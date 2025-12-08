ERGO Reiseversicherung

"Schnee, juchhee!"- Mit Sicherheit den nächsten Winterurlaub genießen

München (ots)

Weiße Gipfel, verzuckerte Landschaften und die Sonne lacht vom strahlendblauen Himmel: Darauf freuen sich alle Wintersportfans schon jetzt. Und damit im nächsten Winterurlaub auch wirklich alles glattläuft, hat Mario Hattwig jetzt noch ein paar gute Tipps für uns.

Sprecher: In Skigebieten kommt es immer wieder zu Unfällen mit schweren, teils lebensgefährlichen Verletzungen, weil sich viele Wintersportler einfach überschätzen.

O-Ton 1 (Bettina Konzack, 18 Sek.): "Mein Tipp deshalb: Bitte genauso defensiv kontrolliert und verantwortungsvoll fahren wie im Straßenverkehr, auch sollte man mit Fahrfehlern von anderen rechnen. Also vorausschauend fahren, sich die Piste genau anschauen, denn selbst eine super präparierte Piste kann eisige Stellen und Huckel enthalten."

Sprecher: Sagt Bettina Konzack, Reiseexpertin der ERGO Reiseversicherung. Außerdem weist sie darauf hin, dass man abseits der ausgewiesenen Pisten grundsätzlich immer auf eigene Gefahr und Haftung unterwegs ist.

O-Ton 2 (Bettina Konzack, 18 Sek.): "Wer es trotzdem machen möchte, für den gibt es die Möglichkeit, sich einen zertifizierten Skiführer zum Beispiel zu nehmen, der einen dann dabei unterstützt und die entsprechende Sicherheit gibt. Und wenn was passieren sollte, dann hat diejenige Person auch ein GPS-Gerät dabei und kann im Notfall sogar mit einer Ersthelferausbildung unterstützen."

Sprecher: Darüber hinaus sollten sich alle Wintersportler auch fragen, ob sie bei Antritt der Reise ausgeruht, körperlich fit und gut trainiert sind.

O-Ton 3 (Bettina Konzack, 12 Sek.): "Dann kann man das Ganze nämlich auch genießen. Mein Tipp: Starten Sie am Morgen auf der Piste immer mit einer kleinen Aufwärmübung, damit der Körper beziehungsweise die Muskeln vorbereitet sind - und das senkt dann auch das Verletzungsrisiko."

Sprecher: Falls doch mal was passieren sollte, ist eine Jahresreiseversicherung sinnvoll, die Arzt- und Behandlungs- sowie Such-, Rettungs- und Bergungskosten übernimmt.

O-Ton 4 (Bettina Konzack, 13 Sek.): "Denn wenn zum Beispiel ein Hubschrauber in den Bergen unterwegs ist, um einen zu retten, dann kann das schnell für einen Einsatz bei durchschnittlich 3.500 Euro liegen. Und mit der Ergo-Reiseversicherung ist das kein Problem, denn wir übernehmen diese Kosten."

Abmoderationsvorschlag: Mehr über das Rundum-Sorglos-Reispaket für Ihren nächsten Winterurlaub gibt's unter ERGO MINUS Reiseversicherung PUNKT de.

