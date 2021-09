ProSieben

"Zervakis & Opdenhövel. Live."-Auftakt am Montag mit Wolfgang Kubicki, James Blunt und Familie Hildebrandt

Von Bad Neuenahr-Ahrweiler bis Afghanistan. Von Berlin bis Unterföhring. Das neue ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." startet am Montag, 13. September, ab 20:15 Uhr, live - unter anderem mit diesen Themen:

Afghanistan: "Zervakis & Opdenhövel. Live." blickt auf die Lage der Frauen in Afghanistan und spricht mit Einheimischen über die Situation im Land. Mehr Details in der Sendung.

Bundestagswahl: Zum Auftakt setzt #ZOL Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sowie Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil (SPD) mit Bürger:innen ins Taxi. Wie reagieren die Politiker auf die Fragen? Und können sie die potentiellen Wähler:innen im Auto überzeugen?

Hochwasserkatastrophe: Das Journal begleitet Familie Hildebrandt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, die bei der Hochwasserkatastrophe im Juli alles verloren hat, auf dem langen Weg zurück in ein "normales" Leben. Der erste Schritt: Die Einzimmer-Übergangswohnung für die dreiköpfige Familie. Im Studio behandeln Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel die Frage, was die Aufräumarbeiten und den Wiederaufbau so schwer machen.

Prominenter Besuch: Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel begrüßen Musiker James Blunt in ihrem neuen Studio. Der Sänger ist kurz vor einem großen Auftritt im Sommer an Covid-19 erkrankt. Die Moderator:innen unterhalten sich mit ihm über seine Erfahrung mit der Krankheit, Musik und Bier.

Das ist "Zervakis & Opdenhövel. Live."

So vielfältig wie das Leben. Das neue ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." beschäftigt sich jede Woche zwei Stunden, live, mit aktuellen, relevanten, bewegenden, informativen und unterhaltsamen Themen. Dabei stehen immer Menschen mit ihren Geschichten im Mittelpunkt. #ZOL trifft und begleitet Menschen. Es dokumentiert und erklärt Sachverhalte in kurzen und ausführlichen Beiträgen. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sprechen mit Betroffenen, Verantwortlichen, Expert:innen und Prominenten im neuen Studio. Und sie setzen sich live in #ZOL mit den Fragen und Meinungen der Zuschauer:innen auseinander, die über die ProSieben-App live mitmachen, mitvoten und mitkommentieren können. Produziert wird "Zervakis & Opdenhövel. Live." von Redseven Entertainment live aus Unterföhring.

#ZOL auf allen Kanälen

Digital dranbleiben: Über die Website www.zervakisundopdenhoevel.de, die ProSieben-App sowie die Journal-Accounts "zolprosieben" auf Facebook und Instagram bleiben die Zuschauer:innen vor, während und nach jeder Sendung auf dem Laufenden, erhalten exklusive Inhalte und Hintergrundinformationen zu Gästen und Themen von #ZOL.

Barrierefreier Info-Abend

Zusätzlich zu Live-Untertiteln (Teletext S. 149) bietet ProSieben für "Zervakis & Opdenhövel. Live." einen Online-Stream mit Gebärdensprache an. Mehr Infos dazu unter ProSieben.de/barrierefrei.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." - ab Montag, 13. September 2021, jede Woche, um 20:15 Uhr live auf ProSieben

Hashtag zum Journal: #ZOL

