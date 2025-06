Evertz Pharma GmbH

Biovolen Moossalbe von Evertz Pharma GmbH: Die unbedenkliche Antwort auf Botox & Co.

Was wäre, wenn man Falten ganz ohne Spritze oder Skalpell glätten könnte – nur mit der Kraft der Natur? Genau dieser Frage haben sich Tobias und Dominik Evertz verschrieben. Mit der Evertz Pharma GmbH entwickeln sie nachhaltige Pflegeprodukte, die gezielt auf bewährte Wirkstoffe aus der Natur setzen – mit dem Ziel, typische Hautprobleme wie Falten sichtbar zu mildern. Wie moderne Anti-Aging-Pflege dabei ganz ohne invasive Eingriffe funktionieren kann, erfahren Sie hier.

Falten entstehen nicht über Nacht – und sie betreffen längst nicht nur ältere Menschen. Wer unter feinen Linien oder tieferen Furchen leidet, weiß, wie stark solche Hautveränderungen das persönliche Wohlbefinden beeinflussen können. Tatsächlich sind nur etwa 30 Prozent der Hautalterung genetisch bedingt – viel entscheidender sind äußere Einflüsse wie Sonneneinstrahlung, ungeeignete Pflegeprodukte oder Luftverschmutzung. Sie führen dazu, dass die Haut schleichend an Elastizität, Feuchtigkeit und Spannkraft verliert – ideale Voraussetzungen für die Entstehung von Falten. Und auch ein hektischer Lebensstil mit Stress, ungesunden Gewohnheiten oder Schlafmangel kann den natürlichen Alterungsprozess beschleunigen. „Natürlich gehören Falten zum Älterwerden dazu“, erklärt Tobias Evertz von der Evertz Pharma GmbH. „Doch wer ihre Ursachen kennt, kann ihrer Entstehung gezielt vorbeugen – ganz ohne invasive Eingriffe.“

„Damit das gelingt, ist es wichtig, geeignete Produkte in die Pflegeroutine zu integrieren“, fährt Dominik Evertz fort. „Mit den richtigen Wirkstoffen lässt sich der Hautalterung effektiv entgegenwirken.“ Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat sich die Evertz Pharma GmbH von einem jungen Unternehmen zu einer festen Größe im Bereich der natürlichen Haut- und Haarpflege entwickelt. Im Mittelpunkt steht der Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe, die mithilfe innovativer biotechnologischer Verfahren veredelt werden. Die Vision des Unternehmens ist es, Haut- und Haarprobleme nachhaltig und schonend zu lösen – ganz ohne aggressive Zusätze. Dabei verfolgt die Evertz Pharma GmbH einen ganzheitlichen Ansatz, der darauf abzielt, langfristige Resultate zu erzielen. Produkte wie die Biovolen Moossalbe, bekannt für ihre glättende Wirkung bei Falten, verdeutlichen die gelungene Symbiose aus Natur und Wissenschaft.

Widerstandskraft aus der Natur: Wirkung und Effekt der Biovolen Moossalbe im Überblick

„Als eine der widerstandsfähigsten Pflanzenarten unseres Planeten hat Moos die Fähigkeit, sich extremen Umweltbedingungen anzupassen“, berichtet Tobias Evertz. „Dieses Prinzip haben wir uns zunutze gemacht, um die Haut dabei zu unterstützen, sich besser gegen vorzeitige Alterungsprozesse zu schützen.“ Das Ergebnis dieser Bemühungen ist die Biovolen Moossalbe, die gezielt auf die Bedürfnisse reifer Haut zugeschnitten ist.

Um Moos als Wirkstoff in einer Salbe zu nutzen, hat die Evertz Pharma GmbH das geschützte Verfahren Phyto-Lyse entwickelt. Dieses schonende Verfahren spaltet die pflanzlichen Substanzen auf und macht sie als Wirkstoff zugänglich, damit sie ihre volle Wirkung in der Haut entfalten können. Moos stärkt die Hautbarriere, fördert die Widerstandsfähigkeit der Haut und verbessert die Zellfunktionen. Auf diese Weise unterstützt die Biovolen Moossalbe die Haut dabei, sich besser gegen schädliche Umwelteinflüsse zu schützen – ein entscheidender Faktor im Kampf gegen vorzeitige Hautalterung.

Ergänzt wird der pflanzliche Hauptwirkstoff durch eine ausgewogene Kombination aus Vitaminen, hochwertigen pflanzlichen Ölen und Antioxidantien. Vitamin E etwa schützt vor oxidativem Stress – einer der Hauptverursacher für Faltenbildung. Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe und nährende Öle in Bio-Qualität verbessern die Elastizität der Haut und sorgen für ein glatteres Hautbild. Insbesondere die sensiblen Bereiche rund um die Augen und den Mund profitieren von dieser reichhaltigen Pflege.

Qualität Made in Germany: Wodurch sich die Biovolen Moossalbe außerdem auszeichnet

Um ihren Kunden eine spürbare Qualität zu bieten, werden die Produkte der Evertz Pharma GmbH regelmäßig dermatologisch getestet – so auch die Biovolen Moossalbe. Das Produkt ist frei von Mikroplastik, tierischen Inhaltsstoffen und Silikonen. Der Tiegel ist bewusst hauchdünn konzipiert – im Vergleich zu herkömmlichen Cremetiegeln wird nur ein Bruchteil des Materials verwendet. Das spart nicht nur Ressourcen, sondern auch Energie – sowohl in der Herstellung als auch beim Recycling.

Zudem wird die Biovolen Moossalbe ausschließlich in Deutschland hergestellt – unter Einhaltung der ISO-13485-Norm, die üblicherweise für die Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten gilt. Gleichzeitig ermöglicht die lokale Fertigung eine lückenlose Kontrolle der Produktionskette. Und auch das Thema Nachhaltigkeit spielt für die Evertz Pharma GmbH eine zentrale Rolle: Die verwendeten Rohstoffe stammen, wann immer möglich, aus biologischem Anbau. Um seinen Kunden einen risikolosen Test zu ermöglichen, bietet der Hersteller eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Wer mit der Wirkung der Biovolen Moossalbe nicht zufrieden ist, erhält den Kaufpreis ohne Angabe von Gründen zurück.

Die Wirksamkeit der Biovolen Moossalbe wird nicht nur durch Labortests untermauert, sondern zeigt sich auch in den Rückmeldungen zahlreicher Anwender, die unter anderem von einem glatteren Hautbild, sichtbaren Faltenreduzierungen und einer verbesserten Hautstruktur berichten. Auch der feuchtigkeitsspendende Effekt und das geschmeidige Hautgefühl werden positiv hervorgehoben. „Dass so viele Menschen die Biovolen Moossalbe fest in ihre tägliche Pflegeroutine integriert haben, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, berichtet Dominik Evertz. „Es ist schön zu sehen, dass unsere Kombination aus Natur und Wissenschaft im Alltag spürbare Ergebnisse liefert.“

Mehr zum Thema: www.moossalbe.de

