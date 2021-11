fatchd GmbH

Amor lässt grüßen: Neuer Video Dating Service hilft Nutzern ihre Freunde zu verkuppeln

Hamburg (ots)

Wer kennt es nicht: Man hat zwei Freunde, die wahnsinnig gut zueinander passen würden, doch sie werden sich wahrscheinlich niemals begegnen. Durch Corona wurde es noch komplizierter Menschen zu verkuppeln, denn sie lassen sich derzeit echt ungern auf Blind Dates ein. Ein neuer Dating Service hilft Verkupplern nun, ihre Mission trotzdem zu erfüllen. Mit get.fatchd kann jeder zwei seiner Freunde unkompliziert und schnell zu einem dreiminütigen Video Speed Date verabreden, ohne Download, ohne Registrierung. Alles was benötigt wird sind die Vor- oder Spitznamen der beiden Liebeswilligen, eine Ahnung, wann beide in den nächsten 24 Stunden drei Minuten Zeit haben und die Möglichkeit ihnen den Link zu ihrem Video Date zu schicken.

Profi-Verkuppler mit eigener Website oder Blog können get.fatchd sogar via iFrame auf ihrer eigenen Website einbinden.

Für Verkuppler: Hier geht's zu get.fatchd: get.fatchd.com

Bildmaterial: https://t1p.de/w2hk

Die Website get.fatchd ist ein erster Service von fatchd, einem neuen Hamburger Dating Unternehmen, das es sich auf die Fahne geschrieben hat den frustrierenden Online Dating Markt zu revolutionieren. Das Kernangebot von fatchd, die gleichnamige "fatchd" App, befindet sich derzeit in der Betaphase. Im Gegensatz zum get.fatchd Service richtet sie sich direkt an Singles, denen in der App Partner angezeigt werden, die wirklich zu ihnen passen. Das Ganze basiert auf einer künstlichen Intelligenz und einem Matching Score, der bereits wenige Sekunden nach der Registrierung verrät, wer ein perfektes Match sein könnte. Dabei setzt fatchd voll und ganz auf kurze knackige Videokommunikation. Kein Swipen, kein Texten, nur authentische 1-to-1 Liveinteraktion mit einer Prise Nervenkitzel, die sich lohnt.

Noch nie war es so schnell und einfach, tolle neue Leute kennenzulernen oder sich zu verlieben.

Für Singles: Hier geht's zur fatchd Betaversion: https://www.fatchd.com/de/download

