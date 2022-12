Ein Herz für Kinder

Krönung der Herzen: 24.236.721 Euro bei "Ein Herz für Kinder"

Goldenes Herz geht an Wladimir Klitschko stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer der vom Krieg betroffenen Kinder in der Ukraine

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Dieser Abend bewegte wieder ganz Deutschland! Die große Spendengala von "Ein Herz für Kinder" live im ZDF brachte auch in diesem Jahr Millionen Zuschauer vor die Fernseher, die die Sendung mit der geradezu königlichen Spendensumme von 24.236.721 Euro krönten. Bundesfinanzminister Christian Lindner verkündete das Ergebnis zusammen mit Moderator Johannes B. Kerner.

Es war ein Abend der kleinen Helden, großen Helfer und starken Emotionen, von Kindern, Kaiser und Königin. Johannes B. Kerner führt dieses Jahr bereits zum zehnten Mal durch die Spendengala und eröffnete die Sendung zusammen mit der schwedischen Königin Silvia.

Wladimir Klitschko: "Die Kinder in der Ukraine haben ein Herz, jeder hat ein Herz. Danke an jeden, nicht nur in der Ukraine, der diese Kinder versorgt."

Das unermüdliche Engagement aller Helferinnen und Helfer in der Ukraine wurde bei "Ein Herz für Kinder" mit dem Goldenen Herz 2022 gewürdigt, das Wladimir Klitschko stellvertretend entgegennahm.

EU-Präsidentin Ursula von der Leyen mahnte die Schrecken des russischen Angriffskrieges gerade für die Kinder und hielt die Laudatio: "Millionen durchleben täglich Ängste, die kein Kind erleben sollte. Wladimir Klitschko ist einer von tausenden Helferinnen und Helfern, die jeden Tag Unvergleichliches leisten. Und er erhält daher für seinen unermüdlichen Einsatz stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer der vom Krieg betroffenen Kinder in der Ukraine das Goldene Herz von 'Ein Herz für Kinder'."

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock fand in der Sendung deutliche Worte zum Krieg in der Ukraine und forderte Wladimir Putin auf, diesen zu beenden.

Einen besonderen Glanz erhielt die Gala durch die royale Unterstützung von Silvia von Schweden. Die schwedische Königin gründete im Jahr 1999 die "World Childhood Foundation", die weltweit Kinder unterstützt, die sexuellen Missbrauch und Gewalt erfahren haben.

Silvia von Schweden: "Diese Kinder brauchen eine ganz besondere Hilfe. Die Kinder, die Opfer eines Verbrechens sind, leben in einem schrecklichen Trauma. Das größer wird, wenn keiner den Kindern glaubt, zuhört, niemand ihnen hilft. In den Schutzhäusern finden die Kinder die Hilfe, die sie brauchen. Die Kinder merken, dass man ihnen zuhört, dass man sie ernst nimmt, dass man ihnen eine Therapie anbietet."

Prominente Fallpaten präsentieren Spendenprojekte für Kinder in Not

Welche bedeutende Rolle das Engagement von "Ein Herz für Kinder" für die Kinder hat, zeigten die ergreifenden Schicksale von Kindern, die von prominenten Paten vorgestellt wurden. So berichtete der ehemalige Fußball-Nationalspieler Phillip Lahm über die Krebstherapie des neunjährigen Bjarne aus Heidelberg. Schauspielerin Senta Berger reiste für "Ein Herz für Kinder" nach Eritrea, wo sie Kinder mit schwersten Verbrennungen traf. Jan Josef Liefers stellte die lebensrettende Forschung für die tückische Krankheit Kinderdemenz vor.

Mitreißende musikalische Highlights

Begleitet wurde der Abend von zahlreichen musikalischen Showacts. Chart-Stürmer Álvaro Soler, Kelvin Jones und Nico Santos erwärmten mit einem Weihnachts-Medley die große "Ein Herz für Kinder"-Spendengala. Roland Kaiser brachte mit "Winter Wonderland" nicht nur musikalisch die Schneeflocken zum Schmelzen und Patrick Kelly und Rea Garvey swingten als "Best Bad Friend" die Zuschauer in Spendenstimmung. Für einen besonders emotionalen Moment sorgte auch der gemeinsame Aufritt von Andrea Berg und ihrer Schwiegertochter Vanessa Mai, die zusammen mit dem Kinderchor ihren Song "Unendlich" sangen. Giovanni Zarrella und Kerstin Ott begeisterten mit ihrem Song "Regenbogenfarben" und "The Voice Kids"-Gewinnerin Georgia beeindruckte mit ihrer stimmgewaltigen Performance von John Lennons "Imagine", begleitet vom jungen Klaviertalent Leo Lutschounig.

Über 80 Prominente waren mit ganzem Herzen am Telefon

Mehr als 80 Prominente aus Gesellschaft, Sport, Politik, Show und Social Media nahmen live während der TV-Gala die Spenden-Anrufe der Zuschauer entgegen. Zu den eifrigen Helfern am Telefon gehörten unter anderem Königin Silvia von Schweden, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Model und Moderatorin Sylvie Meis, SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil, Unternehmer Frank Thelen, Schauspieler Jan Josef Liefers, Moderatorin Verona Pooth, Schauspieler Mark Keller mit seinem Sohn Aaron, Moderatorin Cathy Hummels, Unternehmer Ralf Dümmel, Moderatorin Nazan Eckes, Model Kim Hnizdo, Moderator Ricardo Simonetti, Fußballspieler und "Let's Dance"-Gewinner Rurik Gislason, Moderatorin Laura Wontorra, Entertainer Guido Cantz, Social-Media-Star und DSDS-Jurorin Katja Krasavice, Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, Moderatorin Susanne Daubner, FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Schauspieler Wolfgang Stumph.

Über "Ein Herz für Kinder"

Seit 44 Jahren besteht die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Mit mehr als 412 Millionen Euro konnte der Verein in über 22.700 Projekten seitdem helfen. Das Besondere: Jeder Cent der Spenden fließt direkt in Kinderhilfsprojekte - ohne Abzüge. Anfallende Personal- und Verwaltungskosten von "Ein Herz für Kinder" werden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer SE und durch Zinseinnahmen gedeckt.

Was 1978 auf Initiative von Axel Springer als Aktion für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland begann, wurde bald zu einer international aktiven Hilfsorganisation. Die BILD-Hilfsorganisation unterstützt unter anderem Kinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen sowie Familien in Form der sogenannten Einzelfallhilfe. Schwer kranken Kindern, die in ihrer Heimat nicht behandelt werden können, ermöglicht der Verein lebensrettende Operationen. Außerdem leistet "Ein Herz für Kinder" Hilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten.

Mehr Informationen zu "Ein Herz für Kinder" finden Sie unter https://www.ein-herz-fuer-kinder.de/ sowie in den sozialen Medien unter #EHFK.

Original-Content von: Ein Herz für Kinder, übermittelt durch news aktuell