SLYRS Whisky-Welt zum Erleben, Genießen und Reinbeißen

Schliersee (ots)

Whisky kann man mit allen Sinnen genießen. Entdecken Sie das flüssige Gold vom Bayrischen SLYRSee direkt vor Ort in der SLYRS Erlebniswelt. Schauen Sie den Destillateurmeistern bei der Arbeit an den glänzenden Kupfer-Brennblasen über die Schulter. Bestaunen Sie die wertvollen, Holzfässer in der beindruckenden Fasshalle. Riechen Sie den unverkennbaren "Angels´ Share" und erfahren Sie bei einer Destilleriebesichtigung in Eigenregie oder einer geführten Tour alles über den SLYRS Bavarian Single Malt Whisky, seine Herstellung und den einzigartigen Geschmack.

Allgemeine Führung ist immer Montags um 14:00 Uhr und nur mit Voranmeldung möglich!

Preis: 16,90 EUR pro Person

Destilleriebesichtigung auf eigene Faust - ca. 30 bis 40 Minuten - inklusive Film, Rundgang und Verkostung. Preis 9,90 EUR pro Person. Einlass täglich 10.00 - 17.00 Uhr mit Voranmeldung. Gruppen: ab 10 Personen bitte anmelden

Persönliche Führung mit Guide - ca. 1,5 Stunden - inklusive Film, persönlichem Guide und Verkostung. Preis 90 EUR pro Guide + 9,90 EUR pro Person. Einlass: täglich 10.00 - 15.30 Uhr mit Termin. Gruppen: Die erlaubte Anzahl an Personen pro Gruppe variiert nach den aktuellen Bestimmungen.

Kleine Stärkung gefällig? Das SLYRS Caffee & Lunchery verwöhnt Sie mit frischen, regionalen Köstlichkeiten mit SLYRS Charakter und ist auch als Eventlocation bestens geeignet. Kulinarischer Genuss drinnen wie draußen in traumhafter Bergkulisse - das ist Balsam für die Seele!

Sie suchen die besondere Location für ganz besondere Anlässe? Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenincentives, Weihnachtsfeiern, Seminare - SLYRS bietet ihnen einen Raum im Innenbereich (oder auf der Sonnenterrasse) für ihre Veranstaltung. Feiern Sie in einer einzigartigen Location mit Whisky-Duft, Wendelsteinpanorama und regionalen Genüssen in der SLYRS Erlebniswelt.

Die Platzmöglichkeiten:

im Innenbereich für circa 70 Personen.

auf der Sonnenterrasse mit Wendelsteinblick circa 120-150 Personen.

Für individuelle Events außerhalb der Öffnungszeiten melden Sie sich gerne direkt in der Caffee & Lunchery. Jedes Event kann mit einer Führung und Verkostung in der Destillerie kombiniert werden.

Zusätzlich unterstützt Sie das Team von der Dekoration bis hin zur Menüauswahl für à la carte oder einem Buffet. Die Destillerie und der Shop stehen 365 Tage im Jahr für sie offen!

SLYRS Erlebniswelt-Termine 2022:

1. Mai Release Mountain Edition mit Weißwurst Frühstück + Steckerlfisch und Live Musik im Caffee

20. Mai Whisky Dinner Deluxe

10. Juni Grill & Chill Vol. 1

8. bis 10. Juli SLYRS "samma" Fest/ Release Aged 12 Years

29. Juli Grill & Chill Vol. 2

Weitere Informationen unter: www.slyrs.com

