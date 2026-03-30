APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR Hamburg: Hunger nach Wissen und Wertschätzung

Hamburg (ots)

Rekordstimmung an der Elbe: Mit einer beeindruckenden Resonanz von mehr als 3.400 Besucher:innen hat die APOTHEKENTOUR 2026 am vergangenen Wochenende im Congress Center Hamburg (CCH) neue Segel gesetzt. Das CCH wurde zum pulsierenden Zentrum für die norddeutschen Apotheken: Geballtes Apotheken-Wissen und der direkte Austausch auf Augenhöhe - mehr als 40 Top-Unternehmen sowie 160 Live-Vorträge unterstreichen, welche Relevanz Fortbildung und Markenwissen für die Apothekenteams haben.

Wenige Tage nach dem bundesweiten Protest der deutschen Apotheken bot die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE auch an der Elbe die Chance auf mehr Fachwissen, mehr Austausch und vor allen Dingen auf eine Auszeit vom stressigen Apothekenalltag. Und weil auch die Veranstalter der ELPATO Medien GmbH, Berlin, auf Veränderungsbereitschaft setzen, wechselte man nach vier Jahren vom Stadtrand in das Herz der Metropole. Im CCH Hamburg waren die Rahmenbedingungen perfekt für ein immer noch wachsendes Tourformat.

Ein besonderer Magnet war der Sonntag: Im exklusiven CEO-Talk blickte die Branche im CCH gemeinsam nach vorn. Tom Bellartz (CEO der ELPATO Medien GmbH) und der gebürtige Hamburger Andreas Arntzen (Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags) diskutierten über den Wandel der Gesundheitskommunikation und das Selbstverständnis moderner Medienhäuser im Dienst der Apotheke. Andreas Arntzen fand dabei deutliche Worte für die Strategie des Wort & Bild Verlags: "Unser Job ist es nicht, Papier zu bedrucken. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen gesund zu erhalten und sie für die Apotheke vor Ort zu begeistern. Das Trägermedium ist dabei zweitrangig - entscheidend sind die Relevanz der Inhalte und die Stärkung der Apotheken als erste Anlaufstelle für Gesundheit." Er betonte, dass der Verlag sich konsequent zum Service-Dienstleister für die Teams in der Apotheke weiterentwickle.

Tom Bellartz bilanzierte stolz das zweite Tourwochenende in Hamburg: "Die Energie hier im Norden war vom ersten Moment an greifbar. Dass wir in Hamburg mit mehr als 3.400 Gästen einen neuen Rekord aufstellen, zeigt uns vor allem eines: Die Teams in den Apotheken haben einen enormen Hunger auf echtes Wissen und Wertschätzung. Wir bringen hier die Industrie und die Teams aus den Apotheken so nah zusammen, wie es sonst nirgendwo möglich ist." Besonders freut sich Bellartz über das Wachstum: "Mehr als ein Drittel der Besucher:innen war zum ersten Mal bei der Tour dabei."

Während an den Ständen das Networking dominierte, sorgte das Silent-System für volle Konzentration bei den Fachvorträgen. Rund 160 Mal gab es kompakte Infos direkt auf die Ohren, von neuesten Wirkstoff-Studien bis zu praxisnahen Tipps für den Alltag. Dieser "Tour-Effekt", also die Verbindung aus fachlicher Tiefe und der besonderen Atmosphäre eines Branchen-Events, kam bei den Teams aus Hamburg und dem Umland hervorragend an. Das spiegelte auch die Stimmung der Gäste wider: "Die APOTHEKENTOUR war für uns ein absoluter Pflichttermin. Man kriegt hier an einem Tag so viele Infos und Tipps für die Beratung, für die man sonst Wochen bräuchte. Die Hallen waren zwar richtig voll, aber der direkte Draht zu den Firmen war trotzdem persönlich - wir nehmen eine ordentliche Portion Motivation mit zurück in die Apotheke", resümierte eine Apothekerin aus der Hansestadt.

Nach dem Rekord-Wochenende an der Elbe zieht die APOTHEKENTOUR nun weiter zu ihren nächsten Stationen, um die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, bevor sie im November mit dem traditionellen Stopp in Wien ihren Abschluss findet.

Rostock, 11. - 12. April

Hannover, 9. - 10. Mai

Duisburg, 16. - 17. Mai

Mainz, 30. - 31. Mai

Regensburg, 6. - 7. Juni

Leipzig, 29. - 30. August

Berlin, 5. - 6. September

München, 12. - 13. September

Stuttgart, 17. - 18. Oktober

Karlsruhe, 31. Oktober - 1. November

Diese Unternehmen sind 2026 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten:

Aboca, Alfasigma, ApoVid, Aristo Pharma, Bausch + Lomb, BD Rowa, Beiersdorf, Bionorica, CGM Lauer, Dentinox, DERMASENCE, Dr. Ausbüttel (DRACO), DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, ELPATO, Galderma, gesundleben, HALEON, Hartmann, InfectoPharm, Klosterfrau, KORRES, LAPONDO, MEDICE, Naturafit, natüür, NUXE, OMNi-BiOTIC, OmniVision, Opella, Orthomol, Pohl Boskamp, Pure, Queisser Pharma, ratiopharm, Reckitt, Sandoz, STADA, Théa Pharma, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag, ZENTIVA.

Weitere kommen in den kommenden Wochen dazu.

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Ticketanzahl pro Standort ist begrenzt, einige Events sind bereits ausgebucht

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

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