Valentins-Date mit Real Doll: Jede vierte Frau offen für männliche Sexpuppe

Leipzig (ots)

Prachtvoller Blumenstrauß, zartschmelzende Pralinen und prickelnder Sekt sind da, doch das Date für den Valentinstag fehlt? Einer, der nichts will, außer zu gefallen, ist der Mann aus Silikon - und genau damit weckt er die Neugier mancher Frau. Das belegt eine aktuelle Umfrage von JOYclub (www.joyclub.de), mit über sechs Millionen Mitgliedern eine der in Deutschland führenden Online-Communitys für Dating und Sex Education. Spoiler: Zwar lockt die Date Night mit einer männlichen Sexpuppe, doch würde der Silikonmann den wenigsten Frauen als Beziehungsmaterial taugen.

Jede Vierte offen für Sex mit männlicher Sexpuppe

Jede Vierte (27,5 %) der insgesamt 2.181 befragten Frauen im JOYclub kann sich Sex mit einer männlichen Real Doll vorstellen. Die Gründe für ein Ja sind vielschichtig: Selbstbefriedigung (73,7 %) und Experimentierfreude (65,3 %) stehen mit deutlichem Abstand vor der ständigen Verfügbarkeit (39,9 %) sowie dem Interesse an High-Tech-Real-Dolls (28,9 %). Ebenso reizvoll wahrgenommen werden die Abwesenheit zwischenmenschlichen Stresses (26,9 %), die absolute Kontrolle über Interaktionen (19,9 %) und der ausbleibende Leistungsdruck (15,3 %).

Gleichzeitig ist die Interaktion ausschlaggebend für ein Nein zum Sex, wenn eben zwischenmenschliche Dynamik (64,9 %) und emotionale Resonanz (60,5 %) fehlen.

Penis kommt im Ranking der Real-Doll-Körperteile zuerst

Doch worauf achten die für Sex aufgeschlossenen Frauen bei einer Real Doll besonders? Einmal mehr, wenn dieser das Ergebnis eines Auswahlprozesses im Online-Shop ist. Bei den befragten Frauen kommt im Ranking der Körperteile der Penis (Durchschnittsrang 3,3) zuerst, es folgen Kopf (3,9) und Augen (4,1) - und ganz unten stehen die Füße (9,8).

Insbesondere beim Penis geht es um nackte Zahlen, um Zentimeter. Davon war Lisa Opel, Autorin und Podcasterin, gefordert: "Irgendwann fragte ich mich, ob ich überhaupt sagen könnte, wie groß 20 Zentimeter Penis sind. Konnte ich nicht. Ich holte ein Lineal. Nicht sexy, aber hilfreich." Für die meisten Frauen (62,7 %) wäre der perfekte Penis "groß" und damit über dem "durchschnittlichen" Maß (13,1 cm lang, 11,7 cm Umfang), das jede Fünfte (19,6 %) bevorzugen würde, aber auch nicht "sehr groß" (>19 cm lang, >15 cm Umfang), wie es jede Sechste (17,1 %) gern hätte.

Silikonmann bevorzugt als Übungsobjekt statt Beziehungsmaterial

"Am Ende ging es wenig um Sex", reflektiert Opel ihre Date Night mit der männlichen Real Doll, die sie selbst zusammengeklickt hat, und führt aus: "Vielmehr um Kontrolle. Um Autonomie. Um den seltenen Zustand, nichts lesen zu müssen. Keine Reaktion. Kein Gegenüber, dessen Stimmung man scannt. Die Real Doll verlangte nichts. Das war entlastend. Und ernüchternd."

Obwohl der Silikonmann für so manche Frau für die Date Night in Frage kommt, können sich die wenigsten ihn "(sehr) gut" als Partner vorstellen (6,7 %) und die meisten "gar nicht" (69,7 %). Dafür erachten ihn aber 29,8 % als "(sehr) gut" als Übungsobjekt für ein gesteigertes Selbstbewusstsein. Judith Langer, Sexologin und Kommunikationsmanagerin bei JOYclub, unterstreicht: "Fehlt das Gegenüber aus Fleisch und Blut, kann die Date Night mit einer Real Doll ein Akt der Selbstermächtigung und nicht zuletzt ein lustvolles Ausprobieren sein."

