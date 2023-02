CADFEM GmbH

Blueprint: Digital Engineering in KMUs - Chance oder Belastung?

Grafing b. München (ots)

Neue Reihe: "Blueprint - Der Digital Engineering Talk von CADFEM"

Start: 6. März 2023, 11-12 Uhr im Livestream auf www.cadfem.net/blueprint-talk

Talk-Format für und mit Entscheidern aus KMUs

Moderation: Sarah Yvonne Elsser

Studiogäste am 6. März: Verantwortliche von Benteler Automobiltechnik GmbH, Endress+Hauser AG, HSE AG, Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH

Mit "Blueprint - Der Digital Engineering Talk von CADFEM" startet CADFEM eine neue Talk-Reihe. Moderatorin Sarah Yvonne Elsser trifft sich mit Gästen aus KMUs und diskutiert Aspekte der Digitalisierung in Entwicklung und Konstruktion. Die Reihe startet am 6. März mit dem Thema "Digital Engineering in KMUs - Chance oder Belastung?", 11-12 Uhr im Livestream auf www.cadfem.net/blueprint-talk.

Willkommen zur neuen Reihe "Blueprint - Der Digital Engineering Talk von CADFEM"! Einmal im Quartal trifft sich Moderatorin Sarah Yvonne Elsser mit hochkarätigen Gästen aus Industrie und Entwicklung. Die Gäste am 6. März sind Michael Klandt (Benteler Automobiltechnik GmbH), Dr. Ulrich Kaiser (ehem. Endress+Hauser AG), Fabian Eckermann (HSE AG) und Rolf Schröder (Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH): Von 11-12 Uhr wird live diskutiert, ob Digital Engineering in KMUs eine Chance oder Belastung ist.

Das Format "Blueprint" richtet sich dabei an alle Entscheider und Mitarbeitende in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die für Digitalisierungsthemen und Digital Engineering verantwortlich sind, von Automatisierung bis Zertifikatsdatei. Ziel ist, allen Teilnehmenden Impulse für eigene Entscheidungen zu geben, weit über Simulation hinaus. Zur Debatte steht unter anderem: Was genau bedeutet Digital Engineering für Unternehmen, wie viel Strategie ist notwendig, um digitale Entwicklungswerkzeuge erfolgreich und sinnvoll einzusetzen, welche Einflüsse haben Branche oder Unternehmensgröße, wie können Verantwortliche die zukunftssichere Entscheidung treffen?

"Blueprint": Digital Engineering in KMUs - Chance oder Belastung? - Montag, 6. März 2023, 11-12 Uhr kostenlos im Livestream auf www.cadfem.net/blueprint-talk

Über Sarah Yvonne Elsser

Sarah Yvonne Elsser ist Journalistin, Moderatorin und Unternehmerin und verkörpert eine neue Generation von Medienschaffenden. Mit ihrem Format "Tech Well Told" adressiert sie regelmäßig mehrere tausend Zuschauer im Netz und steht für eine verständliche Darstellung von Technologie und Innovation.

Über CADFEM

CADFEM befähigt Kunden hier über den gesamten Prozess hinweg: vom Aufdecken möglicher Simulations-Potentiale, über geeignete Konzepte, der Erarbeitung integrierter Lösungen bis hin zur Bereitstellung der passenden digitalen Entwicklungswerkzeuge. Zudem hebt CADFEM mit Schulungen und zertifizierten Ausbildungen die Produktentwicklungs-Kompetenz der Kunden auf das nächste Level.

Original-Content von: CADFEM GmbH, übermittelt durch news aktuell