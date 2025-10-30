PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Dienstag, 11. November 2025, 22.15 Uhr
Die Anstalt

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!
Dienstag, 11. November 2025, 22.15 Uhr 
Die Anstalt 
Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner

Mieten, Bauen und Wohnen in der Anstalt. Maike Kühl, Max Uthoff, Gisa Flake und Timo Wopp präsentieren einen satirischen Abriss des aktuellen deutschen Wohnungsmarktes. 

Egal, ob Eigenheim, Miet- oder Sozialwohnung. Bei ihrem kabarettistischen Besichtigungstermin bleibt kein Stein auf dem anderen.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 30.10.2025 – 10:30

    ZDFinfo-Programmänderung / Woche 48/25

    Mainz (ots) - Woche 48/25 Freitag, 28.11. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 Terra X Harald Lesch ... und die unterschätzte Klimachance Deutschland 2024 „heute journal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:46

    ZDF-Programmhinweis / PW 45/25 / 15.05 Uhr / Bares für Rares

    Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 3. November 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Expositionsmesser, einen Entourage-Ring, zwei Pfautauben von Rosenthal, Ohrringe, zwei Blechspielzeuge und eine silberne Zuckerdose. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren