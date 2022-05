SLYRS Distillery

Im Tal gebrannt, am Berg gereift - SLYRS Mountain Edition

Schliersee (ots)

"Highland Whisky? Das können wir auch!", dachten sich SLYRS Master Distiller Hans Kemenater und sein Destillateur-Team. Im Jahr 2014 setzten sie dieses Vorhaben erstmals in die Tat um. Mithilfe der Alpenbahnen Spitzingsee und einem Skilift transportierten sie ca. 50 eigens dafür ausgewählte Whiskyfässer auf 1501 Meter Höhe, auf den Gipfel des Bergs Stümpfling. Dort befindet sich das einmalige SLYRS Höhenlager. Die SLYRS Mountain Edition reift darin 5 Jahre bis zu ihrer Vollendung.

Mit der SLYRS Mountain Edition präsentiert die SLYRS Destillerie ihre jährliche Whisky- Kostbarkeit, die in 1501m Höhe auf dem Berg Stümpfling reinste bayrische Höhenluft atmet und dort zur Perfektion reift. Seit 1. Mai gibt es diesen bayrischen Highland Whisky wieder in zwei unterschiedlichen Gewändern. Einmal mit 45,0% vol. in einer edlen Panorama-Kartonage. Und als Sonderabfüllung "Rotwand", 50,0% vol. stark. Die Sonder-Edition ist jedes Jahr einem der Gipfel aus der umliegenden Bergregion gewidmet. 2022 ist der Namensgeber die Rotwand. Für das authentische Alpenfeeling mit aufwendig verarbeiteten Echtstein-Etiketten und limitiert auf 1884 Flaschen - 1 Flasche pro Höhenmeter.

Die Natur Oberbayerns spürt man nicht nur im SLYRS Mountain Edition, sondern in jedem einzelnen Tropfen der verschiedenen SLYRS Whiskys. Bayern ist die Heimat der vielseitigen SLYRS Whiskys, die zusammen den SLYRS Clan ergeben. Mit viel Fingerspitzengefühl, Liebe zum Produkt und einer großen Portion Experimentierfreude kreieren die leidenschaftlichen SLYRS Destillateure dort Tag für Tag hochwertige Bavarian Single Malt Whiskys und Whisky-Liqueure. Einzigartig in Vielfalt, Qualität und Charakter begeistert der SLYRS Clan nicht nur Kenner weltweit.

SLYRS ist aber nicht nur liquider Genuss, sondern auch eine Welt für alle Sinne.

Entdecken Sie das flüssige Gold vom SLYRSee direkt vor Ort in der SLYRS Erlebniswelt. Schauen Sie den Destillateurmeistern bei der Arbeit an den glänzenden Kupfer-Brennblasen über die Schulter. Bestaunen Sie die wertvollen Holzfässer in der beindruckenden Fasshalle. Riechen Sie den unverkennbaren "Angels´ Share" und erfahren Sie bei einer Destilleriebesichtigung in Eigenregie oder einer geführten Tour alles über den SLYRS Bavarian Single Malt Whisky, seine Herstellung und den einzigartigen Geschmack.

Zwischendurch eine kleine Stärkung gefällig? Das SLYRS Caffee & Lunchery verwöhnt Sie mit frischen, regionalen Köstlichkeiten mit SLYRS Charakter und ist auch als Eventlocation bestens geeignet.

SLYRS Termine 2022:

20. Mai Whisky Dinner Deluxe

10. Juni Grill & Chill Vol. 1

8. bis 10. Juli SLYRS "samma" Fest/ Release Aged 12 Years

29. Juli Grill & Chill Vol. 2

