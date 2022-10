Hendrik Kuhlmann

Herbstferien in der Ferienwohnung: Warum Urlaub in Deutschland trotz Lockdown-Ende boomt und wie smarte Unternehmer vom Airbnb-Trend profitieren können

Augsburg (ots)

Die durch Corona bedingten Beschränkungen sind weitestgehend aufgehoben und die Reisemöglichkeiten nahezu unbegrenzt. Trotzdem ist der Aufenthalt in einer Ferienwohnung innerhalb Deutschlands weiterhin fester Bestandteil der Urlaubsplanung vieler Menschen.

"Durch die Restriktionen der vergangenen Jahre haben Urlauber den Komfort und die Flexibilität von Ferienwohnungen zu schätzen gelernt. Trotz der Lockerungen und den wieder erstarkten Fernreisen bemerke ich keinen Rückgang der Buchungszahlen. Im Gegenteil, der Trend setzt sich fort", verrät Hendrik Kuhlmann.

Der Airbnb-Profi begrüßt mehr als 2.000 Gäste pro Jahr und erzielt mit seinen Apartments in der Kurzzeitvermietung beeindruckend hohe Umsätze. In diesem Ratgeber verrät Hendrik Kuhlmann die Gründe für den anhaltenden Airbnb-Boom und erklärt, warum Vermieter von diesem Geschäftsmodell jetzt profitieren können.

Urlaubsreisen im eigenen Land bleiben weiterhin gefragt

Die Reisebeschränkungen sind aufgehoben! Dennoch zieht es Erholungssuchende nicht automatisch in exotische Länder. Ein Urlaub in Deutschland ist populär. Mehr noch: Regionen wie Bayern oder die Mecklenburgische Seenplatte erfreuen sich einer stetig wachsenden Beliebtheit.

Im Gegensatz dazu wird das Angebot im Ausland, wie beispielsweise eine Reise nach Nordholland, deutlich weniger nachgefragt. "Dieser Trend setzt sich auch aufgrund des steigenden Preisniveaus fort," so Branchenkenner Hendrik Kuhlmann. Ferienunterkünfte haben dadurch sogar Marktanteile der Hotellerie übernehmen können.

Ferienwohnungen sind im Fokus der breiten Masse angekommen

Immer mehr Urlauber setzen auf Ferienwohnungen und Apartments als Beherbergung für ihre Reise. Das ist ein verhältnismäßig neuer Trend. Die Corona-Pandemie wirkte diesbezüglich als nachhaltiger Katalysator. Hätten Menschen auch ohne sie überdurchschnittlich oft Urlaub im eigenen Land gemacht? Das ist unwahrscheinlich. Schließlich sind viele Reisende aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen erst mit Ferienwohnungen als attraktive Urlaubsunterkunft in Berührung gekommen.

Die Kostenvorteile sprechen für sich

Mit Blick auf steigende Energiepreise und die generellen Teuerungen lässt es sich absehen: Auch weiterhin werden Ferienwohnungen oder die Kurzzeitvermietung im Allgemeinen gefragt bleiben. Menschen brauchen trotz der Kostenexplosionen ihren Urlaub. Sie wollen dem Alltag entfliehen und neue Energie abseits der heimischen vier Wände tanken. Natürlich ist Geld bei der Reiseplanung ein Kriterium: Da Ferien im Ausland oft deutlich teurer als ein Aufenthalt im Inland sind, fällt die Entscheidung für den Urlaub in Deutschland leicht.

Zudem sprechen die Möglichkeiten der selbstständigen Versorgung über eine in die Ferienwohnung integrierte Küche für die Buchung. Reisende sind dank ihrer Kochmöglichkeit nämlich nicht länger darauf angewiesen, auswärts zu essen. Dieser eingesparte Posten macht einen großen Unterschied in der Urlaubskasse aus. Das trifft nicht nur auf Reisende mit Kindern zu. Auch Singles sparen viel Geld, wenn sie ihr Frühstück oder das Abendessen in ihrer Ferienwohnung zubereiten. Selbst in Zeiten extrem hoher Energiepreise wird ein Urlaub dank der Selbstversorgung erschwinglich.

Klar ist somit: Für findige Unternehmer lohnt es sich auch weiterhin, auf das Geschäftsmodell der Kurzzeitvermietung im eigenen Land zu setzen.

Über Hendrik Kuhlmann:

Hendrik Kuhlmann ist der Gründer und Geschäftsführer der Unternehmen BRIGHT sowie BNB Pro Hosting. Er hilft über seinen eigenen Apartmentbetrieb hinaus mit BNB Pro Hosting Interessierten, sich im Bereich der Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen und Serviced Apartments ein erfolgreiches Business aufzubauen. Weitere Informationen unter: bnbprohosting.com

