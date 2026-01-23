KALK & KEGEL

Im Dry January: KALK&KEGEL bringt Magazin zum Thema Rausch heraus

Auf 144 Seiten geht es in Interviews und Hintergrundreportagen vor allem um die positive Bedeutung des – nicht nur alkoholischen – Rausches für die Gesellschaft.

Während alle über den „Dry January“ schreiben, sorgt das neue Magazin von KALK&KEGEL für einen Aufreger im trockenen Monat: Die fünfte Ausgabe des halbjährlich erscheinenden Printmagazins des avantgardistischen Kulinarik- und Weinmediums KALK&KEGEL widmet sich dem Rausch. Und dieser hat auf 144 Seiten nicht zwangsläufig nur etwas mit Alkohol zu tun. Wie gewohnt geht es im aufwändig designten Magazin quer durch alle Genres: Im Interview mit der deutschen Kulturanthropologin Lena Papasabbas wird die Frage nach dem Sinn des Rausches für die Gesellschaft beantwortet, das Magazin begleitet die Salzburger Downhill-Mountainbikerin Vali Höll im Adrenalin-Rausch der Geschwindigkeit und nimmt die Leserinnen und Leser zur Schnapsproduktion nach China mit. Am Cover dieses Mal: der Berliner Rapper, Songtexter und Weinpodcaster Sebastian Moser, alias Curly, der im Interview mit dem Musikjournalisten Ueli Häfliger über den Rausch der Musik und die Faszination von Drogen spricht.

„Wir wollen mit diesem Magazin keineswegs Alkohol glorifizieren, aber einen bewussten Gegenpol zum aktuellen Diskurs schaffen, der im Rausch vor allem das Negative sieht. Dabei ist der Rausch allgegenwärtig und hat seit tausenden Jahren auch viel Positives für die Gesellschaft geleistet“, sagt KALK&KEGEL-Herausgeber Michael Pöcheim-Pech.

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus der Welt der Kulinarik sind Teil des Rausch-Magazins, wie unter anderem der 3-Sterne-Koch Juan Amador in seiner neuen Passion als Künstler, die Healthy Boy Band mit Lukas Mraz, Philip Rachinger und Felix Schellhorn sowie die Tortenkünstlerin Sophia Stolz oder auch der Amsterdamer Koch Michael Wolf, der in der Stadt des Rausches seine Lieblingsadressen abseits der Sterne-Restaurants verrät. Natürlich geht es auch um die besten alkoholfreie Getränke und warum diese in der Sommellerie gerade gehyped werden.

Das neue KALK&KEGEL-Magazin „Rausch“ ist erhältlich um 27 Euro im Onlineshop auf www.kalkundkegel.com sowie in Deutschland und Österreich im gut sortierten Handel sowie in Buchhandlungen auf Bahnhöfen und Flughäfen.

