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Auf den Spuren von Kitchen Impossible auf La Réunion

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München (ots)

Die erste Folge der elften Staffel von Kitchen Impossible spielt unter anderem auf einer Insel, die Vulkan und Tropenparadies, Frankreich und Indischen Ozean vereint: La Réunion. Hier treffen Mondlandschaft auf Regenwald, Steilküste auf Lagune - und Johannes Riffelmacher ("Jo") und Thomas Kosikowski ("Cozy") auf eine kulinarische Herausforderung, die ihnen zwar alles abverlangt, aber am Ende auch den Sieg bringt.

Der Sonnenaufgang über dem Piton de la Fournaise eröffnete die Folge. Einer der aktivsten Vulkane der Welt schiebt sich hier aus dem Indischen Ozean. Seine erstarrte Lavahochebene wirkt karg, fast mondähnlich und wird im ersten Morgenlicht zu einem Schauspiel in Orange und Rot, das seinesgleichen sucht. "Man fühlt sich erst mal ganz schön klein hier oben", so der Eindruck von Jo & Cozy auf der Hochebene. Die Übergabe der Challenge-Box fand am Strand von Grande Anse im Süden der Insel statt. Weit geschwungen und von Kokospalmen gesäumt gilt Grande Anse bei Einheimischen als einer der schönsten Strände Réunions. Für den Einkauf der Zutaten führte die Folge auf den Wochenmarkt von Saint-Paul. Jeden Freitag verwandelt sich die Uferpromenade der Stadt in einen lebendigen Markt - mit Gewürzbergen, frischen Früchten, Streetfood-Ständen und lokalem Kunsthandwerk.

Die eigentliche Kochaufgabe fand im Hochland von Le Tampon statt, auf dem Biobauernhof Lé Yabars, der sich auf den Anbau und die Verarbeitung regionaler Produkte spezialisiert hat. Gastköchin Michelle stellte dort ihre Küche zur Verfügung und gab Einblick in die traditionelle Kochweise und das, was die kreolische Küche in ihrem Kern ausmacht: Handwerk, Feuer, Naturverbundenheit und familiäre Tradition.

Den Abschluss bildete der Strand von L'Ermitage an der Westküste - Réunions bekanntester Lagunenabschnitt, geschützt durch ein Korallenriff. Als eine der spektakulärsten Naturkulissen auf La Réunion wurde auch der Cirque de Salazie immer wieder eingeblendet.

La Réunion hat Salt & Silver eindrucksvoll bewiesen, dass die Insel weit mehr ist als eine Kulisse: Sie ist ein Kosmos aus Natur, Geschichte und Geschmack, der nach Entdeckung verlangt.

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