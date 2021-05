KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Frühjahres- und Sommertrends 2021 bei "KiKA LIVE"

Jess und Ben besuchen sportliche Weltmeister*innen, das "Schloss Einstein"-Set und den deutschen ESC-Teilnehmer Jendrik

Erfurt (ots)

Im Mai checkt Jess die neuesten Styling-Trends, trifft Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, lernt ESC-Teilnehmer Jendrik kennen und ist bei den Dreharbeiten von "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) dabei. Ben probiert sich im Straßenfußball und lernt Panna-Weltmeister Ahmed Rakaba kennen. Das Trend- und Lifestylemagazin "KiKA LIVE" ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA zu sehen sowie jederzeit abrufbar auf kika-live.de und im KiKA-Player.

Jess ist am 5. Mai um 20:00 Uhr backstage bei "Schloss Einstein" und wirft einenBlick auf die Dreharbeiten zur 24. Staffel: Sie ist dabei, wenn die neuen Darsteller*innen Malique und Matilda mit Amelie, die bereits ihre dritte Staffel meistert, für eine Schlüsselszene in einer Ruine vor der Kamera stehen.

Die dicke Wollmütze hat ausgedient und mit dem Frühling kommen frische Trends für die Haare. Jess stellt am 6. Mai um 20:00 Uhr Frisuren für den Frühling und Sommervor: Stylings, Accessoires und Farben stehen im Fokus.

Eurovision Song Contest-Teilnehmer Jendrik trittfür Deutschland in Rotterdam an. Sein Musikvideo hat er mit seinen Freund*innen selbst gedreht. Am 17. Mai um 20:00 Uhr zeigt er Jess, wie das Video entstanden ist.

Die 27-jährige Weltmeisterin im Weitsprung Malaika Mihambo bereitet sich gerade auf die Olympischen Spiele in Tokio vor. Jess trifft sie am 18. Mai um 20:00 Uhr beim Training, um herauszufinden, was es braucht, um Spitzensportlerin zu werden, und bekommt einen Crashkurs im Weitsprung.

Bei Oumi Janta, einem Star der deutschen Jamskating-Szene, sieht Tanzen auf Rollschuhen ganz einfach aus. In einem Workshop lernt Jess am 24. Mai um 20:00 Uhr mit der Trainerin ein paar coole Moves auf Rollerskates.

Ahmed Rakaba ist Weltmeister im Panna, der Königsdisziplin des Straßenfußballs. Gespielt wird in einem Käfig, Eins gegen Eins. Gewonnen hat, wer mehr Tore erzielt. Nun ist Ben gefragt, sich Ahmed im Straßenfußball am 31. Mai um 20:00 Uhr zu stellen.

Die Neuproduktionen fanden unter Einhaltung der gültigen Regeln des Pandemieschutzes statt.

"KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Popmagazin, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.

Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.

