Von der Karibik über Belize bis nach Sardinien: Entspannung und Action in traumhaften Reisezielen

München

Im Urlaub sehnen sich die einen nach aufregenden Abenteuern und adrenalingeladenen Aktivitäten, während die anderen Ruhe und Entspannung suchen. Zum Glück gibt es auf der ganzen Welt Reiseziele, die für Abenteuerlustige und Erholungssuchende gleichermaßen attraktiv sind, auch wenn Sie sich das eine wünschen, während Ihr Partner das andere bevorzugt. Ob atemberaubende Outdoor-Aktivitäten und Adrenalinschübe oder revitalisierende Wellness-Erlebnisse und unberührte Naturparadiese - Orte wie Belize, die Karibik, Sardinien, Mosambik und Namibia bieten sowohl für Abenteurer als auch für Ruhesuchende etwas.

Belize - von karibischen Stränden bis hin zu aufregenden Höhlenwanderungen

Belize, das einzig englischsprachige Land Mittelamerikas ist noch ein wahrer Geheimtipp und bietet Erholungssuchenden unzählige Möglichkeiten, dem Alltagsstress zu entfliehen. Mit knapp 300 Kilometern Küste und über 1.000 Inseln gibt es viele Strände, an denen man entspannt die karibische Sonne genießen kann. Die atemberaubende Natur lässt die Seele baumeln, zum Beispiel im Dschungel, wo man unter einem üppigem Blätterdach den melodischen Klängen der Tierwelt lauschen kann.

Belize zieht auch Adrenalinjunkies an. Im ganzen Land sind weitläufige und unerforschte Höhlensysteme zu finden, die zu Höhlenwanderungen und zur Höhlenerforschung einladen. Antike Maya-Keramik, Stalaktiten und gelegentlich Maya-Skelette gilt es zu entdecken, während man auf einem Flussschlauch durch die Höhlen treibt oder sich durch enge Gänge zwängt. Wem das noch nicht genug Abenteuer ist, der kann sich auch von einem 80 Meter hohen Wasserfall abseilen oder mit der Zipline durch den Dschungel fliegen.

Sandals Resorts - von erholsamen Spa-Behandlungen bis hin zu abenteuerlichen Tauchgängen in der Karibik

Wenn Sie im Urlaub Entspannung für Körper und Geist suchen, finden Sie diese in den Sandals Resorts. Jedes der 17 All-inclusive Adults-only Resorts in der Karibik verfügt über das preisgekrönte Red Lane® Spa und alle Resorts sind speziell für Paare konzipiert. Hier können Urlauber den Alltagsstress mit einer Auswahl an lokal inspirierten Spa-Behandlungen hinter sich lassen. Ausgewählte Massagen, Aromatherapien und Spa-Treatment, bei denen ätherische Öle und natürliche, regionale Zutaten zum Einsatz kommen, laden zu einer entspannenden Reise ein. In ausgewählten Sandals Resorts können Sie den Ort für Ihre Red Lane Spa-Behandlung selbst wählen: Ob am Strand mit Meeresrauschen im Hintergrund, naturnah in den tropischen Gärten oder mit Wohlfühlatmosphäre pur im Spa.

Für Gäste, die sich nach mehr Action sehnen, bieten die Sandals Resorts die Möglichkeit, die faszinierende Unterwasserwelt der Karibik zu erkunden. Mit PADI-zertifizierten Tauchzentren und professionellen Guides ist für Taucher aller Erfahrungsstufen gesorgt. Zertifizierte Taucher können bis zu zwei kostenlose Tauchgänge pro Aufenthaltstag in Anspruch nehmen (außer an den Tagen, an denen Sie an- oder abfliegen). Ob Sie sich nun für einen entspannten Rifftauchgang oder einen anspruchsvollen Tiefseetauchgang entscheiden, die Unterwasserlandschaften rund um die Sandals Resorts sind vielfältig und beeindruckend. Von farbenprächtigen Korallenriffen über versunkene, geheimnisvolle Schiffswracks bis hin zu faszinierenden Meeresbewohnern gibt es viel zu entdecken. Das Beste daran: Bei den Sandals Resorts sind für Gäste mit Tauchschein sogar die Tauchgänge und die Ausrüstung inklusive. Anfänger können gegen einen Aufpreis auch einen Tauchkurs bei den Sandals Resorts buchen, bei dem sie während ihres Urlaubs das Tauchen lernen können.

Sardinien - von einer Auszeit im charmanten 4-Sterne-Hotel bis hin zu Offroad-Abenteuern

Im Nordosten Sardiniens locken die traumhaften Strände und Buchten der berühmten Costa Smeralda mit puderfeinem Sand und smaragdgrünem Wasser. In Baja Sardinia, einer der schönsten Gegenden der Costa Smeralda, empfängt das Club Hotel Baja Sardinia seine Gäste mit sardischem Charme. Eingebettet in die atemberaubende Schönheit der Landschaft, dem Meer vor der Haustür und mit einem herrlichen Panoramablick auf den Maddalena-Archipel und den Golf von Arzachena, bietet das Baja Hotel eine Oase der Entspannung. Bei einem Spaziergang durch die wunderschöne Natur, die das Hotel umgibt, oder beim Sonnenbaden am Privatstrand findet man hier viele Plätzchen, um die Ruhe zu genießen.

Doch die zweitgrößte Mittelmeerinsel lädt nicht nur zum Entspannen ein, sondern bietet auch jede Menge unvergessliche Erlebnisse. Ob rasante Jeeptouren mit Höhlenbesichtigung, Segeltörns mit Schnorchelausflügen im kristallblauen Wasser oder Delfinbeobachtungen auf einer Meeressafari - die Insel lässt sich auf vielfältige Weise entdecken. Auf einer abenteuerlichen Offroad-Tour können Sie die unberührten Ecken Sardiniens erkunden oder sich auf einer Mountainbike-Tour auf eine spannende Reise durch die Vergangenheit der archäologischen Stätten begeben.

VistaJet - von Erholung in Mosambik bis hin zu Nervenkitzel in Namibia

VistaJet, das erste und einzige globale Unternehmen der privaten Luftfahrt, bietet seinen Mitgliedern mit seinen Private World Experiences ganz besondere Erlebnisse. Im luxuriösen Kisawa Sanctury, einem Inselresort mit unberührtem Küstenstrand in Mosambik, können Erholungssuchende mit einem umfassenden Wellness-Angebot in die Natur eintauchen. Der Morgen beginnt bei Sonnenaufgang mit Yoga und Meditation in den Sanddünen, um entspannt in den Tag zu starten. Anschließend können die Gäste im hauseigenen Natural Wellness Center spezielle Wellness-Rituale wie eine japanische Infrarotsauna und eine Ayurveda-Massage genießen. Den Abend verbringen VistaJet-Mitglieder beim "Glamping" am Strand von Ponta Mustita mit offenem Lagerfeuer und romantisch beleuchteter Küste, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.

In Kooperation mit Wilderness Safaris ermöglicht VistaJet allen, die den Nervenkitzel suchen, die extremen Landschaften Namibias mit dem renommierten Wissenschaftler und Umweltschützer Conrad Brain zu erkunden. VistaJet-Mitglieder beginnen ihr Abenteuer im neu erbauten Little Kulala, wo sie Wanderungen in der Wildnis unternehmen, auf umweltfreundlichen Quads durch die berühmte Sossusvlei-Wüste fahren und schließlich atemberaubende Ausblicke über die Sanddünen aus einem Heißluftballon genießen.

