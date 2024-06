Finn Partners Germany GmbH

weloveholidays: Mitfiebern in der Heimat der Europameisterschaft-Stars

Titelfavorit für die beliebteste Destination zum Fußball schauen: Bella Italia!

Ob in Italien, Frankreich, Belgien, Kroatien oder auf Madeira - im Sommer 2024 ist ganz Europa im Fußballfieber. Mit weloveholidays können Fußballfans die UEFA-Spiele dort verfolgen, wo ihre Lieblingsspieler echte Nationalhelden sind und auf den Spuren ihrer Idole wandeln. Der Online-Reisespezialist ist dabei der Frage auf den Grund gegangen: Wer ist die beliebteste Urlaubsdestination zum Fußball schauen?

Der klare Titelfavorit hier: Italien! Das Suchvolumen für beliebte Urlaubsregionen des südeuropäischen Landes ging bei einem Vergleich von April zu Mai 2024 des Reiseveranstalters weloveholidays geradezu durch die Decke. Ganz klar in der Mannschaftsaufstellung für die Mission Titelverteidigung finden sich die Stars Toskana, Amalfi-Küste, Venetische Riviera und Rom. Alleine für die Toskana stieg das Suchvolumen von April auf Mai 2024 um 115 Prozent. Frankreich und Madeira rangieren im soliden Mittelfeld, Kroatien reiht sich dahinter an.

Der Reiseveranstalter weloveholidays bietet individuell planbare Pauschalreisen nach Europa an, die sich online oder per App ganz einfach zusammenstellen und buchen lassen: Einfach Ziel, Datum und Abflughafen eingeben und die Reise auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Die aktuellen Angebote von weloveholidays in die Länder der Gruppenphase bieten reichlich Inspiration für den nächsten Urlaub und einen Fußballsommer, wie er im Buche steht:

Italien: Fußballfans können die Azzurri um Marco Verratti in Rom anfeuern, wenn sie gegen Albanien antreten und den ersten Schritt zur Titelverteidigung machen. Die Atmosphäre in den Straßen der italienischen Städte sowie in den kleinen Bars an den Strandpromenaden während der UEFA Spiele ist einmalig: Alle Bewohner sind auf den Beinen und treffen sich zum Public Viewing. Hier wird bei Pizza und Wein gemeinsam gehofft, gebangt und gefeiert. Mit weloveholidays können Fans vor Ort mitfiebern und die Stimmung genießen. Laut dem Vergleich von weloveholiday ist Italien nicht nur der Titelverteidiger im Turnier, sondern auch klarer Favorit für den Titel als beliebteste Urlaubsdestination zum Fußballschauen. Die Toskana kristallisiert sich hier als Star hervor, von April auf Mai stieg das Suchvolumen nach Urlaubsreisen in die Region um 115 Prozent. Ihr auf den Fersen sind die Amalfi-Küste mit einer Steigerung um 93 Prozent und die Venetische Riviera um 60 Prozent. Rom zeichnet sich als solider Mittelfeldspieler ab, 42 Prozent steigerte sich die Hauptstadt im Mai im Vergleich zum vorangegangenen Monat. Mit einer solchen Aufstellung kann eigentlich nichts schief gehen.

Madeira (Portugal): Zweifellos ist Madeira ein unvergleichliches Archipel im Atlantik, das mit seiner vielseitigen Landschaft und seinen ganzjährig frühlingshaften Temperaturen zurecht in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat. Für wahre Fußballfans ist die Geburtsinsel des weltbekannten Ausnahmetalents Cristiano Ronaldo schon lange kein Geheimtipp mehr. Fans wollen ihrem Idol offensichtlich ganz nahe kommen, das Suchvolumen für Madeira stieg auf der weloveholidays Seite um 34 Prozent - eine solide Leistung im Mittelfeld. Und mit einem eigenen Museum, einer Statue und dem Flughafen, welcher nach CR7 benannt ist, bietet Madeira Fußballfans eine Reihe spannender Sehenswürdigkeiten, um die Geburtsinsel ihres Helden kennenzulernen und den Beginn seiner Karriere nachzuverfolgen. Fans, die gerne den portugiesischen Fußballspirit live erleben möchten, wenn Cristiano Ronaldo und sein Team auf Tschechien treffen, können mit weloveholidays Madeira entdecken und sich von der portugiesischen Leidenschaft und Fußballbegeisterung mitreißen lassen.

