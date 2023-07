Plansecur KG

Plansecur: EU-Aussichten sind eher verhalten

Heiko Hauser: "Die Weltwirtschaft wächst beinahe doppelt so stark wie Europa."

Kassel (ots)

Der nach der Corona-Zwangspause erwartete wirtschaftliche Aufschwung bleibt in der Europäischen Union aus. Dies geht aus dem aktuellen Kapitalmarktbericht der konzernunabhängigen Finanzberatungsgesellschaft Plansecur hervor. Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser erklärt unter Hinweis auf jüngste Wachstumsprognosen der EU-Kommission: "Die Weltwirtschaft wächst beinahe doppelt so stark wie Europa." Für die globale Wirtschaft wird für das laufende Jahr ein Wachstum von 2,1 und für die Euro-Zone von 1,1 Prozent erwartet.

Zudem erweist sich die Inflationsrate im Euro-Raum mit aktuell 6,1 Prozent als hartnäckig, steht im jüngsten Kapitalmarktbericht von Plansecur. Zwar hat die Europäische Zentralbank im Kampf gegen die Inflation die Zinsen höher gesetzt, aber die Zinserhöhungen stellen zugleich eine Belastung für die Wirtschaft dar, so dass das Risiko einer Rezession in der zweiten Jahreshälfte bestehen bleibt, heißt es weiter.

Die aufwärts gerichtete Entwicklung an den Aktienmärkten ist laut Bericht vorrangig dem Hype um Künstliche Intelligenz (KI) zu verdanken. Als Kurstreiber werden die Technologiekonzerne Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Alphabet, Meta und Nvidia genannt. Zusammen machen die sieben Tech-Titel ein Viertel des gesamten nach Marktkapitalisierung gewichteten Indexwertes S&P 500 aus, heißt es im Finanzreport von Plansecur. Doch die KI-Blase könnte schon bald einer Ernüchterung weichen, schreiben die Verfasser.

"Chancen und Risiken liegen wie so oft nahe beieinander", sagt Heiko Hauser. Er erläutert: "Während der Corona-Zeit sind viele vor allem auch junge Menschen in Deutschland in den Aktienmarkt eingestiegen. Im ersten Pandemiejahr 2020 haben rund fünf Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland erstmals in Aktien oder Aktienfonds investiert. In das Jahr 2023 ist Deutschland nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts mit rund 12,9 Millionen Aktionären gegangen, wenn man Investitionen in Aktienfonds und ETFs dazuzählt." Der Plansecur-Geschäftsführer begrüßt die Aktienkultur und warnt zugleich: "Vor allem junge Menschen sollten nicht zu selbstsicher sein, dass man an der Börse stets den richtigen Riecher hat. Eine Finanzplanung, die wesentliche Risiken abdeckt und zugleich für einen finanziell abgesicherten Lebensabend reicht, muss weit mehr Komponenten als ein Aktiendepot umfassen."

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung

