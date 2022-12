Eichingerbauer Hotel

Neujahrsvorsätze einmal anders: Sich verwöhnen lassen und Gaumenfreuden genießen

Mondsee (ots)

Frei nach dem Motto: Mir geht es GUT im Hotel GUT Eichingerbauer. Wer hier Urlaub macht, im zauberhaften Mondseeland im Salzkammergut, erlebt die schönste Form von ZU"FRIEDEN"HEIT!

Neujahrsvorsätze sind so eine Sache. Man nimmt sich einiges vor für das neue Jahr und dann klappt es mit der Umsetzung nicht ganz, da man zu streng mit sich ins Gericht geht. Was wäre aber, wenn man sich einfach schöne Dinge vornimmt, wie z. B. sich kulinarisch verwöhnen lassen - mal nur auf das eigene Wohlbefinden achten und den Tag relaxt auf sich zukommen lässt. Das wären doch Vorsätze, die etwas leichter umzusetzen sind. Verteilen sie täglich ein Lächeln, wir versprechen es Ihnen, das kommt bestimmt zurück.

Im Hotel GUT Eichingerbauer ****superior in Mondsee - im wunderschönen Salzkammergut - starten Sie das Jahr 2023 mit einem Verwöhn Paket für Körper, Geist und Seele, das wenig Wünsche offen lässt. Das Hotel gehört zu den Top-Wellnessadressen im Salzkammergut und Ihre Entspannung, Ihre Erholung als auch Ihr Genuss stehen hier an oberster Stelle.

Das Kulinarium

Schon Sokrates wusste, dass Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhält. Deshalb wird im Hotel GUT Eichingerbauer ****superior besonders auf Ihr leibliches Wohl geschaut. Ganz selbstverständlich wird in der Küche überwiegend mit regionalen und saisonalen Produkte von den Bauern aus dem Salzkammergut und dem Salzburger Land gekocht. Die Wildspezialitäten stammen aus der hauseigenen kontrollierten Jagd, ebenso stammen die Süßwasserfische aus den umliegenden Gewässern. Und die daraus phantasievoll zusammengestellten Menüs können sich sehen und natürlich genussvoll verspeisen lassen.

Der Wellnessbereich

Relaxen Sie in der Saunalandschaft, genießen Sie die herrliche Dampfgrotte, lassen Sie sich in der Infrarotkabine zum Träumen verleiten und gönnen Sie sich eine Ruhepause auf den Indoor-Whirlliegen! Ein ganzjährig beheizter Außenpool mit einer Wassertemperatur im Sommer von 27 Grad & im Winter von wohlig-warmen 33 Grad Celsius steht Ihnen hier genauso zur Verfügung, wie die schön gestaltete Vital-Bar.

Der Beauty Himmel für innere und äußere Schönheit

Mit Kosmetikanwendungen für Körper, Gesicht, Hände und Füße, mit SPA Ritualen für Verliebte, wohltuenden Massagen und durch die Verwendung hochqualitativer Produkte tauchen Sie in eine Welt der Düfte und der Geborgenheit ein.

Ganzkörperbehandlungen, klassische Massagen und Spezialmassagen tun nicht nur dem Körper gut, sondern auch der Seele. So tragen beispielsweise anspruchsvolle und hoch effiziente Reviderm Behandlungen dazu bei, dass Ihre Haut deutlich jünger und attraktiver wirkt. Einen ähnlich positiven Effekt haben die Gesichtsbehandlungen mit exklusiven Maria Galland Produkten.

Natürlich kommen auch die Herren der Schöpfung auf ihre Kosten. Im Bereich "Reine Männersache" stehen großartige Angebote bereit.

Der Wohnkomfort

Geruhsame Stunden mit sehr viel Kuschelkomfort finden Sie in den geschmackvollen Zimmern und in den großzügigen Themensuiten. Von der Panorama-Suite, der Turmsuite, über die Romantik-Suite bis hin zur Wellness-Suite oder der Kaminsuite - im Hotel GUT Eichingerbauer ****superior haben Sie eine schöne Auswahl an Möglichkeiten, dem Urlaub eine gewisse Note zu verleihen.

Kennenlerntage vom 05.- 17.02.2023

3 Nächtigungen in der gebuchten Kategorie

Vitales Buffet am Morgen, Betreuung durch Frühstückskoch

4-Gang-Genießermenü am Abend

Eichingerbauer Wohlfühlpaket

Zum Preis von Euro 850,00,- pro Person für 3 Übernachtungen z. B. im DZ Landhaus oder Euro 984,- pro Person für 3 Übernachtungen in der Suite Landhaus

Weitere Informationen unter: https://www.eichingerbauer.at

