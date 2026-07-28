Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH

Perfekte Ferientage im egapark Erfurt mit 20 Prozent Rabatt auf Familientageskarten

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Erfurt (ots)

Vom 3. bis 9. August 2026 lädt der egapark zur Familienwoche ein. Ein Besuch in Erfurt lohnt sich in dieser Zeit gleich doppelt: Die Thüringer Landeshauptstadt begeistert mit ihrer historischen Altstadt und zahlreichen Angeboten für Groß und Klein: Egal ob Zoobesuch, kindgerechte Stadtrallye zu den KiKA-Figuren rund um Maus und Elefant, Sandmännchen und Bernd das Brot oder eine Führung durch die Katakomben der Zitadelle Petersberg - Erfurt ist als Familienziel perfekt geeignet.

Ein besonderes Highlight in Erfurt ist der egapark: Thüringens größter Spielplatz, das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil mit Chamäleon & Co. sowie jeder Menge unbeschwerter Familienzeit inmitten blühender Gärten und weitläufigen Grüns für Groß und Klein.

Familienwoche mit attraktiven Eintrittspreisen

Während der Familienwoche vom 3. bis 9. August 2026 sind alle Familientageskarten 20 Prozent reduziert:

Familientageskarte: Zwei Erwachsene und bis zu fünf Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren zahlen 31,20 Euro statt 39 Euro und sparen 7,80 Euro .

Zwei Erwachsene und bis zu fünf Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren zahlen statt 39 Euro und sparen . Minifamilienkarte: Ein Erwachsener und bis zu fünf Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren zahlen 19,20 Euro statt 24 Euro und sparen 4,80 Euro .

Ein Erwachsener und bis zu fünf Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren zahlen statt 24 Euro und sparen . Kinder unter 4 Jahren erhalten freien Eintritt.

Im egapark findet jedes Familienmitglied seinen Lieblingsplatz: Gartenfans und Pflanzenfreunde entdecken das Große Blumenbeet mit seinem farbenprächtigen Blütenmeer im Stil der 1960er-Jahre. Tierliebhaber zieht es zum Kinderbauernhof, kleine und große Entdecker ins Wüsten- und Urwaldhaus Danakil. Die Kinderbadebecken bieten an warmen Tagen willkommene Erfrischung.

Wer es ruhiger mag, entspannt auf den Bänken entlang der Wasserachse oder in den Hängematten im Wissenswald. Sonnenliebhaber breiten ihre Decke auf den weitläufigen Wiesen aus, während Geschichtsinteressierte die Outdoor-Ausstellung zum 65. egapark-Jubiläum erkunden können. Eine Fahrt mit dem egapark-Express oder der Aufstieg auf den Aussichtsturm eröffnen besondere Perspektiven auf das Parkgelände und die Stadt.

Wissbegierige besuchen das Deutsche Gartenbaumuseum und seine preisgekrönte Dauerausstellung "Garten! Vom Paradies ins Einkaufsregal". Sie vermittelt auf anschauliche Weise Wissen über Pflanzen, nachhaltige Anbaumethoden und zukunftsweisende Ideen für den Gartenbau.

Auch der Veranstaltungskalender bietet regelmäßig neue Erlebnisse: Alle zwei Wochen wird unter dem Lesebaum das Geschichtenbuch aufgeschlagen. Schmetterlingsführungen geben Einblicke in die faszinierende Welt der grazilen Falter, Sonntagsführungen widmen sich botanischen Themen und der bewegten egapark-Geschichte. Beim Kinderschminken verwandeln sich die jüngsten Gäste in farbenfrohe Schmetterlinge. Aktuelle Termine sind vor dem Besuch im Veranstaltungskalender des egaparks zu finden.

Sommerhighlight im egapark: Lichterfest mit Lasershow, Musik und magischen Begegnungen

Am 14. und 15. August 2026 verwandelt sich der egapark an zwei warmen Sommerabenden in eine leuchtende Erlebniswelt. Fantasievolle Lichtinstallationen setzen den Park im Jubiläumsjahr eindrucksvoll in Szene und schaffen eine Atmosphäre, die es nur zum Lichterfest gibt.

