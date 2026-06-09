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SKL Städteranking 2026: Erfurt stürmt an die Spitze - Lebensglück in deutschen Großstädten steigt leicht

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München (ots)

Erfurt ist 2026 die glücklichste Großstadt Deutschlands - mit 7,74 Punkten neuer Spitzenreiter im SKL Städteranking. Rostock bleibt mit großem Abstand Schlusslicht (5,80 Punkte). Die Lebenszufriedenheit in den Großstädten steigt weiter, aber schwächer als in den Vorjahren. Westdeutsche Großstädter sind glücklicher als ostdeutsche - süddeutsche Städte bleiben trotz hohem Wohlstand schwächer.

Das SKL Städteranking 2026 hat einen neuen Spitzenreiter: Erfurt, die Hauptstadt Thüringens, ist die glücklichste Großstadt Deutschlands. Mit 7,74 Punkten auf einer Skala von 0 bis 10 schiebt sich Erfurt vom sechsten Platz des Vorjahres an die Spitze der 40 größten deutschen Städte (über 200.000 Einwohner). Das ist ein Zuwachs von 0,47 Punkten gegenüber 2025. Der bisherige Spitzenreiter Kassel fällt auf Rang 13 zurück und verzeichnet einen Rückgang von 0,28 Punkten auf 7,16 Punkte. Rostock bildet erneut mit deutlichem Abstand das Schlusslicht: Die Hansestadt erreicht nur 5,80 Punkte, und der Abstand zum Vorletzten wächst seit drei Jahren kontinuierlich.

Erfurt vereint viele Vorzüge ostdeutscher Großstädte, ohne deren typische strukturelle Schwächen stark ausgeprägt aufzuweisen. Die Mieten sind günstig, die Umweltqualität hoch und die wirtschaftliche Lage im Städtevergleich sogar leicht überdurchschnittlich. Gemessen an den objektiven Standortindikatoren belegt Erfurt nur Rang 27 von 40 - und dennoch bewerten seine Einwohner ihre Lebenszufriedenheit höher als in jeder anderen der untersuchten Städte. "Die materiellen Wohlstandsindikatoren erfassen das Lebensglück der Menschen nicht vollständig, auch immaterielle Faktoren wie das Gemeinschaftsgefühl und die persönliche Identifikation mit dem Wohnort spielen eine große Rolle", erläutert Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg, der das Städteranking 2026 im Rahmen des SKL Glücksatlas verantwortet.

Die allgemeine Lebenszufriedenheit in den 40 größten deutschen Städten ist erneut gestiegen. Im Durchschnitt erreichen die Großstädter 7,02 Punkte, nach 6,97 Punkten im Vorjahr. Der Zuwachs von 0,05 Punkten fällt jedoch deutlich schwächer aus als der Anstieg zwischen 2024 und 2025 (+0,13 Punkte). Das deutet darauf hin, dass sich die Lebenszufriedenheit in den Großstädten auf einem stabilen Niveau einpendelt und die Erholung nach der Corona-Pandemie weitgehend abgeschlossen ist. Bemerkenswerterweise geht der Anstieg vor allem darauf zurück, dass der Anteil sehr unzufriedener Menschen sinkt: Gaben vor zwei Jahren noch 10,6 Prozent der Befragten Werte zwischen 0 und 4 an, sind es inzwischen nur noch 8,6 Prozent.

Im regionalen Vergleich sind die Einwohner westdeutscher Großstädte mit durchschnittlich 7,07 Punkten am zufriedensten. Besonders positiv sticht Nordrhein-Westfalen hervor: Düsseldorf (Rang 3; 7,41 Punkte), Krefeld (Rang 4; 7,37 Punkte), Aachen (Rang 6; 7,33 Punkte), Mönchengladbach (Rang 7; 7,31 Punkte), Oberhausen (Rang 8; 7,30 Punkte) und Duisburg (Rang 9; 7,27 Punkte) liegen allesamt deutlich über dem Großstadtdurchschnitt. Nordwestdeutsche Städte wie Kiel, Lübeck, Braunschweig und Hannover verzeichnen mit +0,12 Punkten die stärksten Zuwächse gegenüber dem Vorjahr.

Süddeutsche Großstädte dagegen können trotz hohem Wohlstand und guter Infrastruktur nur eine unterdurchschnittliche Lebenszufriedenheit (6,98 Punkte) vorweisen. Das Paradoxon tritt besonders bei Karlsruhe zutage, das bei den objektiven Indikatoren Rang 2 belegt, bei der Lebenszufriedenheit aber nur auf Platz 37 landet. Ostdeutsche Großstädte liegen mit durchschnittlich 6,91 Punkten unter dem Gesamtdurchschnitt. Erfurt steht dabei für eine Ausnahme - und nicht für einen generellen Aufholprozess ostdeutscher Städte.

