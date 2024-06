Finn Partners Germany GmbH

Junge indische Globetrotter auf der Suche nach einzigartigen Abenteuern

München (ots)

FINN Partners erweitert seine Präsenz in Indien und veröffentlicht den Future of Travel Report "Impulse and affluence: Understanding spending trends among India's young globetrotters", um Chancen auf dem indischen Outbound-Tourismusmarkt zu nutzen.

Junge indische Reisende träumen nicht nur von einmaligen Erlebnissen, bemerkenswerte 42 Prozent sind auch bereit, heute mehr auszugeben, um diese zu verwirklichen, anstatt auf "irgendwann" zu warten. Angetrieben von zunehmendem Wohlstand und rasantem Wirtschaftswachstum ist Indien bereit, sich zu einem wichtigen globalen Quellmarkt für den Tourismus zu entwickeln. "Impulse and affluence: Understanding spending trends among India's young globetrotters", der neueste Branchenbericht von FINN Partners, zeigt, dass junge indische Reisende an vorderster Front stehen, wenn es darum geht, die sich wandelnde Reisewelt zu gestalten.

Der Bericht, der auf einer Umfrage unter indischen Reisenden basiert, zeigt nicht nur, wo und wofür junge Inder ihr Reisebudget ausgeben, sondern auch, wie sie mit den finanziellen Aspekten ihrer Reisen umgehen. Die Umfrage zeigt den Wunsch nach einzigartigen Erlebnissen, die Bereitschaft, in gehobene Flugreisen zu investieren, und das Interesse an einzigartigen oder schwer zu findenden Souvenirs.

"Indiens aufstrebende Wirtschaft treibt nicht nur das eigene Wachstum, sondern auch die Reiselust seiner Bürger an. Mit steigendem Wohlstand wächst auch der Wunsch nach Entdeckungsreisen. Mit einer schnell wachsenden Wirtschaft als Motor hat sich Indien als wichtiger Akteur im globalen Freizeitreisesektor etabliert. Für junge Inder ist Reisen nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern ein fester Bestandteil ihres Lebensstils und ihrer Finanzplanung. Mit diesem Bericht möchte unsere Tourismussparte Stakeholder dabei unterstützen, den aufkommenden Bedürfnissen dieses Sektors gerecht zu werden", sagt Shivani Gupta, Managing Partner, FINN Partners, Indien.

Abenteuer und Chancen treiben die Reiselust an

Die jungen indischen Globetrotter haben sich als proaktive und abenteuerlustige Reisende etabliert, von denen 42 Prozent bereit sind, mehr für einmalige Erlebnisse auszugeben und 37 Prozent für Aktivitäten, die von Reiseexperten empfohlen werden. Sie sind auch bereit, in hochwertige Dienstleistungen zu investieren, die ihnen das Reisen erleichtern, seien es Upgrades im Flugzeug (43 Prozent sind bereit, mehr zu zahlen), Flughafentransfers oder Unterstützung bei der Buchung und Planung der Reise (46 Prozent), Hotel-Upgrades (38 Prozent) oder Restaurants, die eine besonders angenehme Atmosphäre oder Stimmung bieten (46 Prozent).

Nachhaltigkeit ist zwar wichtig, rangiert aber oft hinter immersiven Erlebnissen, was den Wunsch nach Authentizität bei Reisebegegnungen unterstreicht. Gesundheit und Wellness stehen nicht an erster Stelle, aber die Reisenden sind offen für Wellnessangebote, die geistige und körperliche Erholung bieten.

Impulsives Reisen nimmt auch unter jungen indischen Reisenden zu, fast 90 Prozent der Befragten gaben an, spontan gereist zu sein. Ihre Entscheidungen werden vor allem durch den Reiz einzigartiger Reiseziele (59 Prozent) und die Möglichkeit, Abenteuer zu erleben (55 Prozent), motiviert.

"Wir haben beobachtet, dass diese Pull-Faktoren bei jungen Indern eine stärkere Triebkraft für spontane Reisen sind als die Push-Faktoren", sagt Joshua Wang, Director, Global Intelligence, FINN Partners, Singapur. "Es ist von entscheidender Bedeutung, die Reisemotive und -vorlieben junger Inder durch gründliche Verbraucherforschung zu verstehen, um Ihr Reiseziel oder Ihre Marke als erste Wahl für diese dynamische Zielgruppe zu positionieren".

Der Bericht bietet auch wertvolle Einblicke in die spezifischen Reiseziele, die von jungen indischen Reisenden bevorzugt werden. Im Nahen Osten sind die Vereinigten Arabischen Emirate nach wie vor ein beliebtes Reiseziel, wobei junge indische Reisende derzeit fast ein Viertel ihres Budgets für Unterkünfte und 40 Prozent für Restaurants und Shopping ausgeben. Interessanterweise übersteigen die Ausgaben für Einkäufe die Ausgaben für Kultur- und Freizeitaktivitäten wie Museen und Vergnügungsparks.

