Fanttik startet Black Friday Deals mit bis zu 50 % Rabatt

Fanttik läutet die Weihnachtseinkaufssaison mit einer aufregenden Black Friday-Aktion ein, die Preisnachlässe von bis zu 50 % auf eine große Auswahl an Produkten bietet. Diese zeitlich begrenzte Aktion läuft vom 11. November bis zum 2. Dezember und ist die perfekte Gelegenheit, beim Kauf von hochwertigen Autowerkzeugen, Heimwerkergeräten und Kinderspielzeug zu sparen – pünktlich zu den Feiertagen! Vom Auto-Upgrade bis zum idealen Geschenk – der Black Friday Sale von Fanttik hat für jeden etwas zu bieten.

Schnäppchen für Auto-Fans

Für Autoliebhaber bietet Fanttik tolle Rabatte auf Reifenfüller, darunter den X8 Apex – das Flaggschiff der Marke. Der X8 Apex ist für seine moderne Technologie, schnelles Aufpumpen und seine robuste Ausführung bekannt und vereinfacht die Reifenwartung. Ob zu Hause oder unterwegs – dieser Reifenfüller ist so konzipiert, dass er alle Erwartungen mit Präzision und Leichtigkeit erfüllt.

Zudem können Hausbesitzer und Autobesitzer gleichermaßen von beträchtlichen Einsparungen beim V8 Apex Autostaubsauger profitieren. Mit seiner starken Saugkraft, seiner Vielseitigkeit auf verschiedenen Oberflächen und seinem ergonomischen Design ist der V8 Apex hervorragend geeignet für die Beseitigung von alltäglichem Schmutz bis hin zu hartnäckigen Verschmutzungen in Auto, Garage oder Haus. Dieser Black Friday ist der perfekte Zeitpunkt, um die Effizienz Ihrer täglichen Hausarbeit zu einem Bruchteil des Preises zu steigern.

Unverzichtbare Werkzeuge für Heimwerker

Heimwerker finden im Black Friday Sale von Fanttik eine große Auswahl an vergünstigten Werkzeugen, darunter so wichtige Produkte wie den E1 Max Elektroschrauber, das T1 Max Lötkolben-Kit und das D2 Pro Laser Level. Der E1 Max Elektroschrauber bietet die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit, die man für Projekte von der Möbelmontage bis zu schnellen Reparaturen im Haushalt benötigt. Das T1 Max Soldering Iron Kit liefert Präzision und Langlebigkeit und ist damit perfekt für detaillierte Löt- oder Elektronikarbeiten geeignet. Und schließlich bietet das D2 Pro Laser Level punktgenaues Ausrichten und Nivellieren, was Heimwerker- und Installationsprojekte einfacher macht denn je.

Aufregende Geschenke für die Kinder

Der Black Friday Sale von Fanttik umfasst auch beeindruckende Rabatte auf den C9 Pro E-Scooter, ein leistungsstarker Elektroroller, das speziell für junge Abenteurer entwickelt wurde. Mit seinem schlanken Design, dem langlebigen Akku und der einfachen Handhabung bietet der C9 Pro ein sicheres und aufregendes Erlebnis für Kinder, ohne dass sich die Eltern Sorgen machen müssen.

Informationen zu Fanttik

Fanttik ist eine junge, dynamische Marke, die sich auf Outdoor-, Haushalts-, Sport- und Automobilprodukte spezialisiert hat, die alle Bedürfnisse für das perfekte Abenteuer erfüllen. Als Sponsor hat das Unternehmen Fahrer von NBA Brooklyn Nets und NASCAR unterstützt und mit ihnen zusammengearbeitet.

Seine Produkte wurden von einer Vielzahl geschätzter YouTuber wie Donut Media, Samcrac oder Silver Cymbal bewertet. Die Inflator-Modelle wurden mit den begehrten SEMA Global Media Awards 2022 und SEMA Best Tire and Related Product Award 2023 in Las Vegas, US-Bundesstaat Nevada, ausgezeichnet. Im Jahr 2024 sponsort und kooperiert Fanttik mit Noah Gragson von der NASCAR Cup Series und mit Cole Custer von der NASCAR Xfinity Series.

