Hotel Rieser

Spa à la Carte, Sie wünschen, wir verwöhnen!

Hotel "Das Rieser ****superior" in Pertisau - Ihr Wellnessparadies am Achensee

Pertisau am Achense

Das Rieser ist das 4 Sterne Superior Hotel am Achensee, das sowohl Erholungssuchende als auch aktive Genießer und Familien glücklich macht. 4.000 m² Wellness & Spa (in- & outdoor), eine Badelandschaft mit ganzjährig beheiztem Freibad, der Jahreszeitenpark mit Biobadeteich, exklusive Suiten und Zimmer, eine herausragende Küche und ein attraktives Aktiv- und Vitalprogramm sorgen für puren Urlaubsgenuss. Das Rieser ist außerdem im Sommer wie im Winter der ideale Ausgangspunkt für Aktivhighlights wie Wandern, Golfen, Langlaufen oder Skifahren.

Das Highlight ist der unendliche Spa-Genuss auf 4.000 m² und drei Ebenen. Und dennoch: Das Rieser ist trotz seines umfangreichen Spa-Angebots weit mehr als nur ein Wellnesshotel am Achensee. Wohlbefinden und Erholung werden hier auf ganzer Linie gelebt. Ein einzigartiges Wellnessangebot trifft auf die Kompetenz und das Fachwissen professioneller Spa-Mitarbeiter und schafft eine Oase der Ruhe und des Wohlbefindens. Lassen Sie sich begleiten auf dem Weg zu Ihrer persönlichen Balance und genießen Sie den Zauber des Moments.

Es erwartet Sie eine Wasserwelt mit 100 m² Hallenbad (14 x 7 m) mit Verbindungskanal zum 60 m² großen, ganzjährig beheiztem Freibad (12 x 5 m), Whirlbereiche und Whirlliegen.

Das Saunarefugium:

-Tecaldarium (Strahlungswärme 40-50 Grad)

- Biosauna (60-70 Grad; ca. 40% Luftfeuchtigkeit)

- Infrarotkabine

- Dampfbad (ca. 45 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit)

- Ruhewintergarten mit Wasserbetten und Liegen

- Zirbenblocksauna (ca. 80-90 Grad)

- Soledampfbad (ca. 45 Grad; 100% Luftfeuchtigkeit)

- Ruhebereiche und Kuschelnischen

- Beleuchteter Frischluft Außenbereich mit Bergquell-Wasserfall

- Professionelle, wohlaromatisierte Aufgüsse unseres erfahrenen Zeremonienmeisters.

Exklusive Spa- und Wellnessanwendungen für Gesicht und Körper, wohltuende Massagen, reinigende Hamamrituale sowie Wohlfühlparcours für inneres Gleichgewicht und äußere Schönheit. Entdecken Sie das facettenreiche Wellness-Angebot und sichern Sie sich bis zu 50% Ermäßigung auf das Spa-Angebot.

Und als Krönung die traumhafte Naturlandschaft vor der Haustür. Der Achensee liegt eingebettet in die imposante Alpenkulisse des Karwendel- und Rofangebirges. Dem Gast eröffnet sich hier eine Vielzahl an Aktiv- und Genussmöglichkeiten. Obwohl auf über 900 m Seehöhe gelegen und absolut schneesicher, zeigt sich der Winter hier von seiner sanften Seite. Der Achensee ist ein Paradies für Naturliebhaber und -genießer, die Abwechslung von überladenen Winterregionen suchen. Hier ist der sanfte Winter zu Hause und will entdeckt werden. Beim Langlaufen genauso wie beim Schneeschuhwandern im Naturpark Karwendel, bei einer lustigen Rodelpartie oder bei Winterspaziergängen am Ufer des Achensees, als auch bei einer romantischen Kutschenfahrt durch die verschneite Winterlandschaft.

Rieser's Spa à la Carte

ab 09.01.2022 bis zu 50% Ersparnis

Wählen Sie frei aus dem vielseitigen Spa-Angebot und sparen Sie bis zu 50%. Die Spa-à-la-Carte-Pakete beinhalten neben dem Spa-Gutschein die Rieser Genusspension, die Nutzung der Spa- und Wasserwelt sowie das Rieser Aktiv- und Vitalprogramm.

Das Rieser **** superior - Ihr Aktiv & SPA Resort

Familie Ernst & Gabi Rieser

Karwendelstraße 40

A-6213 Pertisau am Achensee

Tel:+43 5243 5251

info@hotel-rieser.com

www.hotel-rieser.com

