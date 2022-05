digi professionals GmbH

Onboarding ohne Sprachbarriere

eLearningPlus erlaubt digitale Aus- und Weiterbildung auch auf Ukrainisch

Hotellerie und Gastronomie sowie das Handwerk sind nur zwei Branchen, in denen der Fachkräftemangel eine große Herausforderung darstellt. Gleichzeitig kommen in Deutschland seit Beginn des Ukraine-Krieges täglich viele Hundert Flüchtlinge aus dem osteuropäischen Land an, die größtenteils gut ausgebildet sind und hier gerne arbeiten möchten.

Viele Unternehmen haben dieses Potenzial erkannt und zeigen sich sehr offen für die Anstellung von Ukrainerinnen und Ukrainern. Jedoch stellen die oft mangelnden Deutschkenntnisse eine große Hürde beim Einarbeitungsprozess dar. "Für Unternehmen ist die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern immer mit Zeit und damit mit Kosten verbunden" sagt Onboarding-Experte und Unternehmer Manuel Epli. "Verständigungsprobleme können diesen Faktor deutlich erhöhen."

Aber wie kann die Einarbeitungsphase kürzer und effektiver gestaltet werden - auch bei bestehenden Sprachbarrieren? Eine Fragestellung, der sich Epli seit langem widmet. Gemeinsam mit Martin Sommer hat er deshalb das Aus- und Weiterbildungssystem von eLearningPlus entwickelt, dass es ermöglicht, digital und automatisiert neue Mitarbeiter einzuarbeiten. "Im Prinzip verbirgt sich dahinter eine Wissens-Datenbank, in der das unternehmensspezifische Fachwissen in Form von didaktisch aufbereiteten Lernvideos gespeichert wird", erklärt Epli. "Mittels dieser Videos können sich neue Mitarbeiter schnell und ohne Anleitung von bereits eingearbeitetem Personal das nötige Know-how aneignen, um wesentliche Tätigkeiten binnen Kürze eigenständig auszuführen." Über Untertitel lassen sich die Lerninhalte in zahlreichen Sprachen wiedergegeben - unter anderem auf Ukrainisch - damit auch Mitarbeiter ohne ausreichende Deutschkenntnisse effektiv geschult werden können. Dieser effektivere Onboarding-Prozess hat nicht nur Vorteile für die Unternehmensseite, weiß Epli: "Auch die neuen Mitarbeiter profitieren, sie können rasch eigene Aufgaben übernehmen, bleiben motiviert, erwerben automatisch Sprachkenntnisse und fühlen sich schneller zum Team zugehörig."

