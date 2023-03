Better Deutschland GmbH

London beauftragt Open-Data-Spezialisten Better für eine bessere Notfallversorgung in der Metropolregion

London (ots)

Der Anbieter marktführender Open-Data-Plattformen im Gesundheitswesen Better hat in Großbritanniens Hauptstadt erfolgreich eine digitale Lösung für die Notfallbehandlung implementiert. Die Patient*innenakten "London Care Record" und "Urgent Care Plan" ermöglichen es Londoner*innen, ihre Pflege- und Versorgungswünsche für Notfallsituationen digital mit Gesundheits- und Pflegefachkräften zu teilen. Das Projekt strebt eine bessere Notfallmedizin in der gesamten Region an.

Der Open-Data-Spezialist Better hat eine neue Lösung für die Planung der Notfallbehandlung des Londoner Gesundheits- und Pflegesystems entwickelt. Initiator ist die "Pan London Strategic Commissioning Group (SCG)", die das sogenannte OneLondon-Projekt im Dezember 2021 gestartet hat. Better wird von den IT-Unternehmen Atos, ReStart, CareIS, XYCare und FreshEHR bei der Umsetzung unterstützt.

An OneLondon beteiligen sich 40 Organisationseinheiten des britischen Gesundheitssystems National Health Service (NHS), 1.400 Allgemeinarztpraxen und 33 lokale Behörden, die eine Bevölkerung von mehr als 10,5 Millionen Menschen versorgen.

Mit der Einführung einer openEHR-Datenplattform in der gesamten Metropolregion kann medizinisches Personal in Echtzeit auf Informationen in nur einer Patient*innenakte zugreifen. Zudem vereinfachen die in der Akte enthaltenen digitalen Werkzeuge die Arbeit der Gesundheits- und Pflegeanbieter*innen. Darüber hinaus dienen die Daten der Forschung.

Mit digitalen Informationen individuelle Therapiepläne erstellen

Das Besondere: Bürger*innen und Mediziner*innen können auch über andere Plattformen wie patient*innenorientierte Apps auf persönliche Gesundheitsdaten zugreifen. Das Angebot soll die Bürger*innen dazu ermutigen, mehr Verantwortung für ihre Gesundheitsversorgung zu übernehmen.

Die innovative Better-Technologie ermöglicht es ferner, diverse Pflegepläne und digitale Dienste zu optimieren. Diese können so gestaltet werden, dass sie Menschen mit unterschiedlichen Gesundheitshistorien und Pflegeansprüchen unterstützen - beispielsweise Menschen mit Lernbehinderungen, psychischen Problemen, Asthma oder Gebrechlichkeit.

Gary McAllister, London Chief Technology Officer, NHS England, sagt: "Unsere Vision ist es, mit dem "London Care Record" und dem "Urgent Care Plan" den Londoner*innen eine vernetzte Gesundheits- und Pflegeversorgung zu bieten. Oft sind daran mehrere Fachkräfteteams beteiligt, die über verschiedene Organisationen und Disziplinen hinweg zusammenarbeiten, etwa in Hausarztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen. In erster Linie haben wir eine Lösung gesucht, die einen flexiblen Informationsaustausch ermöglicht. Die openEHR-Plattform von Better erfüllt diese Anforderung. Kliniken in ganz London profitieren davon, dass sie eine sichere und ganzheitliche Pflege leisten können, indem die benötigten Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Wir sind sehr gespannt auf die neuen Möglichkeiten, die diese Technologie bietet, um die Gesundheits- und Pflegeversorgung in London kontinuierlich zu verbessern."

Die Better-Plattform standardisiert die Art und Weise, wie Informationen erfasst werden, und stellt Nutzer*innen Tools, Funktionen und Möglichkeiten zur Datenmodellierung zur Verfügung. Ebenso unterstützt die Better-Plattform andere Dienste dabei, Informationen leichter auszutauschen.

Gemeinsame Datengrundlage verringert das Risiko von Doppelarbeit

Standardisierte Datenmodelle tragen dazu bei, das gesellschaftliche Gesundheitsmanagement zu unterstützen. Gleichzeitig können sie als Strategie dabei helfen, gesundheitliche Ungleichheit zu bekämpfen. Auch können Ärzt*innen mit den Modellen Patient*innengruppen identifizieren, die möglicherweise eine frühzeitige Versorgung benötigen.

Gestützt auf offene Gesundheitsdaten und Low-Code-Tools verringert die gemeinsame Datengrundlage das Risiko von Doppelarbeit, verbessert die Zugänglichkeit von Gesundheitsdaten und erleichtert die Erstellung gemeinsamer Pflegepläne für viele klinische Nutzungen.

Dazu gehören die Pflege am Lebensende und die Unterstützung zusätzlicher Gesundheitsfelder wie Psychiatrie, psychische Gesundheit, Diabetes, Krebs und Gebrechlichkeit. Nutzer*innen können ihre Pflegepläne selbst ändern und Informationen darüber einfügen, wo sie gepflegt werden möchten und welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, wenn sie in eine Klinik gehen müssen. Diese Informationen werden sofort aktualisiert und im gesamten Londoner Gesundheits- und Pflegenetz zugänglich gemacht.

Tomaz Gornik, CEO von Better,sagt: "Wir sind stolz darauf, dass wir in Zusammenarbeit mit OneLondon Gesundheits- und Pflegeorganisationen die Möglichkeit gegeben haben, dynamische Anwendungen für die Pflegeplanung zu erstellen und Daten in Echtzeit in der gesamten Hauptstadt auszutauschen. Durch die Einrichtung einer Plattform mit persistenten Daten mit openEHR und einer Low-Code-Umgebung für Gesundheits- und Pflegefachkräfte haben wir Londons digitale Pflegeplanung umgestaltet. Wir freuen uns, miterleben zu können, wie die Better-Plattform zum Einsatz kommt, um Londoner*innen, ihre Familien und Fachkräfte gleichermaßen zu unterstützen. Die gemeinsame Pflegeplanungslösung gibt den Patient*innen mehr Eigenverantwortung für ihre Pflege, spart den Fachleuten im Gesundheitsbereich Zeit und bietet ihnen sofortigen Zugriff auf die benötigten Informationen: Davon wird die Region jahrzehntelang profitieren."

Über Better

Better ist der führende Anbieter von Open-Data-Plattformen zum Speichern, Verwalten, Abfragen, Abrufen und Austauschen strukturierter elektronischer Gesundheitsdaten, sowie von Better Meds, einer Lösung für die elektronische Verschreibung und Verwaltung von Medikamenten.

Das internationale Unternehmen konzentriert sich darauf, die Arbeit von Gesundheits- und Pflegeteams zu vereinfachen, setzt sich für lebenslange Daten ein und strebt an, dass alle Gesundheitsdaten herstellerunabhängig und leicht zugänglich sind.

Better gibt Organisationen die Kontrolle über ihre Daten, Arbeitsabläufe und Transformationspläne, um die Patientenversorgung zu verbessern. Mit seiner Open-Data-Plattform harmonisiert das Unternehmen schon heute mehr als 30 Millionen Patienten-daten in mehr als 500 Krankenhäusern weltweit in 16 Ländern. Dazu zählen auch acht deutsche Universitätskliniken. Seit 2021 ist der Open-Data-Spezialist in Deutschland mit der in Hamburg ansässigen Better Deutschland GmbH unter der Leitung von Björn Lehnhoff vertreten.

Original-Content von: Better Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell