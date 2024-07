Lieken GmbH

Be your own star! Mit dem ultimativen Song-Generator von GOLDEN TOAST den ganz persönlichen Sandwich-Sommerhit kreieren

Lutherstadt Wittenberg (ots)

Der "GOLDEN TOAST Song" von Alexander Marcus, der aktuell überall zu hören ist, ist nur der Auftakt: Die Love Brand mit der goldenen Sonne bietet allen Fans jetzt die einzigartige Möglichkeit, sich selbst als Songwriter zu verwirklichen! Mithilfe des eigenen Song-Generators der Kultmarke kann jeder seinen ganz persönlichen Sandwich-Sommerhit kreieren - und das ganz einfach, indem man seine Lieblingszutaten angibt. Es bedarf keiner besonderen Kenntnisse und binnen Sekunden liefert die künstliche Intelligenz nicht nur einen coolen Text, sondern vertont den Song auch sofort mit der Stimme des Electrolore-Stars.

Für GOLDEN TOAST verwandelt Alexander Marcus die Sandwich-Toasts mit krosser Kruste in sommerliche Must-Haves für kommende Grillpartys oder Picknicks - sein Hit beweist echtes Ohrwurm-Potenzial. Wer von den ansteckenden Klängen mit dem melodischen "Na-na-na-na-na-na" nicht genug bekommt, darf sich freuen: Er wählt im Song-Generator ganz einfach seine ganz persönlichen Lieblingszutaten aus - und gibt der eigenen Kreation einen Namen. Ob "Jonas Jam-Toast" oder "Lenas Gurkentoast", ob herzhaft belegt mit Schinken und Käse oder süß mit Marmelade: Alexander Marcus performt, was der Toast-Fan vorgibt. Der kann seine originellen Song-Kreationen dann über die sozialen Medien mit Freunden teilen. Verfügbar ist der Song-Generator über die GOLDEN TOAST Website, darüber hinaus führt ein QR-Code am Supermarktregal hin.