Frankreich: Spätestens seit dem legendären WM-Finale gegen Argentinien in 2022 ist Kylian Mbappé ein Name, der kaum jemandem unbekannt ist - ganz zu schweigen unter eingefleischten Fußballfans. Wenn Mbappé und sein Team um den Europameisterschaftstitel kämpfen, ist die französische Lebenslust besonders spürbar: Nach jedem Tor fließt Wein - egal, wer es schießt - es wird gelacht und geweint, gestritten und sich schnell wieder versöhnt. Sein Heimatland Frankreich ist mit seinen weltberühmten Museen und Bauwerken, den malerischen Landschaften der Provence, den Weinregionen Burgunds und den goldenen Stränden der Côte d'Azur immer eine Reise wert, doch ganz besonders zur EM. Für Urlauber ganz klar eine Reise wert, aber wie auch Madeira findet sich Frankreich im Wettkampf um die beliebteste Destination eher im Mittelfeld: weloveholidays verzeichnet ein Suchvolumen von 30,27 Prozent.

Kroatien: Fans von Fußballstar Modric können sich von Kroatiens Stolz anstecken lassen, wenn Luka und sein Team gegen Spanien antreten. Die kroatischen Anhänger sind bekannt für ihre Hingabe und ihre unglaubliche Unterstützung und mit weloveholidays können Fans direkt ins Geschehen reisen. Die kroatische Adriaküste lockt mit atemberaubenden Stränden, glasklarem Wasser und einer reichen Geschichte und Kultur. Von den antiken Ruinen von Split, über die bezaubernden Inseln wie Hvar, Pak und Krk bis hin zu den idyllischen Fischerdörfern entlang der Küste - Kroatien ist zu jeder Zeit ein Traum und bleibt bei Urlaubern beliebt. In puncto Suchvolumen für eine Reise während der Europameisterschaft muss sich Kroatien allerdings mit 24,57 Prozent hinter Italien und Frankreich einreihen.

Über weloveholidays

weloveholidays, Teil der britischen loveholidays Gruppe, zählt zu Europas größten und am schnellsten wachsenden Online-Reiseunternehmen und ist seit Mai 2023 in Deutschland mit Sitz in Düsseldorf aktiv.

Bei weloveholidays können Reisende nicht nur schnell und einfach ihre nächste Reise buchen, sondern haben auch Zugang zu den besten Angeboten auf dem Markt. Das Besondere: Reisende können ihren Urlaub individuell planen, ohne auf die Sicherheit einer Pauschalreise verzichten zu müssen. Das Angebot von weloveholidays verspricht nicht nur einzigartige Reiseerlebnisse, sondern auch Schutz und Sicherheit - und das zu unschlagbaren Preisen. Ob mit der ganzen Familie oder zu zweit - bei weloveholidays finden Reisende stets das passende Angebot.

Seit Januar 2024 ist weloveholidays der erste von Ryanair zertifizierte Pauschalreiseanbieter der Welt. Diese Partnerschaft ermöglicht es den Kundinnen und Kunden, von den attraktiven Preisen der Fluggesellschaft zu profitieren und gleichzeitig die Sicherheit einer Pauschalreise zu genießen.

weloveholidays setzt neue Maßstäbe in der Reisebranche, indem es eine perfekte Verbindung aus Flexibilität, Vielfalt und Sicherheit schafft.