Auf Wegen und Plätzen begegnen den Besucherinnen und Besuchern leuchtende Schmetterlinge auf Stelzen - passend zum egapark-Schmetterlingssommer. Fantastische Wesen wie Satao, halb Elefant und halb Maschine, laden zum Staunen und Entdecken ein.

Musik erklingt im gesamten Park: Big-Band-Sound, Hits der 2000er-Jahre, Akustikrock, Deutsch-Rock und Pop treffen auf Saxophonklänge und mitreißende DJ-Beats. Damit bietet das Programm für nahezu jeden Musikgeschmack den passenden Klang und Ort.

Weitere Höhepunkte sind das Feuervarieté mit Feuerkunst, Akrobatik und eindrucksvollen Effekten sowie die Lichtspiele mit IlluART, die Groß und Klein begeistern. Auf der Parkbühne sorgen die Moderatorinnen und Moderatoren von Antenne Thüringen, die Antenne-All-Stars und die besten Songs der vergangenen drei Jahrzehnte für ausgelassene Partystimmung.

Ein besonderer Publikumsmagnet ist die Licht-Wasser-Show "Flames of Water". Sie wird an beiden Abenden jeweils dreimal gezeigt und verbindet Wasser, Licht und technische Raffinesse zu immer neuen Inszenierungen. Der Aussichtsturm neben dem Deutschen Gartenbaumuseum wird durch ein Videomapping selbst zur Projektionsfläche.

Im Deutschen Gartenbaumuseum lädt an beiden Abenden von 19 bis 23 Uhr der iga-Klub mit Illuminationen und Tanz vor sowie im Museum zum Verweilen ein. Bis 22:30 Uhr bietet außerdem die neue Ausstellung "iga*61. Die DDR durch die Blume" Gelegenheit zum Entdecken, Erinnern und Staunen.

Wer die besonderen Momente des Abends festhalten möchte, findet im Fotoboxbus auf dem Festplatz die passende Gelegenheit. Den spektakulären Abschluss bildet an beiden Tagen eine Lasershow auf dem Festplatz.

Das Lichterfest setzt den egapark im 65. Jahr seines Bestehens eindrucksvoll in Szene - mit noch mehr wunderbarer Lichtkunst, mitreißender Musik und vielen magischen Begegnungen und Momenten an zwei wunderbaren Sommerabenden. Den Schlusspunkt eines erlebnisreichen Lichterfestabends setzt an beiden Tagen die spektakuläre Lasershow auf dem Festplatz.

Tickets und Eintritt

Das Lichterfest-Ticket ist an den Veranstaltungstagen jeweils ab 14 Uhr gültig:

Erwachsene: 21 Euro

Kinder von 4 bis 17 Jahren: 8 Euro

Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu fünf Kinder: 50 Euro

Stressfreie Anreise

Die Karten für das Lichterfest sind gleichzeitig auch Fahrkarte und können 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 3 Uhr des Folgetages im Stadtgebiet Erfurt (Tarifzone 10) für die Fahrt zum Fest und nach Hause genutzt werden. Die Fahrt mit dem ÖPNV zum Lichterfest ist jedoch nicht in der Jahreskarte enthalten.

Aufgrund einer Baumaßnahme in der Erfurter Innenstadt kommt es zu einer veränderten Erreichbarkeit des egaparks. Besucher kommen bequem mit der Stadtbahn-Linie 2 ab Domplatz zum egapark. Zwischen Lutherkirche/Stadtwerke - Anger - P+R-Platz-Messe wird eine zusätzliche Verbindung (Linie 7) eingerichtet. Diese verkehrt am Freitag von 18 Uhr bis 22:30 Uhr und am Samstag von 16 Uhr bis 22:30 Uhr. Somit besteht jeweils bis 20 Uhr ein 15-Minuten-Takt und ab 20 Uhr ein 20-Minuten-Takt zwischen Anger und Messe. An beiden Tagen kommen zusätzlich ab 20 Uhr Großzüge auf der Stadtbahn-Linie 2 zum Einsatz. Zum Veranstaltungsende stehen jeweils Zusatzbahnen bereit.

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