Plansecur begrüßt Vorstoß der Bundesregierung bei privater Altersvorsorge

Heiko Hauser: "Der Schritt kommt spät, aber besser spät als nie. Allerdings sollte niemand auf die neue Gesetzeslage warten, sondern heute schon für sich handeln."

"Die vom Bundesfinanzministerium vorgeschlagenen Eckpunkte einer Reform der privaten Altersvorsorge ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagt Heiko Hauser, Geschäftsführer der konzernunabhängigen Finanzberatungsgruppe Plansecur. Er lobt: "Damit stellt sich die Bundesregierung endlich den Herausforderungen des demografischen Wandels auf einem Gebiet, das für Millionen von Menschen von höchster Bedeutung ist. Der Schritt kommt spät, aber besser spät als nie."

Plansecur hatte erst in diesem Frühjahr aufgrund einer aktuellen Statista-Prognose dazu geraten, die persönliche Altersvorsorge der weiterhin steigenden Lebenserwartung anzupassen, um vor Altersarmut geschützt zu sein. Laut Prognose erhöht sich die Lebenserwartung in den nächsten 50 Jahren um weitere fünf Jahre. Demnach soll sie im Jahr 2070 durchschnittlich bei 88,2 Jahren (Frauen) bzw. 84,6 Jahren (Männer) liegen

Der Lebensstandard im Alter ist ohne ergänzende private Altersvorsorge nicht zu halten

Derzeit Erwerbstätige sollten allerdings nicht auf Ergebnisse aus dem jüngsten Vorstoß des Bundesfinanzministeriums warten, rät Plansecur. "Wer heute im Berufsleben steht, sollte so früh wie möglich im Leben beginnen, privat vorzusorgen", mahnt Volker Britt, Leiter Finanzplanung & Produktmanagement bei Plansecur. Er begründet: "Der größte Hebel beim Sparen ist der Zeitfaktor." Als für viele Menschen bestes Mittel gegen Altersarmut hat sich nach Einschätzung des Finanzexperten eine private Rentenversicherung mit Fondsbeimischungen und einem Aktienfondssparplan erwiesen. In beiden Fällen legt man jeden Monat einen festen Betrag an, der in die Versicherung bzw. den Fonds einfließt.

Volker Britt erklärt die Hintergründe: "Genau diese Finanzprodukte, die die beste Ergänzung zur staatlichen Rente darstellen, hat die Politik bislang ignoriert. Sie wurden den sogenannten Kapitalanlageprodukten in der dritten Schicht zugeordnet und in der Ansparphase nicht gefördert, weder durch Steuerabzüge noch durch staatliche Zulage. Die Begründung lautete stets, dass diese Finanzprodukte die eingezahlten Beträge nicht zu 100 Prozent garantieren und teilweise auch keine Verrentung vorgesehen sei. Jetzt scheint der Staat endlich zur Einsicht zu kommen und zu verstehen, dass etwas geringere Garantien und dafür höhere Renditen Hand in Hand gehen."

Dynamisierung entscheidet über Erfolg

Entscheidend für den Erfolg der auf Jahrzehnte angelegten Rentenreform ist nach Einschätzung des Finanzexperten die Dynamisierung bei der staatlichen Förderung. So ist zum Beispiel der für die sogenannte Riester-Rente seit 2008 starre Höchstbetrag von 2.100 Euro pro Jahr als steuerlicher Sonderausgabeabzug viel zu gering, bemängelt Volker Britt. Der Förderrahmen muss jährlich angepasst werden, damit beim Eintritt ins Rentenalter ein Betrag übrigbleibt, der zu diesem Zeitpunkt für eine finanzielle Absicherung im Alter reicht.

Heiko Hauser: "Wichtiges Signal aller demokratischen Parteien"

"Es ist höchste Zeit, eine auf Jahrzehnte hinweg tragfähige Reform für die Altersvorsorge zu schaffen", appelliert Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser an die Politik. Er erklärt: "Die Herausforderung liegt darin, ein dem demografischen Wandel angepasstes Rentensystem zu etablieren, das weit über die aktuelle Bundesregierung hinaus Wirkung zeigt. Hierzu ist eine parteiübergreifende Zusammenarbeit nötig. Es wäre ein wichtiges Signal aller demokratischen Parteien, dass sie gemeinsam in der Lage sind, ein für die meisten in Deutschland lebenden Menschen existenziell wichtiges Thema anzupacken und auf einen stabilen Weg zu bringen."

