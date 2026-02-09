JOYclub

Elyas M'Barek gefragt wie nie zuvor - als männliche Sexpuppe

Ob Micaela Schäfer, Anne Wünsche oder individuell gestaltet - bei Sexpuppen bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt, vor allem bei weiblichen Modellen. Wie männliche Modelle ankommen und nach welchem prominenten Vorbild Frauen in digitalen Regalen Ausschau halten würden, dazu hat die Erotik-Community JOYclub (www.joyclub.de) 4.086 Mitglieder befragt. Spoiler: Mit deutlichem Abstand ist Elyas M'Barek der gefragteste Prominente.

Jede:r Vierte offen für Sex mit männlicher Sexpuppe

Von den über 4.000 Befragten kann sich jede:r Vierte (24,3 %) vorstellen, mit einer männlichen Real Doll Sex zu haben. Offen für ein sexuelles Tête-à-tête zeigen sich dabei mehr Frauen: 27,5 % sagen Ja, während es bei den Männern 19,9 % sind. Daraus können sich neue lustvolle Möglichkeiten eröffnen: "Ich hätte gern noch einen echten Menschen neben mir und der Doll - zum Zuschauen und Sehen, wie ich Sex mit der Doll habe", schreibt eine Frau. Als nächsten Schritt eine Ménage à trois mit Real Doll und Partner:in "(sehr) gut" vorstellen können sich dann wiederum mehr Männer (59,6 % der 19,9 %) als Frauen (40,5 % der 27,5 %).

Jede zweite Frau (54,2 %) würde ihrem Spielgefährten aus Silikon einen Namen geben. Auch Lisa Opel, Autorin und Podcasterin, hat es getan - und pragmatisch entschieden: "Übrigens heißt er Thomas, weil er auf der Website so hieß und mir nichts Besseres einfiel." Beim Aufbau einer intimen Verbindung zu ihrer individuell gestalteten und anschließend getesteten Sexpuppe half es jedoch nicht.

Frauen wünschen sich Elyas M'Barek als Sexpuppe

Manche Prominente gibt es schon als Sexpuppe auf dem Markt, doch welchen Prominenten würden Frauen am liebsten im Real-Doll-Format sehen? Ob nun für Sex mit Sexpuppen zu haben oder nicht, es herrscht Einigkeit: 30,8 % aller Frauen bevorzugen den Schauspieler Elyas M'Barek. Mit deutlichem Abstand auf den Plätzen 2 und 3 landeten der Ex-Fußballer Mats Hummels (9,5 %) und der Schauspieler Matthias Schweighöfer (8,6 %). Ebenso Schauspieler und auf Platz 4 ist Wotan Wilke Möhring (7,7 %). Zu guter Letzt schafft es unter die Top 5 auch ein Musiker: Apache 207 (6,8 %).

"Die Ergebnisse zeigen, dass für viele Frauen Attraktivität mehr ist als ein durchtrainierter Körper. Auch bei der Wahl einer Real Doll zählen Humor, Intelligenz und Ausstrahlung - selbst dann, wenn es um ein Produkt geht, das per Definition körperlich ist", kommentiert Judith Langer, Kommunikationsmanagerin bei JOYclub, und ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Elyas M'Barek hat offenbar mit seiner Leinwandpräsenz die Fantasie der befragten Frauen besonders beflügelt und so alle anderen prominenten Männer weit hinter sich gelassen."

