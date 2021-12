Lieken GmbH

LIEKEN sammelt 230.000 Euro Spenden und rundet auf

Am 4. Dezember 2021 strahlt das ZDF live die ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" aus. Zur Unterstützung der Hilfsorganisation hat Lieken den Sommer über Spenden in Höhe von 230.000 Euro gesammelt - und diese Summe rundet die Großbäckerei, die die beiden Marken GOLDEN TOAST und LIEKEN URKORN unter ihrem Dach vereint, auf 250.000 Euro auf. Eine stattliche Summe!

Die weltweit aktive Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" konnte seit ihrer Gründung im Jahr 1978 rund 385 Millionen Spendengelder für Kinder und Familien in Not sammeln. Bereits seit 2001 findet die Gala, die in diesem Jahr von Johannes B. Kerner moderiert wird, live im deutschen Fernsehen statt. Lieken wird dort die Spendensumme von insgesamt 250.000 Euro an die Hilfsorganisation verkünden. "Wir sind hocherfreut, dass unsere Spendensammlung so erfolgreich war," sagt Christian Hörger, CEO der Lieken GmbH. Von Juni bis Mitte September hat die Großbäckerei aus dem Verkauf eines jeden Lieken Urkorn Brotes einen Cent für Kinder und Jugendliche zurückgelegt. Stolze 230.000 Euro kamen so im Laufe der Monate zusammen. Diesen Betrag hat das Unternehmen noch einmal um 20.000 Euro auf insgesamt 250.000 Euro aufgestockt. "Es ist uns eine Freude, mit unserer 1 Cent-Aktion für Lieken Urkorn einen solchen Beitrag leisten zu können", so Hörger. "Der Dank gilt auch unseren Kunden, die mit ihrer Entscheidung für ein Lieken Urkorn Produkt die Spendensammlung unterstützt haben." Mit der Spende kann "Ein Herz für Kinder" beispielsweise Schulen mit Lernmaterialien ausstatten, Forschungsprojekte finanzieren oder unter Armut leidenden Familien unter anderem mit Weihnachtspaketen helfen.

