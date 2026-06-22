APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR begeisterte bereits 16.500 Apotheker:innen, PTA und PKA

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Berlin (ots)

Sieben Standorte, sieben Wochenenden exklusiv für Apothekenteams und eine Welle der Begeisterung: Die APOTHEKENTOUR 2026 geht in die wohlverdiente Sommerpause. 16.500 Apotheker:innen, PTA und PKA strömten in die Hallen, um das einzigartige Miteinander aus Wissensaustausch, Networking und Entertainment live zu erleben. Damit liegt das wichtigste Tour-Event der Healthcare-Branche voll auf Kurs: Bis zum Jahresende werden an den insgesamt 12 deutschen Standorten bis zu 30.000 Besucher:innen erwartet.

Die APOTHEKENTOUR, powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE verabschiedet sich in die Sommerpause: An den ersten sieben Wochenenden kamen bereits rund 16.500 Apotheker:innen, PTA und PKA. Das sind zur Halbzeit bereits 16.500 direkte, hochqualifizierte persönliche Kontakte in die Apotheke vor Ort - eine optimale Kommunikationsplattform für die teilnehmenden Partner der Tour. Größter Standort war erneut Hamburg, diesmal erstmals im Congress Center Hamburg. Ebenfalls neue Locations gab es in Köln, mit Regensburg und Mainz sogar neue Standorte. Dort hatten die Gäste besonders viel Freude und gaben dem neuen Standort in der Mainzer Halle45 die bisher beste Bewertung im Tourverlauf.

"Wir sind glücklich, dass sich zum Beispiel die Neuaufstellungen in Mainz, Köln und Hamburg in diesem Jahr so grandios ausgezahlt haben", erklärt Tom Bellartz, CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH. "Insbesondere Mainz hat unsere Erwartung übertroffen. Die Energie, das sensationelle Feedback zur Eventqualität sowie die Freude am persönlichen Austausch zeigen uns, wie tief die Tour inzwischen in den Herzen der Apothekenteams verwurzelt ist. Gleichzeitig zeigt die Halbzeitbilanz, dass wir unseren Partnerunternehmen eine super Plattform bieten, um die Menschen in der Apotheke direkt zu erreichen. Dieser Erfolg zur Halbzeit für 2026 gibt uns viel Power für die anstehende Rückrunde ab August, in der wir die nächsten großen Meilensteine anvisieren."

Eine Woche bevor die APOTHEKENTOUR in die zweite Saisonhälfte startet, feiert das neue Schwesterformat Premiere: Am 22. und 23. August öffnet die PRAXISTOUR in Leipzig ihre Türen - exklusiv für Ärzt:innen und MFA; ab 2027 wird dann mit mehreren Events deutschlandweit durchgestartet.

Das sind die Stopps der zweiten Jahreshälfte der APOTHEKENTOUR:

Leipzig, 29. - 30. August

Berlin, 5. - 6. September

München, 12. - 13. September

Stuttgart, 17. - 18. Oktober

Karlsruhe, 31. Oktober - 1. November

Darüber hinaus wird die APOTHEKENTOUR auch in diesem Jahr einen exklusiven Halt in Österreich einlegen. Zum vierten Mal wird sie im November in Wien rund 3.000 Apotheker:innen und PKA begeistern.

Diese Unternehmen sind 2026 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten:

Aboca, Alfasigma, ApoVid, Aristo Pharma, Bausch + Lomb, BD Rowa,, Bionorica, CGM Lauer, Curél, Dentinox, DERMASENCE, Dr. Ausbüttel (DRACO), DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, ELPATO, Galderma, gesundleben, HALEON, Hartmann, IhreApotheken GmbH & Co. KGaA, InfectoPharm, Klosterfrau,KORRES, LAPONDO, MEDICE, Naturafit, natüür, NUXE, OMNi-BiOTIC, OmniVision, Opella, Orthomol, P&G Health Germany GmbH, Pohl Boskamp, Pure, Queisser Pharma, ratiopharm, Reckitt, Sandoz, STADA, Théa Pharma, Unifarco, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag, ZENTIVA.

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Ticketanzahl pro Standort ist begrenzt.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

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