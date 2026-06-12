PLAYMOBIL

Wenn Fußball Erinnerungen schafft: Warum Sammeln zur WM Generationen verbindet

Bild-Infos

Download

Zirndorf (ots)

Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 entstehen in vielen Familien wieder gemeinsame Rituale: Spiele schauen, mitfiebern, Erinnerungen teilen und sammeln. Eine repräsentative Umfrage von Playmobil* zeigt, dass große Fußballturniere generationenübergreifende Erlebnisse schaffen und Sammeln für viele Menschen zur Fußballkultur gehört.

Fußball ist für viele Familien weit mehr als nur ein Sportereignis. Gemeinsame Fernsehabende, kleine Fanrituale oder Erinnerungsstücke rund um große Turniere gehören für viele Eltern und Kinder fest dazu. Laut der Umfrage sehen rund 70 Prozent der Deutschen Fußball als kulturelles Element, das Generationen verbindet. Unter Fußballfans liegt dieser Wert sogar noch deutlich höher.

Auch Sammeln spielt dabei eine wichtige Rolle. Fast 90 Prozent der Deutschen haben grundsätzlich einen Bezug zum Sammeln. Besonders ausgeprägt ist die Begeisterung bei den 35- bis 44-Jährigen. Viele von ihnen sind selbst mit Sammelalben, Figuren oder Fanartikeln rund um Fußballturniere aufgewachsen und geben diese Traditionen heute an ihre Kinder weiter.

Erinnerungen, Nostalgie und gemeinsame Rituale

Die Umfrage zeigt außerdem, dass Sammeln für viele Menschen eng mit emotionalen Erinnerungen verbunden ist. Besonders hohe Zustimmung erhielt die Aussage, dass manche Dinge behalten werden sollten, weil sie eine emotionale Bedeutung haben. Gerade rund um große Fußballturniere entstehen dadurch Erinnerungsstücke, die Familien über Jahre hinweg begleiten.

Mehr als die Hälfte der Befragten kann sich vorstellen, Fußball-Sammelfiguren gemeinsam zu sammeln oder zu verschenken. In größeren Familienhaushalten steigt die Zustimmung auf 78 Prozent. Die Ergebnisse zeigen: Sammeln wird rund um Fußballturniere zunehmend zu einem gemeinsamen Erlebnis innerhalb der Familie. Gerade Weltmeisterschaften schaffen dabei besondere Momente. Sie bringen Menschen zusammen, schaffen gemeinsame Erinnerungen und verbinden unterschiedliche Generationen über ihre Begeisterung für Fußball. Sammeln wird dabei für viele Fans zum Ausdruck von Zugehörigkeit, Nostalgie und gemeinsamer Fußballkultur.

"Fußball verbindet Menschen über Generationen hinweg - nicht nur im Stadion oder vor dem Fernseher, sondern auch über gemeinsame Rituale und Erinnerungen. Genau darin liegt auch die besondere Bedeutung des Sammelns", sagt Bahri Kurter, Vorstand Business Unit Playmobil.

Fußballmomente auch abseits des Spielfelds

Passend zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bietet Playmobil Spieler und den Bundestrainer der deutschen Männer-Nationalmannschaft als Sammelfiguren an. Ergänzt wird das Sortiment durch drei Spielsets mit weiteren Spielern und Spielfunktionen. Im Fokus steht dabei weniger das einzelne Produkt als vielmehr die Idee, gemeinsame Fußballrituale und Erinnerungen rund um große Turniere weiterzuführen.

Über Playmobil

Seit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974 wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40 Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.

PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.

* Informationen zur Umfrage

Playmobil-Umfrage, Repräsentative Online-Befragung "Sammelleidenschaft & Fußball-Fankultur in Deutschland 2026" im Februar 2026 durchgeführt von Appinio (n = 1.000, 18-65 Jahre, quotiert nach Alter, Geschlecht und Bundesland).

72258 Oliver Baumann UVP 4,99 EUR

72259 Nico Schlotterbeck UVP 4,99 EUR

72260 Jonathan Tah UVP 4,99 EUR

72261 Waldemar Anton UVP 4,99 EUR

72262 Maximilian Mittelstädt UVP 4,99 EUR

72263 David Raum UVP 4,99 EUR

72264 Joshua Kimmich UVP 4,99 EUR

72265 Florian Wirtz UVP 4,99 EUR

72266 Kai Havertz UVP 4,99 EUR

72267 Jamal Musiala UVP 4,99 EUR

72268 Nick Woltemade UVP 4,99 EUR

72449 Deniz Undav - UVP 4,99 EUR

72450 Lennart Karl - UVP 4,99 EUR

72257 Julian Nagelsmann UVP 4,99 EUR

72256 DFB Spielset Adeyemi und Stiller UVP 9,99 EUR

72255 DFB Trainingsstation Nmecha UVP 14,99 EUR

72254 DFB Trainingsset Goretzka vs. Rüdiger UVP 39,99 EUR

Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuell