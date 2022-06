DEDO Media GmbH

Dennis Dominguez: Wie Kanzleien ihre offenen Stellen zeitnah mit Fachkräften besetzen

Berlin

Dennis Dominguez ist der Geschäftsführer der DEDO Media GmbH. Als Experte für Mitarbeitergewinnung unterstützt er Kanzleien dabei, qualifizierte Fachkräfte einzustellen, die zu ihnen passen. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht und welche Resultate er seinen Kunden liefert.

Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien leisten eine wichtige Arbeit und möchten daher möglichst viele Menschen mit ihrer Expertise unterstützen. Ihr Ziel ist es, ihr Team durchgehend um kompetente Mitarbeiter zu erweitern und auf diese Weise mehr Klienten zu betreuen. Dieser Wunschvorstellung steht jedoch der anhaltende Fachkräftemangel entgegen. Demnach erhalten unzählige Kanzleien trotz ihrer Bemühungen kaum Bewerbungen. Die Folge: Sie werden dem hohen Bedarf an ihrer Dienstleistung nicht gerecht und müssen Anfragen ablehnen, was auf Dauer zu empfindlichen finanziellen Verlusten führt. "Diese festgefahrene Situation führt bei vielen Steuerberatern und Rechtsanwälten zu Frust und Verunsicherung. Deshalb halten sie schlicht an ihrer bisherigen Vorgehensweise fest und geben sich mit ihrer Lage zufrieden, statt sich um Alternativen zu bemühen", erklärt Dennis Dominguez, Geschäftsführer der DEDO Media GmbH.

"Herkömmliche Methoden der Mitarbeitergewinnung wie Zeitungsannoncen oder Anzeigen auf Jobportalen führen heutzutage nur noch selten zum Erfolg. Um passende Fachkräfte einzustellen, sind moderne Maßnahmen notwendig - wir bieten den Kanzleien ein innovatives und zugleich ganzheitliches Konzept, mit dem sie ihre offenen Stellen innerhalb kurzer Zeit besetzen", führt der Recruiting-Experte weiter aus. Dennis Dominguez ist bereits seit vielen Jahren in der Personalgewinnung tätig. Mit seiner Agentur DEDO Media GmbH unterstützte er bereits hunderte Kanzleien dabei, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen und von ihrer Zielgruppe gesehen zu werden. Dem Fachkräftemangel wirkt er dabei mithilfe von digitalen Methoden und neuartigen Strategien entgegen.

Digitale Mitarbeitergewinnung: wie Dennis Dominguez Kanzleien unterstützt

"Klassische Methoden der Mitarbeitergewinnung sind größtenteils nicht planbar. Zudem sprechen sie fast ausschließlich Menschen an, die sich aktiv auf Jobsuche befinden", erklärt Dennis Dominguez. Aus diesem Grund setzen die Experten der DEDO Media GmbH auf innovative Personalkampagnen und digitale Methoden wie Werbeanzeigen auf Social Media. Dadurch erreichen sie systematisch auch passiv Suchende aus der Region ihrer Kunden.

Um die offenen Stellen der Kanzleien zu besetzen, führt das Team rund um Dennis Dominguez zunächst eine umfassende Personalbedarfsanalyse durch. Dabei legen die Experten in Abstimmung mit ihren Kunden detaillierte Stellenanforderungen fest. Im nächsten Schritt folgen passgenaue Personalkampagnen, die die Kanzleien als attraktiven Arbeitgeber positionieren und sie für die gesuchten Fachkräfte sichtbar machen. "Abschließend qualifizieren wir die Bewerber für unsere Kunden vor und vermitteln passende Kandidaten", so der Recruiting-Experte.

Diese Ergebnisse können Kanzleien von der DEDO Media GmbH erwarten

"Unser Ziel ist es, die offenen Stellen der Kanzleien schnellstmöglich zu besetzen - was uns grundsätzlich auch gelingt. Ergänzend hierzu möchten wir unsere Kunden langfristig als attraktiven Arbeitgeber positionieren, um ihnen die Mitarbeitergewinnung auch in Zukunft zu vereinfachen", verrät Dennis Dominguez. So zeigen die bisherigen Resultate der DEDO Media GmbH, dass Kanzleien mithilfe ihrer Strategien planbar und nachhaltig qualifizierte Fachkräfte einstellen können.

Im Schnitt erreichen Steuerberater und Rechtsanwälte durch die Zusammenarbeit mit dem Recruiting-Experten bis zu 70 Prozent mehr Kandidaten als bei klassischen Stellenportalen. Dennis Dominguez konnte damit die offenen Stellen von mehr als 500 Kanzleien besetzen. Zudem generierte er für seine Kunden bereits über 5.000 Bewerbungsgespräche mit Bewerbern, die die vorher festgelegten Kriterien vollends erfüllten.

Sie möchten Ihre Kanzlei um passende Fachkräfte erweitern und sowohl lang- als auch kurzfristig zu einem attraktiven Arbeitgeber aufsteigen? Melden Sie sich bei Dennis Dominguez und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!

