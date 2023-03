Better Deutschland GmbH

Luxembourg Institute of Health setzt auf Better-Datenplattform zur Erforschung besserer Behandlungsmethoden bei Immunerkrankten

Luxemburg, Hamburg (ots)

Better hat eine digitale Lösung zur Sammlung und Analyse von Daten am Luxemburg Institute of Health (LIH) implementiert. Der Anbieter marktführender Open-Data-Plattformen für das Gesundheitswesen hilft so dem LIH, Therapieergebnisse besser vorherzusagen und die besten Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Das Forschungsprojekt ist zunächst auf Immunkrankheiten ausgelegt. Eine Erweiterung um seltene Erkrankungen und Krebserkrankungen ist geplant.

Ziel des Projekts ist es, pseudonymisierte Daten für Forschungszwecke in strukturierter Form in einem zentralen Speicher zur Verfügung zu stellen. Das LIH sammelt dazu Daten von Krankenhäusern und nutzt hierfür eine bestehende Benutzeroberfläche für die Dateneingabe durch Ärzt*innen. Danach werden die Daten auf die Better openEHR Repository übertragen. Die Installation und erste Schulungen sollen im ersten Quartal 2023 komplett abgeschlossen sein.

Das LIH wird die Better-Plattform zunächst vier Jahre lang nutzen, wobei eine längere Zusammenarbeit und ein schrittweiser Ausbau des Projekts geplant sind. In der zweiten Stufe des Projekts sind die Nutzung des Better-Portals, Verbesserungen bei der Dateneingabe und der Benutzeroberfläche, die Integration von Daten aus anderen klinischen Systemen, ein Dashboard für die Datenpräsentation sowie der Datenaustausch mit anderen Mitgliedern des HiGHmed-Konsortiums geplant. Die in Heidelberg ansässige Forschungsinitiative für mehr Interoperabilität will ein Netzwerk von Datenintegrationszentren aufbauen, um Gesundheitsdaten standortübergreifend nutzbar zu machen.

Björn Lehnhoff, Geschäftsführer der Better Deutschland GmbH, sagt: "Wir freuen uns, mit dem Luxembourg Institute of Health an diesem wichtigen Projekt zu arbeiten. Die Fähigkeit, Therapieergebnisse vorherzusagen und die besten Behandlungsoptionen zu finden, wird einen bedeutenden Einfluss auf die Behandlungsergebnisse haben. Wir sind überzeugt, dass unsere Plattform ein wertvolles Instrument zur Erreichung dieses Ziels sein wird und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Maximilian Fünfgeld, Chief Medical Information Officer am LIH, sagt: "Offene Datenstandards sind das Fundament, auf dem die Zukunft der medizinischen Forschung aufgebaut sein wird. Ohne sie riskieren wir, dass Informationen isoliert und fragmentiert vorliegen, was den Fortschritt behindert und Ressourcen verschwendet. Mit ihnen haben wir das Potenzial, neue medizinische Erkenntnisse zu gewinnen, die Ergebnisse für die Patient*innen zu verbessern und Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben. Deshalb haben wir im Luxembourg Institute of Health die strategische Entscheidung getroffen, openEHR und die Datenplattform von Better einzuführen."

Über das Luxembourg Institute of Health

Das Luxembourg Institute of Health (LIH) ist eine öffentliche biomedizinische Forschungseinrichtung, die sich auf die Präzisionsmedizin konzentriert und sich zum Ziel gesetzt hat, eine führende Referenz in Europa für die Umsetzung wissenschaftlicher Spitzenleistungen in bedeutsamen Nutzen für Patient*innen zu werden.

Das LIH stellt die Patient*innen in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten. Angetrieben von der kollektiven Verpflichtung, Wissen und Technologie zu nutzen - die aus der Forschung mit Patientendaten hervorgehen -, um direkten Einfluss auf die Gesundheit der Menschen zu nehmen. Seine engagierten Teams aus multidisziplinären Forscher*innen streben nach Exzellenz und generieren relevantes Wissen im Zusammenhang mit immunbezogenen Krankheiten und Krebserkrankungen.

Das Institut setzt auf Kooperationen, bahnbrechende Technologien und Prozessinnovationen als einzigartige Möglichkeiten zur Verbesserung der Anwendung von Diagnostika und Therapeutika mit dem langfristigen Ziel, Krankheiten zu verhindern. Das LIH ist Partner im HiGHmed-Konsortium, einem europäischen Forschungsprojekt, das darauf abzielt, Informationstechnologien und maschinelles Lernen zu nutzen, um medizinische Ergebnisse zu verbessern.

Über Better

Better ist der führende Anbieter von Open-Data-Plattformen zum Speichern, Verwalten, Abfragen, Abrufen und Austauschen strukturierter elektronischer Gesundheitsdaten, sowie von Better Meds, einer Lösung für die elektronische Verschreibung und Verwaltung von Medikamenten.

Das internationale Unternehmen konzentriert sich darauf, die Arbeit von Gesundheits- und Pflegeteams zu vereinfachen, setzt sich für lebenslange Daten ein und strebt an, dass alle Gesundheitsdaten herstellerunabhängig und leicht zugänglich sind.

Better gibt Organisationen die Kontrolle über ihre Daten, Arbeitsabläufe und Transformationspläne, um die Patientenversorgung zu verbessern. Mit seiner Open-Data-Plattform harmonisiert das Unternehmen schon heute mehr als 30 Millionen Patienten-daten in mehr als 500 Krankenhäusern weltweit in 16 Ländern. Dazu zählen auch acht deutsche Universitätskliniken. Seit 2021 ist der Open-Data-Spezialist in Deutschland mit der in Hamburg ansässigen Better Deutschland GmbH unter der Leitung von Björn Lehnhoff vertreten.

