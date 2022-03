WirSindDa

Wir Sind Da!

Max Giesinger und Amiaz Habtu organisieren Benefiz-Abend für Menschen in Not

Seit über fünf Wochen tobt nunmehr ein unvorstellbarer Krieg in der Ukraine und über 3,5 Millionen Menschen haben bisher in größter Not das Land verlassen.

Es ist eine humanitäre Krise, dessen Ausmaß noch nicht vollständig absehbar ist, aber vor allem jetzt zwei Dinge benötigt: schnelle Hilfe und anhaltenden Support auf allen Ebenen.

Schnell waren deshalb auch Musiker Max Giesinger und TV-Moderator Amiaz Habtu in ihrer Entscheidung, mit vereinten Kräften etwas auf die Beine stellen zu wollen, um zu helfen.

Gesagt, getan: Innerhalb einer Woche stand die Besetzung für einen exklusiven Benefiz-Abend, der am 09. April 2022 im Herzen Kölns stattfinden wird. Mit dem Leitgedanken "WirSindDa!" stehen neben den beiden Initiatoren weitere Künstler:innen wie Gregor Meyle, Madeline Juno, Tom Beck, Iggi Kelly, Moguai, Annette Frier, Nicole Staudinger, Negah Amiri uvm. auf der Bühne der Sartory Säle. Ziel des Benefiz-Abends ist es, gemeinsam ein Zeichen für den Frieden zu setzen und mit einem einzigartigen Programm möglichst viele Spendengelder zu sammeln. Alle Einnahmen aus den Ticketverkäufen und einer geplanten Tombola werden an den offiziellen Partner des Abends "Aktion Deutschland Hilft" gespendet.

Weitere Infos und Tickets auf www.wirsindda.koeln

