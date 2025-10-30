ZDF

ZDF-Programmhinweis

Dienstag, 11. November 2025, 22.15 Uhr

Die Anstalt

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Dienstag, 11. November 2025, 22.15 Uhr Die Anstalt Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner Mieten, Bauen und Wohnen in der Anstalt. Maike Kühl, Max Uthoff, Gisa Flake und Timo Wopp präsentieren einen satirischen Abriss des aktuellen deutschen Wohnungsmarktes. Egal, ob Eigenheim, Miet- oder Sozialwohnung. Bei ihrem kabarettistischen Besichtigungstermin bleibt kein Stein auf dem anderen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell