Nachdem sämtliche Corona-Beschränkungen für die Einreise und das Leben auf Island aufgehoben sind, bietet Iceland ProCruises ab sofort für die zehntägigen Island-Kreuzfahrten an Bord der OCEAN DIAMOND Einzelkabinen ohne Aufpreis an. Die größte Vulkaninsel der Welt zählt in diesem Jahr zu den stark nachgefragten Reisezielen. Bei neun angelaufenen Häfen und Exkursionen mit den bordeigenen Zodiacs ermöglicht Iceland ProCruises bei den Umrundungen Islands einen deutlich intensiveren Eindruck als vergleichbare Kreuzfahrten. Dazu kommt eine enorme Bandbreite an Landausflügen: Per Bus, als Wanderung zu Vulkanen oder zu einem gemeinsamen Restaurantbesuch mit dem Kapitän.

Bei den Seereisen mit der nur 210 Gäste fassenden OCEAN DIAMOND bringt der Hamburger Veranstalter gezielt Isländische Lebensart an Bord. Angefangen von landestypischen Speisen mit viel frischem Fisch über landeskundliche Vorträge und isländischer Reiseleitung bis zu eigenen Mitarbeitern in den Häfen. Bei allen Landausflügen wird stets auch deutsch gesprochen. Die Island-Umrundungen ab und bis Reykjavik finden noch bis Ende Juli 2022 statt.

Zehntägige Island-Umrundung an Bord der OCEAN DIAMOND: Ab 3.090 Euro in der Doppelkabine zur Alleinnutzung und voller Verpflegung an Bord.

Weitere Informationen: www.icelandprocruises.de

Iceland ProCruises ist ein Tochterunternehmen der Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten. Mit dem wendigen Schiff OCEAN DIAMOND (210 Gäste) werden regelmäßige Island-Umrundungen mit vielen Häfen und Expeditionscharakter angeboten. Ab 2022 übernimmt die SEAVENTURE (164 Gäste) zwei Seereisen nach Grönland. Ein isländisches Expeditionsteam macht die Passagiere mit der Kultur und Natur der Inseln vertraut. Beide Schiffe werden mit emissionsarmem Marinedieselöl (0,1% Schwefelgehalt) angetrieben.

