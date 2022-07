Sommerurlaub im Kaunertal mit Time out Zonen

Hotel Weisseespitze ****

Das Kaunertal ist eine Urlaubsregion fern von Hektik und Superlativen. Hier heißt es: Naturpark, statt Freizeitpark. Ehrliche Lebensfreude, statt Übertreibung. Kein Bad in der Menge, dafür umso mehr Waldbaden. Machen Sie sich auf den Weg dorthin, wo Sie noch Unerwartetes entdecken und Unentdecktes erwartet.

Ungebändigte Schönheit und wilde Natur formen das Wesen der Naturpark- und Gletscherregion Kaunertal, die Teil des Naturparks Kaunergrat ist. Eine Schatztruhe der Berge, im Norden behütet durch das Inntal, im Süden bewacht von den mächtigen 3.000ern des Alpenhauptkamms. 59.000 Hektar Natur pur.

Hier befinden Sie sich im Paradies der frischen Luft. Alpine Atempause so weit das Auge reicht. Wildbachrauschen zwischen freien Berggraten. Blühende Almrosen und duftende Zirbenhaine. Und ganz viel Sinn für die Natur, das Familiäre, das Traditionsreiche. Das ist die Naturpark- und Gletscherregion Kaunertal. Ein bisschen bergnäher, ungekünstelter, echter als anderswo.

Ihre Eintrittskarten für die "Time out Zonen" sind die Summercard, die Summercard GOLD und die Gletscherparkcard. Sie öffnen mit tollen Ermäßigungen alle Türen und Schranken von Freizeiteinrichtungen, Bergbahnen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln und berechtigen zur Teilnahme an den Wochenprogrammen.

Die Summercard erhalten Sie kostenlos während Ihres Aufenthaltes. Die Zusatzkarte "Summercard GOLD" schafft noch mehr Vorteile und beinhaltet sämtliche Bergbahnen in der Region. Diese Karte kann schon ab 64,- Euro erworben werden. Die Gletscherparkcard umfasst die Region Kaunertal & Pitztal. Diese Karte bietet absolute Bergfreiheit bis auf über 3.000 m hinauf!

Auch im 4-Sterne-Hotel Weisseespitze ist die Ruhe und Naturverbundenheit zu spüren. Ein sonniges Fleckerl Tirol zwischen Gipfeln und Bergwiesen, in dem Sie Familie Hafele bereits in 3. Generation von Herzen willkommen heißt.

Das Motto des Hotels lautet "die pure Lust am Leben genießen". In jedem Winkel des Hauses schwingt sie mit, in jedem Zimmer macht sie es sich gemütlich - die pure Lust am Leben. Auf der Sonnenterrasse mit einem kühlen Spritz oder einem cremigen Cappuccino. Bei einer wohltuenden Massage im Spa-Bereich. Während der Wanderung auf den Gipfel, den Sie von Ihrem Zimmer aus betrachten können. In den mit Liebe gekochten Menüs am Abend.

Das süße Nichtstun regiert in der Weisseespitze bei jedem Wetter im hauseigenen Wellnessbereich, zu dem auch ein eigenes Schwimmbad gehört. Mit In- und Outdoor Panorama Infinity Pool sowie verschiedenen, wohltuenden Saunen und einem milden Saunarium.

Natürlich darf auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Essen ist eine Lebenseinstellung. In der Weisseespitze kocht Juniorchef Paul persönlich für Sie mit dem Besten, was die regionale Küche auf die Teller bringen kann. Morgens ein Bergkönig-Frühstück vom Buffet, süße Verführung am Nachmittag und zum Alpenglühen am Abend ein 5-Gänge-Menü.

Entspannung und Genuss bis 09.10.2022 3 Übernachtungen ab EUR 301,- pro Person inklusive:

Genuss pur mit der Weisseespitze ¾ Verwöhnpension

Entspannen und Genießen im Wohlfühlbereich

1 wohltuende Teilmassage

die Summercard sowie alle weiteren Inklusivleistungen der Weisseespitze

Weitere Informationen unter: www.weisseespitze.com