Ein zentrales Ergebnis des SKL Städterankings 2026 ist das Spannungsverhältnis zwischen subjektiv empfundener Lebenszufriedenheit und objektiv messbarer Lebensqualität. Für letztere wurden 30 Indikatoren aus acht Kategorien herangezogen - darunter Wohnen, Kriminalität, Infrastruktur, Wohlstand, Gesundheit und Umweltqualität. Ausgerechnet Erfurt, der neue Spitzenreiter, rangiert bei den objektiven Faktoren nur auf Platz 27 - und ist dennoch die glücklichste Stadt. Ähnlich Krefeld (Rang 4 bei Zufriedenheit, aber Rang 36 bei Lebensqualität) oder Oberhausen (Rang 8 versus Rang 35). Auf der anderen Seite stehen die klassischen Underperformer: Karlsruhe, München, Stuttgart und Freiburg im Breisgau schneiden trotz hervorragender Strukturdaten bei der subjektiven Zufriedenheit deutlich schlechter ab als erwartet.

Tabelle: Glücksindex deutscher Großstädte 2026

Rang 2026 Rang 2025 Stadt Glücksindex 2026

1 (6) Erfurt 7,74 2 (4) Augsburg 7,42 3 (3) Düsseldorf 7,41 4 (2) Krefeld 7,37 5 (12) Kiel 7,34 6 (5) Aachen 7,33 7 (8) Mönchengladbach 7,31 8 (11) Oberhausen 7,30 9 (10) Duisburg 7,27 10 (9) Hamburg 7,20 10 (7) Münster 7,20 12 (14) Halle (Saale) 7,17 13 (1) Kassel 7,16 13 (17) Mannheim 7,16 15 (13) Bonn 7,15 16 (20) Mainz 7,14 17 (16) Chemnitz 7,12 18 (18) Lübeck 7,11 19 (23) Essen 7,09 20 (24) Köln 7,06 21 (19) Stuttgart 7,04 22 (22) Bielefeld 7,01 23 (30) Magdeburg 6,99 24 (15) Leipzig 6,98 24 (27) München 6,98 26 (21) Freiburg im Br. 6,97 27 (34) Braunschweig 6,96 28 (26) Bochum 6,95 29 (32) Hannover 6,91 30 (25) Dortmund 6,90 31 (29) Dresden 6,86 32 (31) Bremen 6,85 33 (28) Wuppertal 6,82 34 (33) Gelsenkirchen 6,81 35 (37) Berlin 6,71 35 (36) Nürnberg 6,71 37 (38) Karlsruhe 6,57 38 (35) Frankfurt am Main 6,51 39 (39) Wiesbaden 6,50 40 (40) Rostock 5,80

Datenbasis für das SKL Städteranking 2026

Das Städteranking 2026 erscheint als Sonderstudie im Rahmen des SKL Glücksatlas. Für das Ranking wurden insgesamt 23.286 Menschen zwischen 16 und 84 Jahren vom Institut für Demoskopie Allensbach im Zeitraum von Januar 2023 bis April 2026 face-to-face repräsentativ befragt. Die Befragten leben in den 40 größten Städten Deutschlands mit mehr als 200.000 Einwohnern. Die Rohdaten wurden der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg übergeben und dort von Prof. Dr. Raffelhüschen und seinem Team ausgewertet. Die wissenschaftliche Leitung hat Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg.

Das Städteranking 2026 im Rahmen des SKL Glücksatlas

Der SKL Glücksatlas ist die aktuellste Datenbank zur Lebenszufriedenheit der Deutschen. Unter skl-gluecksatlas.de werden kontinuierlich aktuelle Daten, Analysen und Sonderstudien über die Entwicklung der Lebenszufriedenheit in Deutschland bereitgestellt - in Kooperation mit der SKL. Die Staatlichen Klassenlotterien SKL stehen für tägliche Chancen auf Glück in Form von Geld- und wertvollen Sachgewinnen. Beim SKL Millionenspiel werden z. B. im Verlauf der Lotterie über 3,2 Millionen Gewinne im Wert von bis zu 20 Millionen Euro ausgespielt - staatlich garantiert. Der Mindesteinsatz beträgt 15 Euro pro Monat. Veranstalter der SKL ist die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder, die darüber hinaus auch die NKL-Lotterien anbietet. Seit 2022 engagiert sich das Unternehmen als assoziierter Partner des SKL Glücksatlas in der wissenschaftlichen Erforschung von Lebenszufriedenheit und Glück in Deutschland.

Für jede der 40 untersuchten Großstädte gibt es Kurzportraits. Sie finden sie hier:

www.skl-gluecksatlas.de/info/presse

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