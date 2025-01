Vitako

VITAKO präsentiert zur kommenden Bundestagswahl 10-Punkte-Plan für die Digitalisierung in Deutschland

Berlin (ots)

VITAKO, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, präsentiert einen 10-Punkte-Plan zur Förderung der Digitalisierung in Deutschland: gemeinsam für Kommunen, Länder, Bund und Europa. Die Digitalisierung erfordert für VITAKO das Zusammenspiel von Kommunen, Ländern, Bund und EU. Nur mit klaren Prioritäten, ausreichenden Investitionen und dem Abbau von Hindernissen kann Deutschland in der digitalen Transformation führend werden - von der Sicherung kommunaler Handlungsfähigkeit über nationale Koordination bis zu EU-weiten Strategien. VITAKO sieht folgende Punkte als entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung der Digitalisierung in Deutschland:

1. Kommunale IT als digitaler Schlüsselfaktor

2. IT nachhaltig und verlässlich finanzieren

3. Digitale Infrastrukturen und Zusammenarbeit stärken

4. Klare Governance und Standards

5. Alles Ende-zu-Ende digital

6. Digitale Souveränität als Master-Strategie 2030

7. Resilienz und Sicherheit durch verbindliche Standards

8. Open-Source als Baustein der Zukunft

9. "Digital-First" im Recht verankern

10. Software-Entwicklung und Betrieb nachhaltig sicherstellen

"Die digitale Transformation ist für VITAKO eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur dann erfolgreich gelingen kann, wenn alle Ebenen - Kommunen, Länder, Bund und auch EU - eng miteinander kooperieren. Unser 10-Punkte-Plan stellt die Weichen für eine zukunftsfähige und resiliente digitale Infrastruktur. Dabei ist es entscheidend, dass wir in Deutschland die kommunale IT als Schlüsselfaktor anerkennen und die Finanzierung sowie Governance von IT-Infrastrukturen nachhaltig sichern." - Lars Hoppmann, Geschäftsführender Vorstand von VITAKO

Alle weiteren Informationen zum 10 Punkte Plan finden Sie hier.

