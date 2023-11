Ford-Werke GmbH

Ford Tourneo Connect wird mit dem Goldenen Lenkrad ausgezeichnet

Köln (ots)

"Bestes Auto bis 40.000 Euro": Neuer Ford Tourneo Connect erhält das Goldene Lenkrad

Der Tourneo Connect überzeugt Leser und Expertenjury aus Rennfahrern, Autoexperten und Journalisten mit großzügigem Platzangebot und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Goldenes Lenkrad zeichnet beste Neuheiten auf dem Markt aus und zählt zu den renommiertesten Automobilpreisen in Europa

Der Ford Tourneo Connect* sichert sich den begehrten Automobilpreis Goldenes Lenkrad 2023. Leser des Fachmagazins AUTO BILD und der Zeitung Bild am Sonntag wählten das vielseitige Kompakt-Fahrzeug als einen der drei Finalisten in der Kategorie Familienauto. Bei Testfahrten am Lausitzring konnte sich die Fachjury von dem Platzangebot und flexiblen Innenraum des Tourneo Connect überzeugen.

"Vielseitigkeit zum fairen Preis. In Zeiten wo nicht nur Fahrzeuge immer teurer werden ist der Ford Tourneo Connect dank seiner Vielseitigkeit ein idealer Begleiter. Die Basis beginnt unter 30.000 Euro und als praktisches Familienauto bietet der Tourneo bis zu sieben Personen Platz. Der Familien-Van fürs Familien-Budget sichert sich damit den Redaktionspreis". Mit diesen Worten überreichte der Geschäftsführende Redakteur der AUTO BILD, Maximilian Bitter das Goldene Lenkrad an Christian Weingärtner, Geschäftsführender Direktor für Ford Deutschland, Österreich und die Schweiz.

"Der Ford Tourneo Connect hat bewiesen, dass er das ideale Familienauto mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Wir freuen uns, dass die Leser von AUTO BILD und BILD am SONNTAG, die Jury und die Redaktion das genauso sehen", sagte Christian Weingärtner bei der feierlichen Preisverleihung des "Goldenen Lenkrads 2023" im Axel Springer Haus in Berlin.

Bei der diesjährigen Auflage des Goldenen Lenkrads, das die besten Automobilneuheiten der vergangenen zwölf Monate auszeichnet, konnten die Leser aus 57 Modellen ihre Favoriten wählen. Insgesamt wurden zwölf Goldene Lenkräder vergeben.

Die Leser von AUTO BILD und Bild am Sonntag wählten den Tourneo Connect aus sieben Fahrzeugkategorien als einen der drei Finalisten der Kategorie Familienauto. Damit qualifizierte sich der vielseitige Kompaktwagen für den Praxistest am Lausitzring. Bei der Bewertung der einzelnen neuen Modelle legten die Tester verschiedene Kriterien zugrunde, etwa Fahrverhalten, Platzangebot und Preis-Leistung.

Der Ford Tourneo Connect ist so vielseitig wie die Anforderungen der Kunden. Geräumig genug für die berufliche Nutzung, aber agil genug für urbane Straßen. Flexibel genug für die ganze Familie, die auch ein dynamisches Styling ein umfassend digitales Fahrerlebnis von einem Auto erwarten. Viel Platz für alles und jeden, sowohl der 5- als auch der 7-Sitzer ist mit langem oder kurzem Radstand und einem ausgesprochen flexiblem Innenraum erhältlich. Die Sitze der 2. Sitzreihe können umgeklappt, nach vorne gekippt oder ganz entfernt werden. Für noch mehr Flexibilität lässt sich der vordere Beifahrersitz für besonders lange Lasten flach zusammenklappen. Der Tourneo Connect, verfügbar in den Serien Active, Sport, Titanium und Trend, ist der überall dort zu Hause, wo man ihn benötigt. Der Kunde hat die Wahl zwischen EcoBoost-Benzinmotor oder EcoBlue-Dieselmotor sowie 6-Gang-Schaltgetriebe mit Frontantrieb oder optional erhältlich mit Allradantrieb.

Bilder und weiteres Pressematerial des neuen Ford Tourneo Connect stehen über diesen Link zur Verfügung: Ford Tourneo Connect

*WLTP-Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Tourneo Connect in l/100 km (kombiniert)1: 7,0 - 4,8; CO2-Emissionen (kombiniert): 160 - 126 g/km.

*WLTP-Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Grand Tourneo Connect in l/100 km (kombiniert)1: 7,1 - 4,9; CO2-Emissionen (kombiniert): 162 - 128 g/km.

1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Bitte beachten Sie, dass für CO2- Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist.

