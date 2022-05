Hotel Weisseespitze ****

Erlebnisurlaub in Gletscherregion?

Kaunertal (ots)

Ungebändigte Schönheit und wilde Natur formen das Wesen der Naturpark- und Gletscherregion Kaunertal, die Teil des Naturparks Kaunergrat ist. Eine Schatztruhe der Berge, im Norden behütet durch das Inntal, im Süden bewacht von den mächtigen 3.000ern des Alpenhauptkamms. 59.000 Hektar Natur pur.

Das Prädikat "Naturpark" ist eine Auszeichnung für einen charakteristischen Landschaftsbereich, der eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten beheimatet, in dem aber auch kulturhistorischer Reichtum und eine außergewöhnliche Kulturlandschaft gepflegt werden. Ein Naturpark eignet sich besonders gut für die Erholung in der freien Natur sowie für die Forschung und Vermittlung von Wissen über die Natur.

Gemeinsam mit Naturparkguides, Biologen, Jägern oder Bauern geht's raus in die Natur. Hier gibt es so einiges, dass man gemeinsam entdecken kann: Vögel am frühen Morgen, Steinbock-Watching im Verpeil und die diversen Naturwaldreservate. Um die außerordentliche Biodiversität des Landschaftsschutzgebietes Kaunergrat mit allen Sinnen wahr zu nehmen, sollte man einfach durch die Schutzgebiete der Naturparkregion wandern. Besonders die Kräuter- aber auch die Pilzwanderung hat hier viel Wissenswertes für alle Altersgruppen anzubieten. Ob Jung oder Alt, ein unvergesslicher Ausflug ist es mit Sicherheit.

Als Urlaubsregion verfolgt der Naturpark die Entwicklung von sanften touristischen Angeboten. Aktiver Naturschutz und nachhaltige Regionalentwicklung stehen im Mittelpunkt. Naturparkpartnerbetrieb fühlen sich verbunden mit dieser einzigartigen Landschaft und verstehen sich als Botschafter für regionale Wertschätzung. Sie arbeiten zum Schutz und Erhalt der Natur eng mit heimischen Landwirten und Betrieben zusammen.

Ein Partnerbetrieb erster Stunde des Naturpark Kaunergrat ist das 4-Sterne Hotel Weisseespitze. Vom kleinen Berggasthof in den 50er Jahren zum 4-Sterne-Hotel mit Pool, Wellness und traditionell guter Genussküche heute. Kein Jahrzehnt ist vergangen, in dem die Gastgeber das Urlaubsangebot in der Weisseespitze nicht erweitert, verschönert, den Urlaubswünschen der Gäste und den Anforderungen der Zeit angepasst haben. Stets vor Augen und im Herzen die mächtige Bergwelt, die das Hotel umgibt.

Als Naturpark-Mitgestalter fühlt sich das Hotel auch für das Wohlauf von Natur und Region verantwortlich und geht sogar einen Schritt weiter. Gemeinsam mit 9 weiteren Betrieben aus dem Kaunertal, dem benachbarten Pitztal und Fließ setzen diese 9 ein Zeichen für einen nachhaltigen, klimaschonenden Tourismus. Sie bekennen sich zu den Richtlinien der 17 internationalen Sustainable Development Goals, kurz SDGs genannt. Deklariert durch die Vereinten Nationen für mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Nachhaltigkeit, die einfach weiter geht.

Bergluft-Schnuppern bis 09.10.2022 5 Übernachtungen ab EUR 483,- inklusive:

Genuss PUR - mit der Weisseespitze ¾ Verwöhnpension

Entspannen und Genießen - im Wohlfühl- & Wellnessbereich

1 Wanderkarte vom Tiroler Oberland

3 Lunchpakete pro Person für Ihre Streifzüge in der Region

die Oberland Summercard mit zahlreichen Inklusivleistungen und Top-Preisvorteilen

Original-Content von: Hotel Weisseespitze ****, übermittelt durch news aktuell