umsätze im Geschäftsfeld Touristik nach dem Einbruch des Jahres 2020 im vergangenen Geschäftsjahr um 57,5 Prozent von 1,3 Milliarden auf 2,0 Milliarden Euro; sie erreichten damit 41 Prozent des Umsatzes im Geschäftsjahr 2019 vor der Corona-Pandemie.

Original-Content von: REWE Group, übermittelt durch news aktuell