"Als Destinationen, die hauptsächlich für ihre Resorts, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten bekannt sind, gibt es ein erhebliches Potenzial, die Attraktivität in anderen Bereichen zu steigern, um noch mehr junge indische Touristen in die nahöstliche Region zu locken", sagt Thomas Morris, Senior Partner, FINN Partners, VAE. "Die Daten zeigen, dass eine deutliche Mehrheit wiederkommen und ihre Ausgaben erhöhen würde, wenn es mehr erkennbare Möglichkeiten für Abenteuersport, Ökotourismus oder technologieorientierte Erlebnisse wie VR-Historientouren gäbe. Natürlich kann die Region all dies bieten und unsere strategische Präsenz in den VAE bedeutet, dass wir Destinationen, Hotels und andere Tourismusanbieter dabei unterstützen können, touristische Dienstleistungen so attraktiv wie möglich zu gestalten."

In anderen Ländern werden Katar, Ägypten und Marokko zunehmend als zukünftige Destinationen wahrgenommen, während Bahrain, Jordanien und Oman weniger bekannt sind. Jedes dieser Länder hat das Potenzial, seine touristische Attraktivität neu zu definieren, indem es seine Alleinstellungsmerkmale hervorhebt.

Auf dem amerikanischen Kontinent erfreuen sich etablierte Reiseziele wie die USA und Kanada weiterhin großer Beliebtheit, während karibische Inseln wie die Bahamas und Jamaika vielversprechende Möglichkeiten bieten, Touristen anzuziehen.

Loyalität durch schnelles Handeln

Um von den sich ändernden Vorlieben junger indischer Reisender zu profitieren, gibt der Bericht eine Reihe strategischer Empfehlungen für Akteure der Reisebranche. Dazu gehören der frühzeitige Aufbau von Beziehungen zu dieser Gruppe, das Setzen auf Impulsivität durch Last-Minute-Angebote sowie die Förderung von Komfort und Bequemlichkeit.

Darüber hinaus sollte Nachhaltigkeit als Standardangebot betrachtet werden, wobei zu betonen ist, wie umweltbewusste Initiativen bereits in das Erlebnis integriert sind. Da indische Reisende auf der Suche nach bereichernden Erlebnissen sind, die über den traditionellen Tourismus hinausgehen, haben die Akteure die Möglichkeit, ihren Vorlieben und Wünschen zu entsprechen und die Zukunft des Reisens zu gestalten.

"Während sich die globale Dynamik verändert und sich die Reisepräferenzen wandeln, sind indische Reisende bereit, die Zukunft des globalen Tourismus mitzugestalten. Unsere neuesten Erkenntnisse zeigen, dass der Aufbau dauerhafter Beziehungen zu Reisenden heute zu jahrzehntelanger Loyalität führen kann. Wir empfehlen, jede Gelegenheit zu nutzen, um sie mit Last-Minute-Angeboten, die Spontanität fördern, mit einzigartigen Attraktionen, die unvergessliche Abenteuer versprechen, zu binden und sicherzustellen, dass jeder Aspekt ihrer Reise zu mehr Komfort und Bequemlichkeit beiträgt", sagt Debbie Flynn, Global Travel Lead bei FINN Partners.

Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen.

Methodologie

Die Studie wurde mittels einer Online-Umfrage unter 1.000 indischen Reisenden durchgeführt, von denen 700 Personen jünger als 35 Jahre und 300 Personen 35 Jahre und älter waren, um eine vergleichende Analyse zu ermöglichen. Die Erhebung wurde so konzipiert, dass detaillierte Informationen über das Reiseverhalten und die finanziellen Entscheidungen gesammelt werden konnten.

Um robuste und repräsentative Daten zu erhalten, wurde eine nach Geschlecht und Alter gemischte Stichprobe mit spezifischen Quoten für die verschiedenen Altersgruppen verwendet. Die Befragten wurden auf der Grundlage ihrer Erfahrung mit internationalen Freizeitreisen und ihrer Absicht, in naher Zukunft ins Ausland zu reisen, rekrutiert. Die Screening-Fragen stellten sicher, dass die Teilnehmer in den letzten 12 Monaten zu Freizeitzwecken ins Ausland gereist waren oder dies in den nächsten 12 Monaten vorhatten, und schlossen diejenigen aus, die ausschließlich aus geschäftlichen Gründen ins Ausland reisten. Die Umfrage filterte die Teilnehmer auch danach, inwieweit sie an den Entscheidungen über Reise und Unterkunft beteiligt sind und welche Rolle sie bei der Bezahlung ihrer Reisen spielen.

Die Untersuchung wurde vom Global Intelligence Team von FINN Partners durchgeführt, den strategischen Kunden- und Marktforschungsberatern der Agentur.

Original-Content von: Finn Partners Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell