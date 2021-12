Ein Herz für Kinder

Herzensgut: 27.618.170 Euro bei EIN HERZ FÜR KINDER 2021 für Kinder in Not

GOLDENES HERZ geht an Jutta Speidel

Pflegehelden erhalten von Olaf Scholz das EHRENHERZ

Berlin (ots)

Es war ein Abend der kleinen Helden, großen Helfer und starken Emotionen: Bei der großen TV-Gala EIN HERZ FÜR KINDER im ZDF kam am Samstagabend, 4. Dezember 2021, die einmalige Spendensumme von 27.618.170 Euro für Kinder in Not zusammen. Moderiert wurde Deutschlands größte TV-Spendenshow von Johannes B. Kerner. Auch in diesem Jahr fand die Produktion der Sendung aufgrund der Corona-Situation unter strengen Hygienemaßnahmen zum zweiten Mal in Folge ohne Studiopublikum statt, erreichte aber trotzdem die Herzen der Zuschauer.

Johannes B. Kerner: "Wenn viele Menschen kleine Unterschiede machen, ist es am Ende ein großer Unterschied. Danke Ihnen allen zuhause von Herzen für dieses außergewöhnliche Engagement, diese fantastische Summe entstehen zu lassen."

Jutta Speidel erhält für Horizont e.V. das GOLDENE HERZ

Große Überraschung für Jutta Speidel. Sie erhielt das GOLDENE HERZ für ihr ehrenamtliches Engagement mit ihrem Verein Horizont e.V., mit dem sie seit 25 Jahren wohnungslosen Müttern mit ihren Kindern ein Heim gibt. "Ich bin jetzt völlig platt", so Jutta Speidel herzlich berührt: "Vielen Dank. Das ist eine unendliche Ehre."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in ihrer Laudatio: "Nestwärme ist eines der schönsten Worte, das die deutsche Sprache zu bieten hat. Jedes Kind braucht dieses Gefühl für einen Start in ein glückliches Leben. Dank Ihrer Initiative konnten tausende junge Menschen in ein selbstbestimmtes Leben begleitet werden. Danke für Ihre Courage, für Ihre Hartnäckigkeit. Für Ihr unendlich großes Herz."

"Mein ganzer Respekt": Das EHRENHERZ geht an Pflegehelden

Das EHRENHERZ von EIN HERZ FÜR KINDER ging an drei Pflegehelden: Michaela König, Michael Adolph und Nicolette Bruns wurden stellvertretend für alle Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfleger in Deutschland ausgezeichnet. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz ehrte das große Engagement in seiner Laudatio: "Sie Drei stehen hier, weil Sie ein Herz für Kinder haben. Weil Sie einen Beruf erwählt haben, um für Kinder da zu sein. Sie stehen stellvertretend für eine ganze Berufsgruppe. Ich möchte mich bedanken für Ihr Engagement, für das aller 48.000 Menschen von Ihnen. Ihnen gebührt mein ganzer Respekt."

Bei 90 Prominenten standen die Leitungen der Spendentelefone nicht still

90 Prominente aus Gesellschaft, Sport, Politik, Show und Social Media nahmen während der TV-Gala die Spenden der Zuschauer entgegen und setzten sich mit ganzem Herzen für den guten Zweck ein.

In diesem Jahr waren mit an den Spendentelefonen Annemarie Carpendale, Cathy Hummels, Hannes Jaenicke, Anja und Gerit Kling, Uschi Glas, die 2019 mit dem GOLDENEN HERZ ausgezeichnet wurde, Hardy Krüger jr., das Heiko und Roman Lochmann, Anna Loos, Soulin Omar, Verona Pooth, Riccardo Simonetti, Álvaro Soler, Simone Thomalla, Dr. Johannes Wimmer, Katarina Witt, Laura und Jörg Wontorra sowie Sophia Thomalla, Alexander Zverev und viele weitere engagierte Prominente.

Durch das traditionelle "Spendenroulette" führte dieses Jahr Olaf Schubert, der mit Witz und Charme bei den Promis in der Sendung das Spenderherz öffnete. So forderte er Alexander Zverev zum Dosenwerfen auf. Der Tennis-Star zeigte, dass er nicht nur mit dem Schläger Ballgefühl hat und spendete insgesamt 20.000 Euro für den guten Zweck.

Spendenprojekte für Kinder: Kleine Kämpfer ganz groß

Zwei starke Kämpfer eröffneten die Gala: Wladimir Klitschko und der sechsjährige Noah zeigten, wie mit den Spenden Kindern geholfen werden kann. Ein Spender-Herz rettete sein Leben, mit Mut und Kraft boxte er sich in ein unbeschwertes Leben zurück. Auch der zwölfjährigen Leonie konnte bei ihrer Suche nach einem Stammzellenspender geholfen werden, heute ist sie gesund. Ihr großer Wunsch: "Auch andere Kinder sollen einen Spender finden!" Wie wichtig dieses Engagement ist, zeigte das Schicksal des neunjährigen Elias, der sich ein Zaubermittel gegen Blutkrebs wünscht, da bislang keine Therapie geholfen hat. Und trotzdem kämpft er weiter. Es war ein bewegender Moment für Elias als Nicos Santos ihn mit "You've Got A Friend In Me" am Klavier überraschte.

Fernsehmoderatorin Nazan Eckes nahm die Zuschauer mit auf eine ergreifende Reise nach Kolumbien. Hier leben viele traumatisierte Kinder mit ihren Familien in sehr ärmlichen Verhältnissen. "Die Kinder hier brauchen einen Ort, wo sie einfach nur Kind sein können, spielen können. Wayne Carpendale berührte mit seinem Spendenaufruf für Asente e.V. von Gründerin Christine Rottland für Kinder in Hungersnot in Kenia.

Die designieren Bundesminister Annalena Baerbock und Robert Habeck (Die Grünen) machen auf die sogenannten "Kohlenkinder" in Indien aufmerksam. Hier leiden und arbeiten sie unter ökologisch desaströsen Verhältnissen, sterben früh, weil der lebensbedrohliche Staub ihre Lungen zerstört. Annalena Baerbock: "Es zerreißt, im wahrsten Sinne des Wortes, einem das Herz, Kinderrechte sind Menschenrechte."

Musikalische Höhepunkte zauberten die Zuschauer in Spendenstimmung

Auch musikalisch brachte die TV-Gala die Zuschauer in weihnachtliche Spendenstimmung. So begeisterten die Tatort-Könige Axel Prahl und Jan Josef Liefers und Schlager-Legende Roland Kaiser mit dem John Lennon-Klassiker "Happy Xmas". Mit einem wahrhaft starken Auftritt, illuminiert von einem Meer aus Kerzen, bezauberte Sarah Connor mit ihrem Song "Stark" und sorgte für einen weiteren Show-Höhepunkt des Abends. Große Emotionen auch bei den EHFK-Allstars, als Giovanni Zarrella, Samuel Koch, Ronja Forcher, Rebecca Immanuel, Sascha Vollmer, Alec Völkel, Roman Lochmann, Heiko Lochmann, Patricia Kelly, Stefanie Hertel und Tochter Johanna gemeinsam "We are the World" sangen.

Besonders emotional wurde es auch bei dem Liveact von Maite Kelly, die selbst Geburtstag hatte, mit Chris de Burgh mit "I'm Falling in Love".

Aber nicht nur die großen, auch die kleinen Stars beeindruckten mit ihren Stimmen: Die zehnjährige Elena von "Das Supertalent" brachte mit dem Lied "Memory" aus dem Musical Cats das Publikum zum Staunen. Die elfjährige Isabelle lies die Herzen mit ihrem Lieblingslied "Heal the World" von Michael Jackson höherschlagen. Gina Alice Redlinger und Lang Lang am Flügel sorgten am Ende für den musikalischen und tänzerischen Abschluss der TV-Spenden-Gala.

#EHFK: Spendenshow in den sozialen Medien

Auf den Sozialen Medien und auf BILD.de konnten die Zuschauer unter #EHFK schon vor der TV-Gala dabei sein. Moderatorin Cathy Hummels rief in der "Backstage Show" gemeinsam mit Prominenten und Influencern zu Spenden auf, BILD LIVE-Moderatorin Kira Ortmann und Martin Gerstenberg berichteten direkt vom Roten Teppich in Berlin.

Über EIN HERZ FÜR KINDER

Seit 43 Jahren besteht die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Mit mehr als 385 Millionen Euro konnte der Verein seitdem helfen. Das Besondere: Jeder Cent der Spenden fließt direkt in Kinderhilfsprojekte - ohne Abzüge. Anfallende Personal- und Verwaltungskosten von "Ein Herz für Kinder" werden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer SE und durch Zinseinnahmen gedeckt.

Was 1978 auf Initiative von Axel Springer als Aktion für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland begann, wurde bald zu einer international aktiven Hilfsorganisation. Die BILD-Hilfsorganisation unterstützt unter anderem Kinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen sowie Familien in Form der sogenannten Einzelfallhilfe. Schwer kranken Kindern, die in ihrer Heimat nicht behandelt werden können, ermöglicht der Verein lebensrettende Operationen. Außerdem leistet "Ein Herz für Kinder" Hilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten.

Mehr Informationen zu EIN HERZ FÜR KINDER finden Sie unter www.ein-herz-fuer-kinder.de sowie in den sozialen Medien unter #EHFK.

