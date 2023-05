Horizon Therapeutics

Neue Umfrage von PatientView: Horizon Therapeutics plc belegt unter Patientenorganisationen den ersten Platz bei Patientenorientierung und -integrität

Dublin (ots)

Horizon Therapeutics plc (Nasdaq: HNZP) hat bekannt gegeben, in einer Umfrage unter Patientenorganisationen, die mit dem Unternehmen weltweit zusammengearbeitet haben, Platz 1 hinsichtlich Patientenorientierung, Integrität, Beziehungen zu Patientengruppen und Transparenz bei der Preisgestaltung zu belegen. Hinsichtlich der allgemeinen Unternehmensreputation belegte das Unternehmen bei denselben Patientenorganisationen den zweiten Platz. Die Ergebnisse basieren auf einer jährlichen Umfrage von PatientView unter mehr als 2.200 Patientenorganisationen zu mehr als 40 Biotechnologie- und Pharmaunternehmen.

Unter den Patientengruppen, die mit Horizon vertraut sind, aber nicht direkt mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, belegte Horizon ebenfalls den ersten Platz in den Bereichen Patientenorientierung, Integrität und Beziehungen zu Patientengruppen sowie den dritten Platz in Bezug auf die Unternehmensreputation.

"Alles, was wir bei Horizon tun, tun wir für die Menschen, die mit schwer behandelbaren Erkrankungen leben, und für die Patientengruppen, die sich für sie einsetzen", so Matt Flesch, Vizepräsident, Produktkommunikation und Patientenvertretung, Horizon. "Wir befassen uns intensiv mit dem, was wir von den Patientengruppen lernen, und zwar in allen Bereichen - vom Design klinischer Studien bis zur Aufklärung seltener Erkrankungen. Unser Ziel ist es, Programme mit der höchstmöglichen Wirkung zu fördern. Wir entwickeln unseren Ansatz ständig weiter, um die Bedürfnisse der Patientengemeinschaften so gut wie möglich zu erfüllen. Das positive Ergebnis der Umfrage von PatientView ist daher ein Erfolg, der uns allen viel bedeutet."

In der PatientView-Umfrage aus dem Jahr 2022 gaben 247 Patientenorganisationen an, dass sie Horizon kennen - insgesamt 67 Organisationen mehr als in der Umfrage aus dem Jahr 2021. Darüber hinaus erklärten 130 Gruppen, dass sie mit dem Unternehmen zusammengearbeitet haben - ein Anstieg von 43 gegenüber 2021. Horizon erzielte bei allen 13 Indikatoren zur Beurteilung der Unternehmensreputation eine Platzierung in der Spitzengruppe der globalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen.

Das Engagement von Horizon für Patienten und Patientenvertretungen

Organisation des ersten Rare Autoimmune Emerging Leaders' Summit, bei dem 26 führende Patientenvertretungen aus dem Bereich seltener Autoimmunerkrankungen zusammenkamen, um wichtige Kontakte zu knüpfen und ihr Wissen auszutauschen.

Organisation der ersten mobilen Veranstaltung "Thyroid Eye Disease (TED) Mobile Exhibit" in Atlanta, Georgia, USA zum Austausch von Ressourcen und Informationen über die endokrine Orbitopathie (EO) bei Morbus Masedow. Diese Initiative war Teil der fortlaufenden Bemühungen von Horizon, Aufklärung und Bewusstsein bei unterversorgten Gemeinschaften zu fördern.

Zusammenführung von Patienten, Pflegepartnern und führenden Patientenvertretungen in die US-Hauptsitze von Horizon, um über die aktuellen Herausforderungen der NMO (Neuromyelitis optica)-Gemeinschaft zu diskutieren und gemeinsam neue Ideen und Möglichkeiten zur Unterstützung dieser Gemeinschaft zu entwickeln.

Organisation einer Fotoausstellung von Personen mit NMOSD (Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen) auf dem 17. Weltkongresses für Kontroversen in der Neurologie (World Congress on Controversies in Neurology, CONy) in Europa. Einige der Betroffenen nahmen persönlich an der Eröffnung teil, um vor den Kongressteilnehmern über ihre Geschichte und ihre Erfahrungen im Hinblick auf das Leben mit NMOSD zu sprechen.

Initiativen zur Krankheitsaufklärung in Brasilien, um die Bedeutung der multidisziplinären Versorgung zur Bewältigung sozialer und finanzieller Belastungen durch seltene Autoimmunerkrankungen zu unterstreichen. Die Initiativen umfassten künstlerische Beiträge, die den Patienten eine Stimme geben - darunter der Kunst-Workshop "Fazendo Arte com Gustavo Rosa" für NMOSD-Patienten und der Kurzfilm "Atrás dos Meus Olhos", der die Geschichte eines TED-Patienten erzählt.

Ernennung zum einzigen "National Presenting Sponsor" der Leitveranstaltung "Walk to Cure Arthritis" der Arthritis Foundation. Die in diesem Rahmen geschaffenen Horizon-Teams engagieren sich freiwillig und nehmen an mehr als 70 Veranstaltungen teil.

Erweiterung der globalen #RAREis -Kampagne und -Plattformen von Horizon, die sich dafür einsetzen, das Leben von Patienten mit seltenen Erkrankungen zu verbessern, darunter:

-Kampagne und -Plattformen von Horizon, die sich dafür einsetzen, das Leben von Patienten mit seltenen Erkrankungen zu verbessern, darunter: Global Advocate Grant: Verleihung von 30 Zuschüssen in Höhe von jeweils 5.000 $ zur Unterstützung der Gemeinschaft für seltenen Erkrankungen durch die Bereitstellung finanzieller Mittel für globale Patientenvertretungsorganisationen, die sich seltener Erkrankungen sowie der Aufklärungsarbeit annehmen.

Stipendienfond: In Zusammenarbeit mit der EveryLife Foundation for Rare Diseases werden einmalig 5.000 $ für Bildungsstipendien für Erwachsene mit seltenen Erkrankungen in den USA vergeben. Bislang wurden 177 Stipendien gewährt.

werden einmalig 5.000 $ für Bildungsstipendien für Erwachsene mit seltenen Erkrankungen in den USA vergeben. Bislang wurden 177 Stipendien gewährt. Adoptionsfond: Bereitstellung finanzieller Hilfen für die Adoption von 54 Kindern mit seltenen Erkrankungen - in Partnerschaft mit Gift of Adoption.

Über Horizon

Horizon konzentriert sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln, die auf die essenziellen Bedürfnisse von Menschen mit seltenen, autoimmunen und schweren entzündlichen Erkrankungen ausgerichtet sind. Wir bei Horizon glauben, dass Wissenschaft und Mitgefühl zusammenwirken müssen, um das Leben von Patienten wirklich zu verändern. Weitere Informationen darüber, welche Anstrengungen wir in diesem Sinn unternehmen, finden Sie unter www.horizontherapeutics.com. Folgen Sie uns auch gern auf Twitter, LinkedIn, Instagram und Facebook.

