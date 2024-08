Aurora Solar

LichtBlick Energy as a Service und Aurora Solar starten Partnerschaft für digitale End-to-End-Lösungen in der Solarinstallation

München und Hamburg (ots)

Das Unternehmen LichtBlick Energy as a Service, bundesweiter Anbieter von Solarkomplettlösungen, setzt ab sofort auf die Planungs- und Solardesign-Expertise von Aurora Solar. Das Softwareunternehmen unterstützt die Tochterfirma des integrierten Energieversorgers LichtBlick bei der Gestaltung des Kund*innenprozesses - vom initialen Angebot bis zur Installation. Wichtige Funktionen verschiedener Tools werden dabei gebündelt und mithilfe einer Software abgebildet.

"Die Partnerschaft mit Aurora Solar ermöglicht es uns, unseren Kund*innen einen noch effizienteren und nahtloseren Service anzubieten", sagt Alexander Vogt, Head of Product & Technology von LichtBlick Energy as a Service. "Durch die Integration der fortschrittlichen Planungs- und Vertriebstechnologien von Aurora Solar können wir das Kund*innenerlebnis steigern und ihnen schneller ein maßgeschneidertes Angebot erstellen. Damit können wir den gesamten Prozess weiter verkürzen."

Katharina Meran, General Manager DACH, ergänzt über die Partnerschaft: "LichtBlick Energy as a Service stellt das Kund*innenerlebnis in den Mittelpunkt und scheut sich nicht, zentrale Prozesse zukunftsorientiert umzustellen. Wir freuen uns daher besonders über diese Zusammenarbeit. Gemeinsam tragen wir unseren Teil dazu bei, Photovoltaik einfacher, schneller und passgenauer auf deutsche Dächer zu bringen - und so die Energiewende zu beschleunigen."

Schritt für Schritt zur Implementierung

Um eine präzise und effiziente Planung zu gewährleisten, nutzt LichtBlick Energy as a Service den Expert Design Service (EDS) von Aurora Solar. Ein Expert*innenteam von geschulten Planer*innen liefert auch bei komplexen Dachflächen innerhalb von drei Stunden eine gebrauchsfertige Planung. Dafür wurde gemeinsam mit dem lokalen deutschen Aurora-Solar-Team ein Workflow inklusive API-Schnittstelle entwickelt, getestet und in das CRM von LichtBlick Energy as a Service integriert.

Optimierung des Vertriebsteams durch KI-basierte Software

LichtBlick Energy as a Service nutzt die Vertriebssuite von Aurora Solar, um den Prozess vom initialen Angebot bis zur detaillierten Feinplanung komplett digital abzubilden. Die Präqualifizierung interessierter Eigenheimbesitzer*innen erfolgt anhand von Satellitendaten und LiDAR-Daten (dreidimensionales Laser-Scanning). Für den ersten Kund*innentermin wird ein initiales Angebot erstellt, das u.a. ein überzeugendes 3D-Modell, Verschattungsanalyse und Ertragsprognosen beinhaltet. In der Feinplanung des Angebots kommt dann gegebenenfalls Aurora Solars EDS zum Einsatz. Die Angebotserstellung für Kundinnen und Kunden wird durch künstliche Intelligenz unterstützt und umfasst KI-Vorschläge für die 3D-Dachplanung, inklusive Dachneigung und Höhe per LiDAR, sowie die Modulbelegung und Auslegung von String- & Micro-Wechselrichtersystemen.

Über Aurora Solar

Aurora Solar bietet ein professionelles Vertriebs- und Planungstool für Solarbetriebe. Durch eine moderne, datengetriebene 3D-Technologie ermöglicht Aurora Solar Vertriebs- und Planungsteams, die Transformation zu PV-Anlagen schneller, planbar und präzise umzusetzen. Aurora Solars cloudbasierte Plattform nutzt dafür eine Vielzahl von Daten, Automatisierungsfunktionen und KI, um Prozesse zu optimieren und das Wachstum von Solarunternehmen zu beschleunigen. Weltweit verlassen sich über 7.000 Organisationen auf Aurora Solar und mehr als 20 Millionen Solarprojekte konnten bereits realisiert werden. www.aurorasolar.com/eu/de

Über LichtBlick

26 Jahre LichtBlick sind 26 Jahre klimaneutrale Energielösungen für zuhause und unterwegs. Gestartet als Ökostrom-Pionier mit acht Kund*innen vertrauen heute mehr als 1,7 Millionen Menschen deutschlandweit auf die Lösungen von LichtBlick. LichtBlick ist heute ein integrierter Versorger mit eigener Erzeugung, Solar-, Mobilitäts- und Wärmeangeboten, innovativen Flex-Dienstleistungen und einem bundesweiten Montagenetzwerk. Im Geschäftsjahr 2023/24 erreichte das Unternehmen, das zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco gehört, einen Umsatz von 1,64 Milliarden Euro. www.lichtblick.de

