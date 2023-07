Plansecur KG

Plansecur setzt auf hybride Beratung: Mensch und Technologie

Wolfgang Stolz: "Unser Verständnis von Beratungsqualität geht weit über Algorithmen hinaus."

"Algorithmen und Robo-Adviser sind Trendthemen, aber wir setzen auf eine Kombination aus persönlicher Finanzberatung durch einen Menschen aus Fleisch und Blut mit viel Erfahrung und Empathie einerseits und den Annehmlichkeiten der Digitalisierung andererseits", erklärt Wolfgang Stolz, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Finanzberatungsgruppe Plansecur, das hybride Beratungskonzept seines Unternehmens. "Von dieser Berater-zentrierten Digitalstrategie profitieren Kundschaft und Beraterschaft gleichermaßen", ergänzt Thorsten Auth, Leiter Vertriebsservice bei Plansecur.

Das Unternehmen nennt zahlreiche Beispiele für die hybride Beratung. So können beim Erstgespräch beide Seiten festlegen, ob die Dokumentation auf Papier oder digital erfolgen soll. "Jeder Kunde kann frei entscheiden, ob er Papierdokumente im Ordner oder eine papierlose Dokumentation wünscht, weil wir beides anbieten, erklärt Wolfgang Stolz. Er fügt hinzu: "Ungeachtet dessen kann die Beratung bei einem persönlichen Zusammentreffen oder über Videocalls erfolgen."

"Wenn der Kunde wünscht, kann er jederzeit über ein Kundenportal eine Übersicht über seinen Finanzstatus erhalten und mit seinem Berater in Kontakt treten", sagt Thorsten Auth. Er gibt ein Beispiel: "Der Kunde trägt sein neues Monatsgehalt ein, sobald es dabei eine Veränderung gibt, und der Berater wird automatisch benachrichtigt. Er meldet sich beim Kunden, aktualisiert den Finanzstatus und bietet eine Beratung an, soweit gewünscht. Viele Menschen wissen die Sicherheit eines persönlichen Beraters, der sich kümmert und meldet, wenn etwas zu tun ist, zu schätzen, ohne sich ständig mit finanziellen Angelegenheiten befassen zu müssen. Das ist einer der Unterschiede zu reinen Digitalangeboten."

Einschätzung der Gesamtsituation ist wichtig

Noch entscheidender ist nach Einschätzung von Wolfgang Stolz die Beurteilung der finanziellen Gesamtsituation der Kundschaft durch einen persönlichen Berater, der wiederum auf ein professionelles Team zurückgreifen kann. Bei Standardvorgängen wie etwa einer Kfz-Versicherung sei der Online-Abschluss ein Leichtes. Aber bei komplexen Vorgängen gehe es häufig darum, Zusammenhänge aufzudecken. Er gibt ein Beispiel: "Bei einem Immobilienkauf zur Altersvorsorge liegen die Tücken oft im Detail. Das Darlehen läuft bis 65, die Berufsunfähigkeitsversicherung aber vielleicht nur bis 60. Diese Lücke fällt nur auf, wenn man auf alle Aspekte schaut. Sie zu übersehen, kann gravierende Folgen haben. Möglicherweise fehlt sogar ein Todesfallschutz, so dass die finanziellen Auswirkungen für eine ganze Familie im schlimmsten Fall fatal wären. Deshalb setzen wir grundsätzlich auf eine ganzheitliche Finanzberatung, die durch Digitaltechnik bestmöglich unterstützt, aber nicht durch sie ersetzt wird. Unser Verständnis von Beratungsqualität geht weit über einen Algorithmus hinaus."

So versteht Plansecur das Kundenportal als einen zeitgemäßen Kommunikationskanal zwischen Kunden und Beratern. Es bietet umfangreiche Funktionen, von der Vertrags- und Depotübersicht bis zum sicheren Nachrichten- und Dokumentenaustausch. "Bei der Digitalisierung steht für uns stets die Vereinfachung für den Kunden im Vordergrund", sagt Thorsten Auth. So kann der Kunde beispielsweise Dokumente mit der Smartphone-Kamera abfotografieren und über das Portal an seinen Berater senden, damit dieser alles Notwendige veranlasst. Bereits erfasste Daten und Dokumente müssen die Kunden nicht selbst ins neue Portal eingeben; sie erscheinen automatisch beim ersten Login. "Das hilft Kunden und Beratern gleichermaßen, noch besser in Kontakt zu bleiben", verdeutlicht Thorsten Auth.

Open Finance im Blick

Neben dem Portal als Schnittstelle zum Kunden verfügen die Plansecur-Berater über ein eigenes internes Portal mit deutlich erweiterter Funktionalität. "Das Beraterportal ist im Grunde wie ein Motorenraum, in dem analysiert und kalkuliert wird", sagt Thorsten Auth. Das Spektrum reicht von der Bedarfsanalyse über Berechnungen für alle Vorsorgethemen bis hin zur digital gestützten Investmentberatung. Die Ergebnisse werden mit dem Kunden besprochen.

Künftig plant Plansecur die Erweiterung seiner Digitalplattform in Richtung Open Finance. Dies umfasst mit Zustimmung der Kundschaft den Austausch etwa von Depot- oder Versicherungsdaten. "Wir verfolgen alle diesbezüglichen Bestrebungen sehr genau, um unser Angebot entsprechend anzupassen. Das gilt analog auch für den Versicherungssektor, auf dem es derzeit noch keine Branchenstandards gibt." Durch den übergreifenden Datenaustausch soll die Zusammenarbeit für Kunden und Berater gleichermaßen weiter vereinfacht werden.

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten.

